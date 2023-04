Alerta en la UCR por la posible pérdida de competitividad de sus candidatos a causa de la interna de JxC

El Grupo Malbec no fue consultado para la redacción del fuerte documento de la Mesa Nacional del partido y Facundo Manes mantiene su candidatura a presidente. La Convención Nacional en Córdoba podría ser el ring donde los radicales buscarán dirimir su interna.

La Unión Cívica Radical está a la espera. No adelanta ningún movimiento y se mantiene en su rumbo con la mirada puesta en las PASO. Sin embargo, antes de llegar a esa primera instancia de las elecciones, la UCR deberá transitar por dos eventos en los que los diferentes sectores del centenario partido mostrarán sus posicionamientos.

Desde hace un tiempo que existen tres sectores en pugna dentro de la UCR. Uno que responde al presidente del partido, Gerardo Morales; otro denominado Grupo Malbec encolumnado detrás de Alfredo Cornejo y un tercero referenciado en la provincia de Buenos Aires, con Facundo Manes a la cabeza. Pero hay un cuarto sector que es el conduce Martín Lousteau: Evolución, que hoy se mantiene equidistante de cada uno de los frentes internos e impulsa candidatos propios.

El comunicado de ayer del Comité Nacional mostró esas disidencias. El sector comandado por el mendocino Cornejo no fue consultado con anterioridad. Aunque tenía una representante —la mendocina Pamela Verasay— el ex gobernador de Mendoza y su grupo se enteró del contenido una vez que fue publicado, algo que no fue recibido del todo bien. “Molesta el hecho de que Morales digite todo, no consulta y avanza”, señalaron a Infobae fuentes de este espacio.

Por el lado del sector encolumnado con Manes le restaron importancia y señalaron que es “un comunicado del partido” y que el impacto que tiene “es acotado en medio de la convulsión generalizada y de la pelea que tiene el PRO”.

En un escenario de tensiones, en algún momento va a decantar esa pelea y será entonces cuando saldrán a la luz las disputas dentro de la UCR. Mientras tanto, actualmente esos conflictos se mantienen callados. “Todo lo que está haciendo el PRO está desgastando la marca Juntos por el Cambio”, repiten los radicales sin importar a qué sector pertenezcan. “Si nosotros le sumamos peleas internas va a ser para peor”, agregan mientras esperan con cautela.

Pero el punto más importante que deberá resolver la UCR es si los candidatos que tiene son o no competitivos. Y parte de la interna que se avecina tiene que ver con esta definición.

En mayo —el 19 y 20— los radicales llegarán a Córdoba donde realizarán del Congreso Programático en la Universidad Nacional local. Además, en paralelo se va a convocar a la Convención Nacional partidaria el día lunes 12 de junio en la Ciudad de Buenos Aires.

En ninguno de los dos eventos se vota y no hay una competencia per sé, ya que en el primero se define lo que sería el programa de gobierno de la UCR y en el segundo la estrategia electoral. “La disputa se puede presentar en la Convención, donde puede que Morales intente fijar una estrategia que no tenga el consenso necesario”, explicaron desde uno de los sectores que le pelea el poder.

Pero lo que dividirá las aguas entre los boinas blancas es la competitividad de sus candidatos y cómo se posicionarán una vez que decante la interna del PRO.

Maximiliano Abad junto a Facundo Manes.

“La marca está perdiendo competitividad y nuestros candidatos son los que más pierden dentro de la marca”, reconoce un dirigente radical. “Ahora hay que esperar para ver como se van acomodando las fichas. Gerardo ya hizo su lanzamiento y Manes mantiene su candidatura”, agregó a este medio.

Por el lado del neurocirugano, este martes hubo un encuentro de legisladores bonaerenses que se usó para ordenar una campaña que —aunque hace menos ruido que sus pares— no se detiene. Durante ese encuentro, Manes reafirmó su intención de competir por la presidencia: los legisladores y la militancia se preparó para volver a las calles.

“Morales está perdiendo vuelo, Manes no tiene el apoyo necesario. Si a eso le sumamos una pelea interna el resultado puede ser catastrófico para nosotros en particular. Lo que seguramente va a suceder es que nuestra interna se dará una vez que el PRO dirima la suya que hoy parece tener candidatos más competitivos. A partir de ahí se irá viendo en cada distrito quien queda de un lado y del otro. Y eso seguramente estará presente en la Convención”, finalizó una alta fuente de la UCR.

