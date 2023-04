$400: El dólar blue se mantuvo en su nivel récord y el BCRA volvió a comprar divisas

El dólar blue cotizó ayer estable y mantuvo su récord nominal, de $400 en la punta vendedora, mientras los tipos de cambio financieros operaron casi con leves alzas, según las principales cotizaciones del mercado cambiario.

Las liquidaciones del nuevo «dólar agro» en el mercado oficial de cambios siguen firmes. El sector agroexportador ingresó este viernes más de US$ 147 millones a través del programa de incentivo, lo que le permitió al Banco Central volver a comprar dólares para seguir recortando el rojo que acumula en las reservas.

La autoridad monetaria finalizó la jornada de ayer viernes 14, con compras netas por alrededor de US$ 60 millones tras su intervención cambiaria.

De este modo, el saldo negativo acumulado se redujo a menos de US$ 130 millones en abril y a aproximadamente US$ 3.130 millones en lo que va del año.

En el comienzo de la rueda la divisa informal bajó un peso, para después recuperarse sobre el final de la jornada y la brecha con el tipo de cambio mayorista se ubicó en el 85,8%.

En las tres jornadas previas, el tipo de cambio informal acumuló una suba de $9 y registró su mayor alza semanal en el mes.

Según los especialistas del mercado de cambios, el blue se encuentra en la zona de $400 frente a una menor inflación, por lo que ese tipo de cambio en términos reales se abarató lo que explica parte de la suba.

Los agroexportadores ingresaron hoy por el Programa de Incremento Exportador US$ 147,4 millones y el Banco Central realizó compras por US$ 60 millones y el saldo negativo de abril se reduce a US$ 121 millones, después de superar los 500 millones, mientras que en el año la venta de reservas llega a US$ 3.099 millones.

Los tipos de cambio financieros anotaron su segunda alza alza consecutiva y el dólar contado con liquidación, operado con el bono GD30 subió a $406 y la brecha con el oficial se ubica en 88,6%.

El MEP o dólar Bolsa, operado con el mismo título subió hasta los $ 395,01 y el spread con el oficial alcanza el 83,5%.

El dólar Qatar avanzó hasta los $ 443,54, el turista o tarjeta llegó a $388,10, mientras que el dólar ahorro o solidario con los impuestos se ofreció a $ 365,92 y el mayorista cerró la semana en

$ 215,25.

Escrito por Noticias Argentinas. NA – Buenos Aires, Argentina.-