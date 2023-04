Precios, estancamiento e incertidumbre: cuáles son las perspectivas de una economía al rojo

El economista, Miguel Ponce analizó el escenario económico en el que se encuentra nuestro país. “Pasamos de un periodo de estanflación – estancamiento económico con alta inflación-, a un año 2023 que vamos a tener recesión con alta inflación. En ambos casos , estamos viviendo el peor año económico del siglo”. A la hora de hablar de los factores que inciden en este panorama, menciono:»la sequía, generó la mayor caída de exportaciones de la historia, el menor ingreso de dólares, ese agujero de 20 mil, 25 mil millones de dólares que tenemos de exportaciones de la zona núcleo. Pero también de las economías regionales, por esa situación, más algunos errores propios, y el cuadro de situación internacional vamos a tener una recesión importante que va a significar, posiblemente, una de las caídas de PBI más importante que se recuerde.Se está hablando de una caída del 3%, a mí me parece que ese es el piso acercándose más al 4%, como caída anual. EL año va a recesivo con alta inflación, cuando digo alta inflación hablamos de un piso de 120 % al año”, cerró.

En cuanto a las expectativas inflacionarias del mes pasado se mostró escéptico: Lamentablemente marzo va a estar arriba de febrero, creo que va a estar arriba de 7%, algunos colegas hablan de 7.5 %, por lo cual tenemos que marzo ha estado arriba de febrero, febrero arriba de Enero y enero arriba de diciembre. Por lo cual el cuadro de situación se agrava , pero además, estamos hablando de índice general de precios, pero lo peor no es el índice general y la inflación, lo peor es que los consumos populares están , todos, por encima de ese índice popular, es decir, estamos con una inflación de alimentos y de bebidas no alcohólicas, que por supuesto está por arriba ,y ya se consolida algo que ya habíamos hablado con La Tecla en su momento, que estamos en un inflación anualizada de tres dígitos ,por eso hablamos de 120 % para este año, de piso, por lo tanto la situación es grave en términos generales, por el índice inflacionario pero es más grave para los sectores populares.

Al ser consultado sobre las posibilidades de atravesar un cuadro de hiperinflación, el economista señalo:” En cualquier país del mundo con estos datos inflacionarios serían caracterizados como un a híper, en Argentina no es así, se puede hablar de algún grado de descontrol, pero no es una híper, una híper es haber chocado el titanic”. De todos modos, agregó: “estamos teniendo los precios actualizados, listas semanales, cuando antes, el índice oscilaba en términos al 7%, teníamos listas una lista al mes o quincenales, y cerró:” Yo diría no es una híper para nuestros parámetros, en términos internacionales es una híper”.

Finalmente, se refirió a las últimas medidas económicas del gobierno en materia económica, comentó: Las medidas como el dólar agro ayuda pero no dan soluciones de fondo. En tal sentido, agregó: “ayudan a recomponer reservas del Banco Central: si, pero no alcanzan”. En cuanto a los efectos que pueden tener estas medidas, Ponce, fue contundente:” el gobierno estima que va a recaudar en 9 mil y 10 mil millones de dólares, va a ser la mitad”, y fue más allá…. Todos los dólares anteriores tuvieron pronósticos superiores a lo que terminó ocurriendo. El gran problema del campo no es solo que no estaba liquidando, sino que además, estamos en problemas con la cosecha futura”.

Se refirió al faltante de los agroquímicos, en un periodo clave dado que se está en el mes de la siembra del trigo, al respecto aportó: “los sectores que importaban esos insumos decidieron parar la venta por un decreto de resolución del gobierno, que les elevaron los costos en dólares un 30% más, por eso decidieron parar. Los chacareros no tienen para preparar la siembra. Por lo cual, el problema es del presente, y la preocupación, es por el presente y por el futuro. Todo esto se va a notar mucho más fuertemente en el segundo semestre”. En tal sentido, agregó: creo que el gran problema en termino filosóficos es que se pretende seguir tratando de arreglar los problemas de la macroeconomía operando sobre la micro economía.”

Para ilustrar la situación, comento”: “hicieron el fideicomiso para la harina, los cupos para exportaciones, de carne, precios cuidados, precios justos, todo ha fracasado, porque el problema central es no atacar estructuralmente los problemas de la inflación, y obviamente esto repercute en todos los índices”. En cuanto a las intenciones del gobierno de no devaluar:”se pretende evitar una devaluación brusca, pero se está haciendo de manera parcial. El dólar soja es como si te anularan las retenciones, exactamente ese es el equivalente, por eso estamos hablando de un dólar a $300 para ese sector, concluyó”.

Nota gentileza de Revista La Tecla.-

Imagen ilustrativa.-