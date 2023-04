Agredieron al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni

Sergio Berni, ministro de Seguridad e la provincia de Buenos Aires, fue agredido durante la protesta de choferes en Lomas de Mirador, partido de La Matanza,quienes reclamaban por el crimen del colectivero Daniel Barrientos, asesinado esta madrugada en un asalto.

Tras ser agredido a palazos, piedrazos y golpes de puño, Berni intentó dialogar con los manifestantes que se concentraban en la avenida Juna Manuel de Rosas y General Paz.

“Muchachos, estoy acá porque entiendo el problema que están pasando, lo entiendo perfectamente, estuvimos hasta recién trabajando para detener a los autores y estoy acá porque se lo que pasan todos los días. No hay nadie que esté acá, estoy yo, pongo la cara y me banco lo que sea”, lanzó Sergio Berni frente a los colectiveros, que continuaban insultándolo.

Uno de los manifestantes le reclamó: “Vos dame la solución, hace cinco años que estás trabajando y nos siguen matando compañeros”, mientras que otros, en medio de los insultos, reclamaban “¿Donde está Kicillof?”.

Sobre eso, Sergio Berni respondió: “Para eso vine, yo voy a estar acá. Si no hablamos, así no vamos a solucionar nada. Yo no salgo corriendo como todos los demás”.

“De acá no me muevo hasta que hablemos y pueda entender con ellos cómo podemos avanzar para parar una situación que todos los días es un problema en la provincia de Buenos Aires”, dijo el ministro de Seguridad.

En ese sentido, Sergio Berni adjudicó la responsabilidad al Gobierno: «Hace dos años y medio que estamos pidiendo a la Gendarmería en la calle».

“Las cosas no se arreglan escondiéndose ni huyendo”, reiteró, antes de que comenzaran nuevamente las agresiones.

Uno de los colectiveros en la manifestación le exigió que la reunión “sea con las cámaras presentes así queda registrado cuando nos mentís”.

Gentileza de MinutoUno.-