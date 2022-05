A 3 AÑOS DE LA MASACRE: «Fue una noche muy oscura», recordaron familiares de las víctimas de San Miguel del Monte

«Mamita, te amo» y luego un beso en la mejilla. Eso fue lo último que escuchó y sintió Gladys de su hijo Danilo Sansone (13), una de las víctimas de la denominada «Masacre de San Miguel del Monte», de la que este viernes se cumplen tres años.

Por Ian Werbin.

«Para esta fecha representa vivir de nuevo lo que viví el 20 de mayo de 2019. Lo que fue cada minuto de esa noche en la que iban pasando las cosas», señala Gladys en una entrevista con Télam que se realizó dentro del colegio al que asistía su hijo.

Con lágrimas en los ojos y angustiada por la demora de la justicia para resolver la fecha de inicio del juicio por el caso, Gladys Ruizdía recordó la madrugada en la cual su hijo junto a Aníbal Suárez (22), Gonzalo Domínguez (14) y Camila López (13) murieran en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte luego de que policías a bordo de patrullas comenzaron a perseguir sin motivos el Fiat 147 en el que viajaban, lo que provocó que el vehículo chocara contra un acoplado.

En aquel auto, también viajaba Rocío Quagliarello (16), que sobrevivió a la persecución y el posterior choque, por el cual sufrió heridas graves en un brazo y en ambas piernas por el hecho, y permaneció internada en el Hospital El Cruce, en la localidad de Florencio Varela, durante 25 días.

Según recuerda Gladys, luego de que el auto manejado por Aníbal Suárez impactó contra el acoplado, la mujer fue alertada durante la madrugada por su esposo que casualmente había ido esa noche al hospital de la mencionada localidad bonaerense, que tiene más de 24 mil habitantes.

«Me llevaron a una oficinita del hospital. Y ahí me tuvieron, encerrada. Nunca me dejaron reconocer su cuerpo y había un policía custodiando la salita donde estaba el cuerpo de mi hijo. Era todo muy turbio, los policías hicieron lo que querían. Ahí empezamos a insistir con la búsqueda de la verdad. Los vecinos nos decían que había habido tiros, que no había sido un accidente», cuenta la mamá de Danilo, y agrega con énfasis: «La intendenta, Sandra Mayol, me mintió en la cara y me dijo que había sido todo un accidente».

HOMENAJE DE LOS COMPAÑEROS DE COLEGIO DE LAS VÍCTIMAS

Compañeros del colegio secundario donde concurrían tres de las cuatro víctimas de la “Masacre de Monte” realizaron afiches para recordar a sus compañeros a tres años del hecho y organizaron una jornada con lecturas y música, con el fin de “tener a Camila, Danilo y Gonzalo más presentes que nunca”:

“Nos parecía muy importante no dejar pasar la fecha y armar algo, teniendo en cuenta que el 20 de mayo es una fecha muy importante para nosotros. Es algo que nos mueve mucho a los pibes, al colegio y a todo Monte”, expresó a Télam Lara, vicepresidenta del centro de estudiantes de la Escuela de Educación Media 1 de San Miguel del Monte, lugar donde concurrían Gonzalo Domínguez (14), Danilo Sansone (13) y Camila López (13), y que actualmente concurre la sobreviviente de hecho Rocío Quagliarello (16) .

En ese contexto, los alumnos realizaron decenas de afiches con las caras de las víctimas, los cuales fueron pegados en la fachada del colegio y en los alrededores de la plaza principal de Monte.

“Los chicos más chicos no tenían mucha idea de lo que había pasado y queríamos que ellos sepan y se recuerde. Ahora que somos los más grandes, queremos dejar nuestro legado”, expresó Amelí, vocal del centro de estudiantes de dicha institución y que se encuentra en quinto año de colegio secundario.

Al respecto, Maite, otra de las estudiantes, recordó el hecho: «Fue algo muy fuerte. Esto paró a todo Monte y a toda la escuela. Fue enterarte que mataron a cuatro compañeros. La escuela estaba unida, pero a la vez algo faltaba”.

En ese sentido, Lara rememoró aquel 20 de mayo de 2019: ”Los chicos estaban destrozados, llorando. La primera imagen que tengo de ese día fue llegar al aula y quedarnos parados. Nosotros sabíamos cuáles eran los bancos de Gonzalo, Camila y Danilo. Siempre decimos que esos bancos pesaban mucho. Porque estaban vacíos y no había forma de llenarlos”.

Por otro lado, Maite dijo que el hecho “afectó mucho al pueblo y la relación de los jóvenes con la policía”.

