Abrió la inscripción para el concurso de Letras del Fondo Nacional de las Artes

Se puede participar en las categorías novela, cuentos, novela gráfica, ensayo/no ficción y poesía. Hay tiempo para anotarse hasta el 17 de agosto.

Está abierta la inscripción para el concurso de Letras 2023 del Fondo Nacional de las Artes (FNA). En esta edición, contará con premios de 350.000, 250.000 y 200.000 pesos para quienes participen en las categorías novela, cuentos, novela gráfica, ensayo/no ficción y poesía. Hay tiempo para anotarse hasta el 17 de agosto. Con el objetivo de impulsar el desarrollo y visibilidad de talentos emergentes de todo el país, el FNA abrió esta nueva convocatoria para reconocer y valorar la creación literaria y premiar la labor de nuestros escritores en todas las regiones del país.

El concurso es para obras inéditas y en cada una de las categorías (novela, cuentos, novela gráfica, ensayo/no ficción y poesía) se otorgarán tres premios: uno de $350.000; un segundo de $250.000 y un tercero de $200.000. El jurado, todavía no definido, podrá otorgar también menciones honoríficas. Abrió la convocatoria del IV Premio de No Ficción Libros del Asteroide Pueden participar escritores e ilustradores argentinos y extranjeros mayores de 18 años y no podrán postularse los ganadores del Concurso de Letras 2022, personal de planta permanente y contratado del FNA o los artistas que tengan relación de parentesco hasta el segundo grado consanguíneo y/o de a?nidad con algún miembro del directorio del organismo. La inscripción se realiza a través de la plataforma del FNA (app.fnartes.gob.ar).

Finalmente, cabe recordar que en 2022 el FNA recibió 2319 inscripciones de las 24 provincias argentinas y algunos de los ganadores fueron María Lobo en la categoría Novela, Ignacio Martín Valiente en Cuento, Nicolás Agustín Lepka, en Novela gráfica, Luciana Reif en Poesía y Demian Delfino Paredes en Ensayo.

Nota gentileza de Infonews.-

Foto de www.rpereznet.com.ar