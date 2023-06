Argentina necesita un mayor desembolso este año para evitar un deterioro mayor de la economía

Según informó el FMI, Argentina tiene tiempo hasta el 30 de junio para saldar los pagos que tenía asumidos en los días 21 y 22 de junio. Cumplida la fecha, se llegaría al atraso en los pagos con el Fondo, poniendo al país en una situación vulnerable. Federico Di Yenno, profesor de Macroeconomía del Departamento de Economía de la sede Rosario de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, evalúa los datos más recientes conocidos, y explora las razones detrás de la necesidad de Argentina de fondos adicionales y las consecuencias potenciales de no abordar este tema crucial. Entre otros aspectos, considera que, en el muy corto plazo, la actual administración del Poder Ejecutivo se enfrenta al desafío apremiante de asegurar un adelanto de fondos para evitar una crisis de balanza de pagos.

El Lic. Federico Di Yenno, Profesor de Macroeconomía de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, analiza porque el gobierno busca un adelanto de desembolso de DEG (Derechos Especiales de Giro) por parte del FMI antes de fin de mes. «El país se encuentra en una encrucijada crítica, ya que debe implementar un plan de estabilización luego de atravesar una sequía histórica, con salarios reales en baja y reservas internacionales negativas. Debido a lo último, los responsables de la formulación de políticas económicas tendrán nulo margen de acción con la posibilidad de aplicar un programa integral profundo que abarque déficit primario, emisión monetaria y anclaje de expectativas».

“Para comprender la situación actual de Argentina, es fundamental entender la importancia de un mayor desembolso. Ante una grave sequía que ha disminuido significativamente los ingresos de divisas, la actual administración busca incrementar el flujo de fondos para aumentar las reservas internacionales brutas. Por otro lado, si no se obtiene un adelanto de fondos por parte del FMI, el gobierno comenzará devolver momentáneamente el préstamo a partir de julio, utilizando dólares de las reservas netas, como se muestra en el cuadro anterior”.

“Es importante tener en cuenta que, aunque se espera que la próxima cosecha de trigo ayude a llenar el déficit de divisas, esto no será suficiente para reponer el nivel de reservas del Banco Central, ya que las perspectivas de cosecha no son tan altas como en otras campañas”.

“Por otro lado, tanto el gobierno como las empresas privadas necesitan reservas para cumplir con sus obligaciones financieras de corto plazo. Si Argentina no cumple con el acuerdo firmado con el FMI, corre el riesgo de agravar sus vulnerabilidades económicas, lo que a su vez podría tener consecuencias significativas para el financiamiento del sector privado”.

“Con el objetivo de evitar problemas en su balanza de pagos, Argentina debe priorizar asegurar desembolsos adicionales, pero sin antes llevar a cabo cambios estructurales para impulsar el crecimiento. El país ha estado enfrentando una inflación persistente, un aumento en los niveles de deuda y un acceso limitado a los mercados internacionales de crédito. Si bien un mayor desembolso proporcionaría una mayor estabilidad económica en el corto plazo, se deben abordar varias cuestiones para restaurar el crecimiento, como el acceso al mercado de cambios y la capacidad del gobierno para financiar su déficit primario”.