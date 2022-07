Rompiendo tabúes: la masturbación femenina toma protagonismo en publicidades y redes sociales

Marcas de ropa interior, preservativos y productos de higiene íntima, y profesionales de la salud hablan cada vez más sobre el derecho al goce, tema que aún genera resistencia y tabúes. «El feminismo trajo la posibilidad de poder hablar sobre el placer que nosotras también podemos tener, que está permitido el autoplacer», aseguró la médica Vilma Rosciszewski, con 149.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

Por Eurídice Ferrara.

El placer femenino y la masturbación se abren camino y toman visibilidad en publicidades de marcas de ropa interior, preservativos y productos de higiene íntima, y en la cantidad de seguidores de profesionales de la salud que hablan sobre el derecho al goce en redes sociales, que aún genera resistencia y tabúes.

«El placer del varón está totalmente naturalizado, el de la mujer no»; «lo hablan más seguido y las mujeres no»; «para mis amigas, ninguna se masturbaba, no les creo» ; «hay un tabú en la masturbación femenina, se cree que es pornográfico porque la sociedad no nos dice que está bien masturbarnos», son voces de varias mujeres que participan de un video publicado en redes sociales por la marca de ropa interior Dulce Carola.

A través de la campaña «Dulce con vos misma» invita a hablar sobre los tabúes que perduran alrededor de la masturbación en personas con vulva junto con otros videos, donde se ven manos tocando o una mujer arriba de un lavarropas que vibra, con un epígrafe que acompaña: «Esta buenísimo saber quiénes somos, cómo somos, qué nos gusta».

La iniciativa se complementa con otro pos en su cuenta de Facebook sobre una encuesta realizada a más de 400 mujeres, que dialogan acerca de la necesidad de tener un espacio libre y seguro para comentar sus prácticas de autosatisfacción.

«Casi el 50% de las entrevistadas se masturba habitualmente o de vez en cuando; más del 60% de aquellas que se masturban lo hace al menos una vez por semana; más del 80% cree en los beneficios de la masturbación; solo el 32% considera que todas las mujeres se masturban», indica la publicación.

Otros datos del sondeo reportan que «el 70% de las mujeres considera que al hablar con otra mujer de la masturbación obtendrán una respuesta negativa» y «un 63% opina que todos los hombres se masturban e identifican a la práctica como un hábito más que nada masculino».

«Nueve de cada diez mujeres opina que existe una gran necesidad de conversar sobre temas de educación sexual», añade la encuesta.

En tanto, la marca Viasek, un gel hidratante vaginal libre de estrógenos indicado para la sequedad vaginal que puede producirse en la etapa posparto, lactancia, menopausia o posterior a la radiación, publica diariamente información en sus redes sociales sobre masturbación y apela a «no tener vergüenza de preguntar».

En una de ellas invita a una charla entre mujeres que dialogan sobre los hábitos de las millennials y las adultas de este siglo: «si se masturban o no, si usan juguetes sexuales, si les preocupa su salud sexual, si hablan con sus amigas sobre el sexo, sequedad, cuál es su responsabilidad sexo-afectiva o qué piensan del ghosteo (cuando estás conociendo a alguien y desaparece de la escena sin dar explicaciones)».

La marca de preservativos Prime se sumó en su cuenta de Instagram a dialogar sobre el placer sexual y la masturbación en las relaciones con la foto de una pareja e imágenes de juguetes sexuales donde invita: «Descensurá tus fantasías… ¿Te animas?».

La médica ginecóloga y sexóloga clínica Vilma Rosciszewski, quien tiene 149.000 seguidores en su cuenta de Instagram @ginecoyvos, brinda allí «tips para una sexualidad sin tabúes y educación sexual con humor».

«Las personas comienzan a repensarse, no tiene que dar vergüenza que yo pueda contar que me toco o que voy a investigar sobre mi cuerpo para tener placer, porque para poder pedir a otro lo que me gusta, primero me tengo que conocer a mí misma. Desde este lado, las publicidades y los videos ayudan un montón», dijo Rosciszewski en diálogo con Télam.

Según la médica, el incremento de especialistas en las redes sociales, sobre todo desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, ayudó a tener «mayor diálogo con profesionales y las parejas, y una mayor reinterrogación sobre estos temas, aunque si escribís la palabra ´masturbación´ en IG, te dan de baja, por eso, escribimos ´+ turbación´».

Conversaciones entre amigos y amigas, la sorpresa que provoca que las publicidades hablen de la masturbación femenina y ciertas reacciones o pudores para preguntar o contar, son algunas de las huellas que indican que la masturbación femenina aún es un tema tabú, aunque comienzan a aparecer cambios desde las redes sociales, publicidades y en las relaciones sociales.

«El feminismo trajo la posibilidad de poder hablar sobre el placer que nosotras también podemos tener, que está permitido el autoplacer. Hay estudios que hablan sobre la masturbación, especialmente para las personas con vulva y los beneficios que tienen», apuntó la sexóloga.

Analía Urretavizcaya, médica sexóloga del Hospital Clínicas, coincidió con Rosciszewski sobre el aporte del feminismo para romper tabúes.

«El feminismo y el empoderamiento de la mujer van generando más permisos en las nuevas generaciones, un estímulo para hablar de la masturbación femenina y el goce, pero hay muchas mujeres adultas que no se masturban, porque es una práctica que no ejercieron y sienten cierta vergüenza, aún estando a solas, lo evitan», contó a Télam la sexóloga.

Y agregó que «muchas mujeres consideran tabú la masturbación, porque estuvo asociada a lo prohibido, a lo obsceno».

En cuanto a los beneficios, Urretavizcaya sostuvo que «la posibilidad de brindarnos placer a nosotras mismas genera bienestar, alivia tensiones, se liberan neuro hormonas y transmisores que provocan un estado de bienestar, placer y relajación general con la liberación de oxitocinas».

Foto: Cris Sille.

En tanto, Rosciszewski se refirió a la importancia de la práctica «para conocernos, saber de nuestro placer, qué pedir a otro/a que nos hagan, para no tener miedo de nuestra vulva o vagina, saber dónde nos ponemos una copa menstrual o un tampón en la menstruación».

Además, aportó que junto con el orgasmo femenino disminuye el dolor y los cólicos durante la menstruación, lo que «es una sensación fantástica, te da independencia sexual, libera tensiones y por supuesto es seguro».

La médica, promueve la práctica en todas las etapas de la vida, por lo que sugiere que «las madres tampoco tengan vergüenza si las infancias se masturban» y destaca que «es importante que las personas con pene aprendan a masturbarse con los preservativos para evitar tener problemas con su uso en las relaciones sexuales».

«La posibilidad de brindarnos placer a nosotras mismas genera bienestar, alivia tensiones, se liberan neuro hormonas y transmisores que provocan un estado de bienestar, placer y relajación general con la liberación de oxitocinas» Analía Urretavizcaya, médica sexóloga

Foto: Cris Sille. Télam.-

Ilustración de tapa: Pablo Blasberg.-