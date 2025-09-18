Aguiar cruzó a Adorni: “¿En serio vuelven a amenazar con despidos masivos en el Estado?”

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cruzó al vocero presidencial, Manuel Adorni, luego de que éste afirmara que, luego de los rechazos a los vetos en Diputados, “habría que echar a 66.550 empleados públicos” para financiar las universidades: “¿En serio vuelven a amenazar con despidos masivos en el Estado?”, cuestionó.

Mediante un comunicado, el secretario gremial indicó que el Gobierno Nacional “no estarían entendiendo nada” porque ese tipo de amenazas “ya las hicieron y no les fue muy bien”, en referencia a las últimas elecciones bonaerenses donde La Libertad Avanza (LLA) quedó debajo de Fuerza Patria, en la mayoría de las secciones.

“El rechazo a los vetos tienen un ínfimo impacto fiscal. ¿No se les ocurre otra cosa para compensar y mostrar como equivalencia, que no sean medidas que le sigan deteriorando la vida a la gente? Proponen destruir más puestos de empleo o eliminar subsidios que benefician a los más necesitados. ¿Por qué no compensan aumentando los tributos a los bienes personales, restituyendo a los niveles anteriores las retenciones a los ricos del campo o estableciendo finalmente un impuesto a las grandes fortunas?”, manifestó Aguiar.

En la misma línea, remarcó que la gestión de Javier Milei está compuesta por funcionarios “autoritarios y antidemocráticos que se niegan a aceptar la voluntad popular”: “Son unas verdaderas lacras y miserables”, añadió.

Para finalizar, destacó que los trabajadores estatales son los que, “a pesar de la precarización laboral”, van a “garantizar” siempre las políticas públicas “imprescindibles” para toda la sociedad.

“Si no pudieron antes menos van a poder ahora. Nunca les tuvimos miedo y los vamos a seguir confrontando. Ustedes están en caída libre y no la remontan más. Y no vaya a ser cosa que digan que queremos voltear al Gobierno porque ustedes se voltean solos”, concluyó.

