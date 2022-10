Inauguran el mural más grande del mundo en homenaje a Diego Maradona

Este domingo, los homenajes por el cumpleaños del «10» no podían faltar. Maradona no sólo hizo felices a los hinchas de los clubes por donde tuvo paso como futbolista, sino también en aquellas instituciones en las que asumió como entrenador. Aunque, es cierto que»Pelusa» fue un hombre querido por todos. No había camiseta o identificaciones de por medio.