“Antes los chicos de todas las edades iban siempre a la plaza. Era una agenda en común y ahora ya no se ve tanto eso”, reflexionó.

En un principio, algunos agentes de la policía bonaerense hicieron pasar el caso por un «accidente», y por eso se los acusa de modificar las actas del procedimiento, falsear declaraciones y ocultar material fílmico, que luego fue revelado a los medios de comunicación.

«Una noche muy oscura». Así lo describe Susana Ríos, mamá de Gonzalo, en el living de su casa, donde recordó el día de la masacre en diálogo con Télam.

«La persecución que sufrieron los chicos esa madrugada fue causada por la nada misma. Para mí pasaron por un lugar que les molestó a los policías. Pero, no existió ningún llamado por robo, ningún llamado al 911. Solamente llamaron a la comisaría porque se sentían ladridos de perros. Y por esa zona, no andaba el 147 donde viajaban los nenes», recuerda con tristeza Susana.

En el medio de la conversación, la mujer limpia las lágrimas de sus anteojos de marco negro y añade: «Quisieron hacer creer que eran delincuentes, cosa que no era cierto porque se ve en las filmaciones. Era un auto que iba despacio, que iba lento, que no iba zigzagueando. Repudio muchísimo todo el encubrimiento que quisieron hacer y cómo quisieron hacer quedar a los nenes. Esto fue un asesinato de niños con alevosía».

«Me sacaron lo más preciado, a mi hijo. Ahora estamos todos juntos tratando de hacer una nueva vida sin Gonzalo. Físicamente al menos. Porque está presente en nuestra memoria todo el tiempo», dijo, con dolor.

Loana Sanguinetti, la madre de la sobreviviente Rocío, admite que siempre siente «una mezcla de emociones» al traer al presente el hecho: «Yo a Rocío la tengo, pero el resto de los padres perdieron a sus nenes. Fue Rocío la que sobrevivió, pero pudo haber sido cualquier otro. No entiendo por qué, no encuentro justificación».

Actualmente, Rocío continúa viviendo junto a su madre, quien señala que «todavía le cuesta mucho hablar del tema con su hija».

«Es un día a día. Tratar de seguir adelante y no volver a revivir todo. Nos hace muy mal. A Ro le hace muy mal. Hablamos del tema y es lágrimas y lágrimas. Es mucha tristeza, nos cuesta mucho», describe Loana, sentada en una silla blanca en el patio de su hogar.

La realidad de la mamá de Camila López, Yamila Zarzoso, es igual a la de las demás, con la tristeza a flor de piel, aunque intenta recordar a su hija con alegría.

En una entrevista con Télam realizada en el «Skate Park» de San Miguel del Monte, uno de los lugares a los que Camila habituaba ir con sus amigos, la mujer dijo que recuerda a su hija «todos los días desde la alegría».

«Recordarla de esa forma es sanador. Era súper alegre, muy activa, con mucha risa. Su ausencia se nota muchísimo. Siempre está en nuestras conversaciones. Era muy amiguera. Lo que más hacía era estar con sus amigas», cuenta Yamila, con una media sonrisa en su rostro mientras fuma un cigarrillo y observa el paso de adolescentes saltando en sus tablas.

Todos los familiares de los adolescentes fallecidos coincidieron en que la instancia del juicio será «reparadora» y pidieron a la Justicia que disponga la fecha para el inicio de las audiencias a las que serán sometidos 23 imputados, todos ellos policías.

«Tengo muchas ganas de que llegue el día de juicio. Para eso estoy poniendo todo mi esfuerzo. El dolor me va a acompañar toda mi vida. A mi hija nadie me la va a devolver. Pero necesitamos cerrar esa etapa para sanar y hacer el duelo como corresponde», señala Yamila Zarzoso.

Por su lado, la mamá de Rocío, Loana dijo que las familias piensan «todos los días en el juicio» y anticipó que su hija Rocío va a ir a las audiencias.

«Esperamos que paguen por lo que hicieron, pero lo que pasó no se va a poder borrar de nuestras cabezas. Ese dolor no lo vamos a poder superar nunca», expresó.

Por el hecho, hay 23 imputados -de los cuales 8 están en prisión, entre efectivos de la comisaría local y peritos de Policía Científica, quienes están a la espera de ser sometidos a juicio por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Plata, a cargo de la jueza Carolina Crispiani, aunque todavía no se estipuló cuándo comenzará el debate.

