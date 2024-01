Tránsito: Cumplamos con las leyes y evitemos ser multados

A través de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Julio Lartigue, informamos

que desde el 1° de enero del año 2024, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires

dispuso que el valor de una Unidad Fija es de $771.

Les informamos los valores de cada infracción de tránsito.

VALOR MULTA POR ESTACIONAMIENTO

· De 100 UF a 300 UF (rampas o lugares reservados)

VALOR MULTA POR VELOCIDAD

· De 70 UF a 4000 UF

VALOR MULTA POR USO DE CELULAR

· De 100 UF a 200 UF

VALOR MULTA POR VIOLACIÓN DE SEMAFORO ROJO

· De 300 UF a 1.500 UF (transporte público)

VALOR MULTA POR USO DE CINTURÓN

· 100 UF

VALOR MULTA POR INDICACIONES

· 7O UF

VALOR MULTA POR GIRO PROHIBIDO

· 100 UF

VALOR MULTA POR VTV (Verificación Técnica Vehicular)

· 100 UF (no portar VTV)

· 400 UF (sin VTV o vencida)

VALOR MULTA POR USO DE CASCO (Motos)

· 100 UF

VALOR MULTA POR ALCOHOLEMIA POSITIVA (Contravención)

· Entre 0,5 gr/l y 0.99 gr/l: desde 150 UF a 1000 UF

· Desde 1 gr/l en adelante: desde 300 UF a 2000 UF o 1 a 10 días de arresto

VALOR MULTA POR DOCUMENTACIÓN NO LLEVADA AL CONDUCIR, PERO

ESTANDO HABILITADO

· Circular sin documentos de identidad: De 30 UF a 150 UF

· Circular sin la licencia de conducir, cédula de identificación del automotor o

cédula azul: De 30 UF a 150 UF

· Circular sin seguro de responsabilidad civil obligatorio: De 30 UF a 150 UF (sin

tener cobertura del seguro vigente: De 300 UF hasta 1.000 UF)

· Circular sin la patente visible: De 30 UF a 150 UF

VALOR MULTA POR DOCUMENTACIÓN NO LLEVADA AL CONDUCIR Y NO

ESTÁ HABILITADO PARA CIRCULAR CON EL VEHÍCULO

· Estando legalmente inhabilitado: De 300 UF hasta 1.000 UF

· Teniendo suspendida la habilitación: De 300 UF hasta 1.000 UF

· Sin estar habilitado para conducir ese tipo de vehículo: De 300 UF hasta 1.000

UF

· Con habilitación vencida dentro del lapso de seis meses: De 30 UF hasta 100

UF

· Con la cédula de identificación del vehículo vencida, no siendo titular: 100 UF

· En incumplimiento de las normas de transferencia del vehículo: De 300 UF hasta

1.000 UF.-

Prensa Municipio de Roque Pérez.-