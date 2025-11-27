ANSES: ¿Cómo es la manera más fácil para consultar los aportes registrados?

¿Qué es la Historia Laboral?
La Historia Laboral reúne todo el registro de aportes jubilatorios acumulados por cada persona a lo largo de su vida laboral. En el caso de quienes trabajan en relación de dependencia, el sistema muestra las declaraciones juradas que presentan sus empleadores. Para autónomos y monotributistas, el documento detalla los períodos cargados y los montos aportados.
¿Cómo ver tus aportes en Mi ANSES, paso a paso?
Para revisar la Historia Laboral, hay que entrar al sitio oficial de ANSES o usar la app Mi ANSES. El acceso es simple: se ingresa con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, basta con ir a la sección Trabajo y elegir la opción Consulta de Historia Laboral, donde aparece todo el detalle de los aportes jubilatorios registrados.
Gentileza de MinutoUno.-
