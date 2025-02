Acindar analiza suspender a casi 1000 trabajadores

Por Infonews Cooperativa.

Acindar renovó un acuerdo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en el que se habilita la posible suspensión de 970 empleados de manera escalonada. Esta medida busca reducir costos ante la caída de la demanda y la producción y en medio de la reciente imposición de aranceles del 25% por parte de Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio que afectaría gravemente a la industria.

De acuerdo a lo informado por el sindicato, en caso de ser suspendidos, los trabajadores recibirán el 80% de su salario en febrero, el 78% en marzo y el 75% desde abril hasta diciembre de 2025. Paralelamente, la empresa logró las 200 adhesiones que buscaba con el plan de retiros voluntarios que puso en marcha a comienzos de enero. A su vez, mantiene la decisión de eliminar otros 200 puestos indirectos a través de la renegociación de acuerdos con empresas contratistas.

Todo sucede en un contexto de tensiones comerciales internacionales. Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio de todos los países, sin excepciones. Esta medida busca beneficiar a la industria estadounidense, pero se anticipa que aumentará los costos para empresas y consumidores en Estados Unidos, además de afectar significativamente a aliados y socios comerciales como Canadá, México y la Unión Europea.

Otras empresas como Aluar, Ternium y Tenaris podrían verse afectadas por estos aranceles. Según datos de 2024, Aluar exportó aluminio a Estados Unidos por un valor de u$s515 millones, representando el 40% de su producción. Por su parte, las exportaciones de hierro y acero de Tenaris sumaron u$s112 millones en el mismo período.

Sin embargo, desde Acindar aseguran que «las posibles suspensiones pactadas con el sindicato no tienen relación directa con la imposición de aranceles de Trump porque la compañía no está exportando a EEUU. Se renovó un acuerdo que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre pasado. Es simplemente una herramienta que tiene la empresa para avanzar en caso de la que la demanda no repunte».

Aunque desde el gremio explican que si Aluar y Tenaris se ven afectadas por la imposición de aranceles para exportar al mercado norteamericano «la industria en su conjunto se verá afectada y por eso Acindar busca achicar costos en un contexto complicado».

Acindar cerró el año pasado con una producción de 600.000 toneladas, exactamente la mitad del 1,2 millón de toneladas producidas en 2023. Desde la empresa, explicaron que la fuerte caída se debió a la baja del consumo de acero en la industria y la construcción durante el primer año de la gestión del presidente Javier Milei.

