Estudié periodismo en el Círculo Argentino de Periodistas, luego en 2006 realicé capacitaciones en periodismo digital e internacional (brindadas por el Diario Clarín) y rendí examen para obtener el carnet de locutor. además hice varias capacitaciones más y cursos de locución, entre otros.

En 1988 tuve la suerte de ingresar a trabajar en el DIARIO CRÓNICA, gracias al Jefe de la sección policiales, el periodista Juan Carlos Nava. Entré como «cronista volante» en fútbol. O sea, cubría los partidos (de la B), iba a la cancha, y luego redactaba la o las notas del partido y de algún incidente o reportaje a jugadores. Allí aprendí muchísimo, ya que había decenas de personas que trabajan a la par y era unos de los diarios de mayor tirada, con 170.000 ejemplares por día en sus tres ediciones, matutina, 5ta. y 6ta. (no había internet en aquella época y se trabajaba con máquinas de escribir).

Desde esa fecha, seguí en el camino del periodismo. Colaboré con Revista Humor, con el programa La Última Sopa que se emitía desde el Teatro San Martín y con varios programas y publicaciones más.

Ya en Roque Pérez, trabajé como periodista en el Diario La Mañana, Semanario La Palabra, Semanario El Cuartopoder (aún sigo trabajando allí), en este sitio de noticias RPEREZNETONLINE.COM.AR, en Canal 4 de Roque Pérez, con dos programas en vivo (Jaque Mate y La Hormiga), en FM NOVA 93.1 con el programa Área 51 y además trabajando en el área de prensa de la Municipalidad de Roque Pérez.

Tengo como premisa, publicar informaciones chequeadas y en caso de las noticias en las cuales hay víctimas, prefiero siempre esperar antes que dar nombres o publicar patentes. La idea es que las familias de esas víctimas se puedan enterar antes por sus familiares, que por noticias en un sitio de internet o por redes sociales. Por eso, prefiero no salir con una «primicia» y elijo salir con una noticia que esté confirmada. Para mi, no siempre hay que salir a decir lo primero que se nos cruza, o lo primero que vemos. Hay que pensar en los otros y sobretodo, en los que sufren.

Mil gracias a todos los que nos saludaron por este día y a los obsequios recibidos. Muchas gracias por acordarse y por supuesto, mil gracias a todos ustedes, lectores de este sitio web que desde agosto de 2008 está junto a todos.

Y gracias a todos los que trabajan en los medios locales y regionales por el aguante y por publicar sin temores las informaciones que les envío desde el área de prensa municipal, sabiendo que toda la data es verídica. Y gracias por compartir trabajo y momentos juntos en un clima cordial y de amistad.

GRACIAS TOTALES!!!



