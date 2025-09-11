Adorni: «Sin dudas, cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo»

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció hoy que el Gobierno cometió «errores», pero aclaró que no va a «modificar el rumbo», a la vez que indicó que la administración comandada por Javier Milei no está dispuesta a «seguir aumentando pobres».

«Sin dudas, cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo», expresó Adorni en diálogo con A24, mientras que además manifestó: «La gente se tiene que adaptar al nuevo sistema».

El funcionario luego expresó: «No hay soluciones mágicas y no estamos dispuestos a seguir aumentando pobres. No vamos a ceder a volvernos Venezuela»

«La gente nos va a acompañar», dijo en relación a las elecciones de octubre y añadió: «Hay un analisis más fino de cómo votó la gente el domingo».

Noticias Argentinas.-