QUIÉNES SON LOS 23 IMPUTADOS

La causa «Masacre de San Miguel del Monte» tiene como imputados a 23 policías, quienes están a disposición del Tribunal Oral 4 de La Plata que aún no puso fecha del inicio del juicio.

Fuentes judiciales explicaron a Télam que los cuatro policías acusados de los homicidios de Danilo Sansone (13), Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22) y las lesiones que sufrió Rocío Quagliarello (16) serán sometidos a un juicio con jurado popular, mientras que los otros 19 imputados enfrentarán un debate oral.

Los imputados son:

-El excapitán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Rubén Alberto García y los oficiales Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez.

Todos ellos pidieron ser juzgados por un jurado popular, acusados de ser coautores de los delitos de «homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego -consumado y, en tentativa- y violación de los deberes del funcionario público».

Fuentes de la investigación aseguraron que García y Ecilape permanecen detenidos desde el 29 de mayo de 2019 en la Unidad 35 de Magdalena; Monreal en la Unidad Penal 9 de La Plata; e Ibáñez en la Unidad 24 de Florencio Varela.

– Los policías Marcelo Idarreta, José Domínguez, Melina Bianco, José Durán, Maia Valiente, Cristian Alberto Righero, Juan Manuel Gutiérrez, Julio Micucci y Nadia Genaro están imputados sin prisión preventiva, acusados de los delitos de «falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público».

-Los policías Florencia Stankevicius, Mario Mistretta, Evelin Yael Van Monleghey, Camila Galarza, Marisol Rizzo, Sergio Servia y Héctor Enrique Ángel enfrentan cargos por «encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público».

-Los agentes Julieta Aguilera Rearte, Nelson Rodríguez y Raúl Mauregui serán juzgados por «violación de los deberes de funcionario público».

En la causa, también se encontraba imputado el por entonces secretario de Seguridad de San Miguel del Monte, Claudio Martínez, por «encubrimiento agravado y violación de los deberes del funcionario público», pero falleció el pasado 10 de mayo luego de haber sido atacado por un perro de raza Rottweiler en el domicilio en el que cumplía su arresto domiciliario.

Familiares lamentaron «no poder juzgar en vida» a uno de los imputados

Uno de los imputados de la causa el ex secretario de Seguridad de Monte, Claudio Martínez, falleció hace diez días luego de haber sido atacado por un perro en el domicilio en el que cumplía su arresto.

Familiares de las víctimas lamentaron porque no pudieron “juzgar en vida” al exsecretario de Seguridad municipal, Claudio Martínez, uno de los imputados en la causa que falleció hace diez días tras ser atacado por un perro en el domicilio en el que se encontraba bajo arresto.

“Yo quería que sea juzgado como los demás y que reciba su pena. La esperanza mía también era que se quebrara y confesara lo que pasó ese día”, dijo en diálogo con Télam Gladys Ruizdía, mamá de Danilo Sansone, uno de los adolescentes que falleció tras una persecución policial el 20 de mayo de 2019.

Martínez, que al momento del hecho se desempeñaba como secretario de Seguridad en la mencionada localidad bonaerense, era uno de los 24 imputados en la causa, y se encontraba bajo prisión domiciliaria al estar acusado por el encubrimiento del hecho y el incumplimiento de sus deberes como funcionario público.

Voceros judiciales afirmaron a Télam que Martínez tenía en su casa varios perros de raza Rottweiler, uno de los cuales lo atacó y le lesionó gravemente un brazo, por lo que fue internado en el Hospital de Alta Complejidad de Cañuelas, donde murió el 10 de mayo a raíz de las lesiones sufridas.

“Lo de Martínez fue terrible. Me agarró un escalofrío durante todo el día. Inexplicable. No me lo esperaba. Prefería que vaya a juicio y sea condenado. No le deseo la muerte a nadie. Es una lástima”, expresó Yamila Zarzoso, mamá de Camila López (13), otra de las víctimas de la masacre.

Por último, la madre de Camila pidió “prisión perpetua” para los responsables y una “condena ejemplificadora” para quienes encubrieron el hecho.

En tanto, otros 19 policías irán a otro juicio -en este caso sin jurado popular- «por encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público.

Paralelamente, en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de La Plata hay una causa conexa por presunta violación de los deberes de funcionario público que se le sigue a la intendenta de Monte de ese momento, Sandra Mayol, y al jefe de Bomberos.

Finalmente, Susana Ríos expresó que trabaja día a día para que se llegue a una condena «ejemplar». «Queremos que el juicio sea una instancia reparadora. Para que el corazón esté en paz», concluyó.

