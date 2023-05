Alberto Fernández pidió revisar la posición antiminera y habló del potencial de la Meseta chubutense

El presidente, Alberto Fernández, volvió a poner en agenda el tema minero en la provincia de Chubut y pidió revisar la posición contraria a esta actividad. En este sentido expresó:

«Si me dijeran que esa plata está en los bosques y en la zona turística, lo entiendo». El mandatario concedió una entrevista a Radio Nacional Rock en la que pidió enérgicamente que Chubut revea su posición sobre la minería. «No entiendo por qué no se animan a explorar esa zona. Yo eso lo entiendo si eso ocurriera en la zona boscosa, en los Andes, está en el medio de la Meseta… es un desierto». Y puntualizó que «deberíamos poder buscar un modo de explotación segura, no contaminante de esa plata». En noviembre del año 2020, el gobernador Mariano Arcioni presentó el proyecto de ley de zonificación para definir áreas mineras en los departamentos de Telsen y Gastre, ubicados en el área centro-norte de Chubut, específicamente la zona de la Meseta Central. El proyecto de ley obtuvo el dictamen favorable en marzo del 2021 por parte la comisión de recursos naturales de la legislatura. En diciembre de ese año se aprobó el proyecto con 14 votos, pero el Ejecutivo debió dar marcha atrás y derogarlo por la fuerte presión social que se manifestó en marchas y protestas en toda la provincia. La historia antiminera del pueblo chubutense es fuerte. En 2003 se llevó a cabo una consulta popular en Esquel que determinó la posterior prohibición de la actividad. Sin embargo, la zonificación no está prohibida, según entienden algunos. En los últimos años primero durante el gobierno de Mauricio Macri y luego en el Alberto Fernández, desde Nación han avalado el avance de la zonificación minera.