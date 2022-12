Una multitud participó de la kermese inclusiva en Plaza de Mayo

Una multitud participó este viernes por la tarde de la Kermese que la agencia Nacional de Discapacidad (Andis) montó en la Plaza de Mayo para c

Coloridos puestos con juegos como tumbar latas o acertar aros en conos eran atendidos por payasos, malabaristas y otros artistas que invitaban a participar de los mismos a los visitantes y a los transeúntes que habitualmente cruzan la Plaza de Mayo.

Personas con distintas discapacidades provenientes de distintas organizaciones y espacios que trabajan sobre el tema dialogaban entre sí y se sacaban selfies con la Casa Rosada de Fondo, mientras que en carpas y gazebos varios organismos públicos ofrecían información sobre derechos y programas.

Pedro Ávalos, vicepresidente de la confederación de Jubilados y asesor jurídico en materia de discapacidad, afirmó en diálogo con Télam que «el 30 por ciento de los adultos mayores tienen algún tipo de discapacidad, hay 5 millones de personas con discapacidad en toda la Argentina de las cuáles apenas 1,5 millones cuentan con su correspondiente certificado de discapacidad y eso es por la falta de información».

«Esta actividad es una fiesta muy linda pero no es lo que las personas con discapacidad viven todos los días, acá hay música y juegos, pero lo que las personas con discapacidad necesitan es trabajo y políticas inclusivas», señaló.

Plaza de Mayo kermesse inclusiva ANDIS.// Foto Sille Cris.

«Por ley el Estado Nacional tiene el compromiso de contar con un cuatro por ciento de trabajadores con algún tipo de discapacidad, pero al día de hoy no llega al uno por ciento; en los kioscos inclusivos hay 2.000 lugares en todo el país, y la realidad es que están ocupados menos de 100. La realidad es que falta vivienda, falta inclusión y sobre todo falta trabajo; un recibo de sueldo es algo más importante que el certificado de discapacidad», completó Ávalos.

El director ejecutivo de la Andis, Fernando Galarraga, dijo a Télam que «la realidad es que venimos dejando atrás la invisibilidad de las personas con discapacidad, había cinco millones de argentinas y argentinos que no eran visibles para el resto de la sociedad; hoy estamos rompiendo esa barrera porque ver a las personas con discapacidad es ver también las barreras que enfrentan todos los días para pensar desde cada lugar que podemos hacer para eliminarlas y construir un país para todas y todos».

«Ocho de cada diez personas con discapacidad en edad laboral no trabajan, aún si estado cumpliese con el cupo laboral del cuatro por ciento para las personas con discapacidad eso resolvería la situación para no más de 25.000 personas mientras que son tres millones y medio los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad en situación de poder trabajar; esto implica que para resolver el problema no sólo se tiene que comprometer el estado, sino también los privados y todos los sectores que generan empleo», apuntó.

En ese sentido, aseguró: «se van a llevar una grata sorpresa si le abren la puerta a la inclusión real en el mundo laboral de las personas con discapacidad porque hay muchas personas llenas de energía, talento y creatividad para construir soluciones y respuestas».

«Reciclados», un grupo de percusión que utilizan todos elementos reciclados para tocar.//Foto Sille Cris.

El funcionario consideró que «una barrera que se está rompiendo es la de la invisibilidad, que se está rompiendo paulatinamente; también el estado ha tomado medidas concretas muy importantes, aún en un contexto de austeridad el cupo del cuatro por ciento no fue afectado por el decreto del presidente de la Nación y de eso se tomó nota en toda la administración pública».

«También abrimos un espacio de diálogo muy fuerte para construir una nueva ley marco en discapacidad desde la escucha y el conocimiento en profundidad de las demandas del sector para que a principios del año que viene se pueda debatir en el Congreso una nueva ley de discapacidad en nuestro país», destacó.

«Queremos que las personas con discapacidad no tengan pensiones por incapacidad laboral, sino que tengan acceso al mercado laboral, por eso vamos a invitar a los legisladores de todos los partidos políticos a que nos ayuden a construir un mensaje de inclusión hacia todo el sector empresarial para generar trabajo en Argentina y de esa manera ir reduciendo el universo de personas que necesitan de esas pensiones no sólo por la cuestión económica sino también como acceso al sistema de salud; el estado debe garantizar las pensiones para quienes las necesiten pero la mejor respuesta que podemos dar como sociedad es el trabajo genuino», concluyó Galarraga.

Plaza de Mayo kermesse inclusiva ANDIS.// Foto Sille Cris.

La kermes de la inclusión

La kermese contó con la conducción de Diego Reinhold, la presentación de «Reciclados», un grupo de percusión que utilizan todos elementos reciclados para tocar, el espectáculo musical de Piñón Fijo y un cierre con música y baile con la participación de todos los presentes.

La actividad se desarrolló en vísperas al Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra este sábado, y como epicentro de las actividades enmarcadas en la Semana de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Andis.

«Es un orgullo para la Andis organizar este evento que reúne a organismos nacionales, entidades de la sociedad civil, muchas de ellas prestadoras de servicios, a las familias y especialmente a las personas con discapacidad en este sitio tan emblemático para todas y todos como lo es la Plaza de Mayo», señaló Galarraga sobre la actividad y agregó: «Siempre entendimos que la inclusión es una tarea que nos tiene que encontrar trabajando juntos a todos los sectores, y esta fecha tan especial nos permite recuperar la Plaza para la celebración y para la reivindicación de nuestros derechos».