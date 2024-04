Actividades imperdibles, talleres y lecturas en una nueva semana de la Feria del Libro en CABA

La Maratón de Lectura dedicada a Julio Cortázar con la participación de escritores y

artistas; Encuentro de Bookfluencers; El Diálogo de Escritoras y Escritores de

Argentina; actividades de Lisboa Ciudad Invitada, y mucho más en esta nueva semana

del evento cultural más importante del año. Importante: los días lunes, martes y jueves

la entrada será libre y gratuita de 20 a 22h.

Esta semana La Feria del Libro en Buenos Aires llega con esperadas propuestas: el Diálogo de Escritoras y

Escritores de Argentina con la Conferencia de Apertura a cargo de Leila Guerriero; el

8° Encuentro Internacional de Bookfluencers y la Maratón de Lectura en homenaje a

Julio Cortázar en la que participan escritores y artistas como Claudia Piñeiro, Mauricio

Kartún, Cristina Banegas, Gabriel Goity, Maria Marull, Paula Marull, Jorge Consiglio,

Sylvia Iparraguirre, Liliana Heker y Jean Pierre Noher.

El miércoles 1 de mayo, feriado por el Día del Trabajador, la Feria estará abierta de 13 a

22hs.

PARA AGENDAR

MARTES 30

16:30 hs. La vida privada y la creación literaria

Hablar sobre uno mismo es desde siempre un tema literario. La autobiografía sobrevuela

en la creación literaria, desde las novelas a la poesía. Aunque no sea evidente, ¿la

experiencia de la propia vida es un punto de partida inevitable? Los autores portugueses

Afonso Cruz, Ana Pessoa y André Tecedeiro se reúnen para decidir si, al final, toda la

literatura es autobiográfica.

17hs. Matrioskas. Marta Carnicero Hernanz llega de Barcelona para presentar su

más reciente libro: Matrioskas (Acantilado, 2023). Entrevistada por Jéssica Sessarego

(USAL /UNGS).

Participa: Marta Carnicero y Jéssica Sessarego

Presenta: Nicolás Colfer

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

18:30 hs. Entrega de Premios Isay Klasse

Entrega de Premios Isay Klasse.

Participa: Autoridades de Fundación El Libro

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Pabellón Blanco

19:00 hs. Maratón de la lectura – Homenaje a Julio Cortázar.

Participan: Claudia Pineiro, Mauricio Kartún, Cristina Banegas, Gabriel Goity, Maria

Marull, Paula Marull, Jorge Consiglio, Sylvia Iparraguirre, Liliana Heker, Rubén

Szchumacher, Josefina Delgado, Federico Jeanmaire, Ingrid Pelicori, Marcelo Katz,

Mónica Sporra, Patricio Zunini, Jean Pierre Noher, Michi Strausfeld y Miguel Gaya.

Presenta: Alejandra Rodríguez Ballester

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 hs. Presentación libro Tu Nombre Ancestral es Abundancia del autor Enric

Corbera.

Participa: Enric Corbera.

Presenta: Equipo Océano y autor Enric Corbera

Organiza: Editorial Océano

Sala: José Hernández

Pabellón: Pabellón Rojo

MIÉRCOLES 1 DE MAYO

13:30 hs. 8° Encuentro Internacional de Bookfluencers. Evolución de la literatura

juvenil.

Participan: Guada Casta, Ponja Goya, Male Peña, Ayelén Vegagil Espósito

Presenta: Cris Alemany

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Pabellón Blanco

16:00 hs. Tamara Tenenbaum presenta «La última actriz».

Participa: Tamara Tenenbaum

Organiza: Grupo Planeta

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:00 hs. Gabriel Rolón presenta «La felicidad, más allá de la ilusión».

Participa: Gabriel Rolón

Presenta: Bernabé Tolosa

Organiza: Grupo Planeta

Sala: José Hernández

Pabellón: Pabellón Rojo

17.30 hs. «Musas, mujeres y amantes en la obra de Julio Cortázar»

Se trata de un diálogo que une los personajes femeninos, los temas de inspiración y las

ciudades de París y Buenos Aires en la producción del autor argentino.

Participan: Lucía de Leone, Carlos Aletto y Mariana Iglesias

Organiza: Fundación El Libro / Coolturarte

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:30 hs. Presentación del libro «El feminismo de María Elena Walsh»

Participa: Claudia Piñeiro y Victoria Carreras

Presenta: Graciela Garcia Romero

Organiza: Fundación María Elena Walsh y Penguin Random House

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Pabellón Amarillo

18:00 hs. Apertura de los Diálogos de Escritoras y Escritores de Argentina.

Conversación: Leila Guerriero, la mirada implacable. Cómo contar la realidad con los

recursos de la literatura.

Entrevista: Verónica Abdala.

Sala Victoria Ocampo (ampliada).

Pabellón Blanco.

20:30 hs. La risa de las mujeres

El anciano Abraham sonrió con duda cuando Dios le dijo que tendría un hijo con su

esposa, Sara. ¿Habrá dudado y sonreído Sara, con sus 90 años, también? ¿En qué

momento la risa de las mujeres es subversiva, generosa o un acto de libertad? ¿En qué

situaciones la risa femenina incomoda?

Stand Lisboa

JUEVES 2 DE MAYO

17:30 hs. Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina – Mesa I – Debate. ¿Ya no

hay hombres o ya no queremos hombres? El dilema de las nuevas masculinidades.

Participan: Federico Jeanmaire, Enzo Maqueira, “Lucho” Fabbri. Modera: Gonzalo Aguilar

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Pabellón Blanco

19:00 hs. Presentación de «La democracia como agravio», el nuevo libro de Álvaro

García Linera.

