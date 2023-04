¿Qué se trae entre manos Google? La gran G es el rey de las búsquedas en internet y nadie, desde hace muchos años, le puede hacer sombra. Pero las cosas están cambiando rápidamente después de la llegada de GPT. La empresa que mejor se posicionó para aprovechar esta tecnología es, sin duda, Microsoft. La compañía logró convertirse en la primera en incluir a GPT en Bing, su buscador. Google respondió lanzando Bard, su propio chatbot, pero las cosas no salieron nada bien y ahora The New York Times reveló cuáles son los planes de la compañía.