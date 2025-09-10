10 de septiembre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

12° Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Roque Pérez, celebrada ayer martes 9. Videos

Redacción 1 hora atrás

Gentileza HCD.-

 

Más historias

FARMACIA DE TURNO DEL MIÉRCOLES 10 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA ARGENTINA

2 horas atrás Redacción

Fútbol: Copa Libertadores: cronograma y horarios de los cuartos de final

3 horas atrás Redacción

Roque Pérez se prepara para homenajear a maestras y maestros por su día

4 horas atrás Redacción