Este ensayo nos invita a recuperar y potenciar las formas democráticas alternativas que

anidan en las luchas e insurgencias populares.

Participan: Álvaro García Linera, Karina Batthyány, Julián Rebón, Pablo Vommaro

Organiza: CLACSO

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 hs. Iria y Selene en diálogo con Ale Solares sobre El eco del destino.

Participan: Iria G. Parente, Selene M. Pascual y Ale Solares

Presenta: Cris Alemany

Organiza: Fundación El Libro con el apoyo de AC/E

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 hs. Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina – Mesa II – Nuevas

variantes del relato autobiográfico, el arte de recrear la propia vida.

Participan: Claudio Zeiger, Gloria Peirano, Carlos Aletto. Modera: Luis Mey

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Pabellón Blanco

19:00 hs. El arte de subir (y bajar) la montaña: Conversación con Marcos Peña.

Participa: Marcos Peña y Juan Pablo Varsky

Presenta: Carlos Díaz

Organiza: Siglo XXI Editores

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Pabellón Blanco

19:00 Presentación del nuevo libro de Clara Obligado Tres maneras de decir adiós

(ed. Páginas de Espuma).

Participa: Clara Obligado

Presenta: Magalí Etchebarne

Organiza: Fundación El Libro con el apoyo de AC/E

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:30 hs. Conocé a la autora. Lídia Jorge.

Nacida en Boliqueime, en el Algarve, en 1946, Lídia Jorge es hoy una de las autoras

portuguesas más premiadas y reconocidas de la generación posterior al 25 de abril. Entre

las decenas de obras publicadas, como A Costa dos Murmúrios (La costa de los

murmullos) (1988), que confirmó su destacado lugar en la literatura portuguesa, se

encuentra su más reciente novela Misericórdia (Misericordia), un extraordinario relato

sobre el último año de vida de una mujer, que ha conquistado al público y recibido

numerosos premios, como el Médicis Étranger, otorgado por primera vez a una

obra portuguesa.

Stand Lisboa

Pabellón Amarillo

20:30 hs. Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina – Mesa III – Insistencias de

lo político en la ficción: ¿Las convicciones y utopías se cuelan en la literatura?

Participan: Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, Claudia Aboaf, Elsa Drucaroff. Modera:

Alejandra Rodríguez Ballester

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Pabellón Blanco

VIERNES 3 DE MAYO

17:30 hs. Presentación del libro «Cuentos contra reloj».

Participa: Hernán Casciari

Presenta: Gabriel Grosvald

Organiza: Editorial Orsai

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Pabellón Amarillo

18:30 A DOS | LISBOETAS Y PORTEÑOS: ¿QUIÉN ES MÁS VANIDOSO DE SU

CIUDAD? Dos escritores hablan sobre las características de los lisboetas y los porteños,

y charlan sobre autores portugueses y argentinos que tienen a Lisboa y a Buenos Aires

como escenario o protagonistas.

Participan: Bruno Vieira Amaral, Pedro Mexia y Dário Sztajnszrajber

Organiza: Lisboa, Ciudad Invitada de Honor

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 hs. Luis Chitarroni. El lector total.

Participan: Pedro Chitarroni, Daniel Guebel, Luis Guzmán, Diego D’Onofrio

Presenta: Malena Rey

Organiza: Fundación El Libro

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 hs. Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina – Mesa IV – Consejos para

aspirantes a escritores: secretos de escritura para la construcción del cuento

perfecto.

Participan: Conversan: Alejandra Kamiya, Flavio Lo Presti, Paula Perez Alonso, Mariana

Travacio. Modera: Débora Campos

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Pabellón Blanco

19 hs. 60 aniversario de Mafalda. Un homenaje al inolvidable Quino con la participación

de Rep, Max Aguirre y Verónica Ramírez, coordinados por Ronnie Arias. Además, habrá

trivias para el público sobre este emblemático personaje de la historieta argentina.

Organiza: Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Sala: José Hernández

Pabellón: Pabellón Rojo

20:30 hs. Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina – Mesa V – El pasado habla

del presente: la Historia inspira la ficción.

Participan: Gabriela Cabezón Cámara, Agustina Bazterrica, Fabian Martínez Siccardi,

Clara Obligado

Organiza: Fundación El Libro con el apoyo de AC/E

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Pabellón Blanco

20:30 Presentación de «Once Segundos».

Participa: Carlos Aletto

Presenta: Osvaldo Quiroga

Organiza: Carlos Aletto

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

20:30 Los otros nombres de Fernando Pessoa. Mesa de debate.

Fernando Pessoa creó numerosos autores ficticios, a quienes atribuía textos, tareas de

edición y traducción, nombre, nacionalidad… A tres de ellos, los más desarrollados,

Pessoa les concedió el estatus de heterónimo. El sistema de la heteronimia es,

probablemente, el rasgo más distintivo de la escritura de Pessoa. Cómo surgieron los

heterónimos, cómo se relacionaron y complementaron son

cuestiones a debatir en esta mesa, así como el modo en como Pessoa teorizó sobre la

práctica poética suya (y la de ellos).

Para fotografías y datos biográficos de Diálogos de Escritoras y Escritores de

Argentina podés ingresar ACÁ

Para fotografías y datos biográficos Encuentro de Bookfluencers podés ingresar ACÁ

Para conocer los autores que firmarán sus libros en la semana podés hacer clic ACÁ.

Gentileza: Prensa Fundación El Libro.-