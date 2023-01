Aníbal Fernández reiteró su apoyo al Presidente: «La calificación es injusta porque la gestión es excelente»

Por Sofía Rojas.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, reiteró sus respaldos al presidente Alberto Fernández al calificar de «excelente» su gestión de gobierno y de esta forma desestimó las críticas de la oposición y del propio Frente de Todos. «La calificación es injusta porque la gestión es excelente», planteó en diálogo con La Patriada.

En la misma línea, aseguró: «Poco a poco se van conociendo muchas de esas cosas que aún no se conocen porque no se han contado bien o no son reconocidas como tales, y lo van a ver si ninguna duda en el transcurso del tiempo».

A su parte, el funcionario del entorno del mandatario reveló que la cartera que lidera trabaja en el operativo de seguridad especial que llevará a cabo el Comando Unificado de Seguridad creado para custodiar la cumbre de la CELAC que se desarrollará el 24 de enero.

«Nuestra forma de trabajar la armamos nosotros a través de comandos unificados de todas las fuerzas que van a intervenir, incluyendo la policía de la Ciudad. Las áreas se identifican y definen una estrategia común que es la que venimos trabajando con la seriedad de siempre«, contó Fernández, aunque evitó precisar detalles para garantizar la seguridad de la dinámica de protección a las delegaciones.

La medida fue adoptada por el Ministerio de Seguridad a través de la Resolución 11/2023, tal y como contó Noticias Argentinas, a menos de dos semanas de la realización del encuentro que reunirá a mandatarios de la región, y estará conformado por personal de la cartera; la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio; la Policía Federal; la Gendarmería; la Prefectura; y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Además, se convocó al Gobierno porteño para que designe un representante de la Policía de la Ciudad y uno de la Dirección General de Tránsito y Transporte para que formen parte del Comando, que tendrá como coordinador general al jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández.