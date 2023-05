Algunos camiones municipales de Roque Pérez pierden su carga porque están bastante dañados. Video

Ver el video debajo de la nota.

Algunos camiones municipales de Roque Pérez pierden su carga porque están están bastante dañados.

A diario vemos ramas, residuos y demás objetos que se les caen a los camiones del municipio, pero esto no es negligencia del chofer o de los trabajadores municipales, esto simplemente se debe a que el estado de algunos camiones es deplorable y como ya no tienen ni portón trasero, pues pasa lo que vemos en la fotos y el video, se les caen las cosas sin que nadie haga nada. De todos modos el camión del video y las fotos no está tan mal como otros, que ni siquiera tienen patente adelante, ni atrás (tenemos fotos también).

Mientas tanto llega dinero para otras cuestiones.

Las prioridades de un gobierno que dicen pensar en la gente, pero que lo disimula bastante.-

El perrito que se ve en las imágenes no es de esa vivienda, solo que los vecinos (dueños del perrito) lo dejan siempre afuera de su casa y el perrito anda por donde quiere.-