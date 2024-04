Por Semana Santa viajaron 3,2 millones de turistas por el país y gastaron $631.667 millones

lEl feriado XXL que combinó Semana Santa con el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas fue muy bueno para el sector turístico. Viajaron 3,2 millones de personas en los seis días que duró el fin de semana y gastaron $631.667 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas. lEl impacto económico directo, medido a precios reales, fue 70% superior al año pasado, con un visitante que, en promedio, gastó $47.913 diarios, un 16,1% más que en 2023 (a precios reales) y tuvo una estadía media de 4,1 días. El incremento en el desembolso está explicado, en gran parte, porque la medición es sobre un periodo que es un 50% superior a la Semana Santa 2023, que tuvo dos días menos de feriado. lAlgunas rutas turísticas colapsaron entre miércoles y viernes, con demoras que triplicaron en tiempo al de un viaje normal. Mientras que sólo por Aerolíneas Argentinas viajaron 282 mil personas. lLos encuentros religiosos dominaron la agenda en cada ciudad, pero fueron bien acompañados por festivales, competencias deportivas y ferias gastronómicas. lEn lo que va del año, van dos fines de semana largos, donde viajaron 5,8 millones de turistas y gastaron $984.526 millones (US$1.158 millones). lEl turista internacional sigue estando muy presente en los destinos locales, aunque también se notó más el entusiasmo de argentinos por viajar a países vecinos, aprovechando ventajas cambiarias o beneficios temporales, especialmente a Chile y Uruguay. Los números que dejó Semana Santa (variaciones reales 2024/2023) Consideraciones Generales 1) Provincia de Buenos Aires. La costa argentina fue uno de los principales destinos este fin de semana. El Jueves Santo, la Ruta 2 estuvo colapsada, con 1000 autos circulando por hora, que provocaron largas colas. Mar del Plata, trabajó al 90% de ocupación hotelera y fue uno de los centros preferidos. La estadía promedio fue de 3 días, con cifras similares en todas las categorías de hoteles. Sus visitantes eligieron las playas, teatro y gastronomía típica en el puerto. La Catedral de los Santos de Pedro y Cecilia, con su imponente arquitectura, convocó a religiosos y demás a sus celebraciones por las Pascuas. Además, algunos turistas se trasladaron hasta Sierra de Los Padres para recorrer la naturaleza y optar por la abundante oferta de actividades recreativas, como laberintos, paseos a caballo y visitar la Gruta Nuestra Señora de los Pañuelos. También, Villa Gesell, como otros años, organizó varias citas para la ocasión: un vía crucis viviente, un original concurso de búsqueda del conejo y actividades en el bosque Pinar del Norte, decorado con huevos de pascua gigantes. Por el lado de Miramar, con 60% de ocupación hotelera, celebró estas fechas con la inauguración del Santo Rosario Misionero en la Gruta de Lourdes, ubicada en el vivero municipal, y su tradicional paella valenciana. Hubo shows en la noche y fuerte presencia de turistas en las playas. Por su parte, Necochea también trabajó al 60%, pero sobre la mitad de las plazas que estaban disponibles durante el verano. En tanto, en el interior de la provincia, Sierra de la Ventana registró 94% de alojamiento. Tandil, famosa por sus celebraciones litúrgicas en estas fechas y su vía crucis del Monte Calvario, ocupó más del 90% de sus hoteles y completó la agenda con una feria gigante de artesanos de toda la provincia, obras de teatro y recitales. Asimismo, San Antonio de Areco, con predominio de turismo rural, trabajó al 75% y Chascomús al 80%. Por su parte, la ciudad de Luján organizó un cronograma de actividades litúrgicas, con vigilia pascual y vía crucis viviente, que atrajo fundamentalmente al turista de cercanía, al igual que Lobos, con una marcada agenda religiosa y su vía crucis de los niños. En tanto, la Isla Martín García, perteneciente al partido de La Plata, celebró el 19° Encuentro Nacional de Kayakistas. Por otro lado, en el AMBA, San Fernando organizó una visita guiada por 7 de sus históricas iglesias y agotó las entradas. San Isidro celebró la noche de “Fiesta de Cumbia junto al Río” y una bicicleteada por diferentes áreas verdes Toda la provincia fue muy recorrida, destacándose además La Plata, Tigre, y todas las localidades de la costa atlántica. 2) Ciudad de Buenos Aires. Más de 118 mil turistas arribaron a CABA durante el fin de semana largo y la ocupación hotelera promedió el 65%. La ciudad implementó diversas propuestas segmentadas según los perfiles y “bolsillos” de sus visitantes. Se ofrecieron varios circuitos religiosos que concentraron gran parte de los turistas, con circuitos por iglesias y catedrales del casco histórico y visitas a los túneles de San Ignacio, en Monserrat. También itinerarios guiados para conocer la vida y obra de Jorge Bergoglio, en Flores, recorridos por sitios históricos relacionados con Mama Antula y actividades en Tierra Santa, parque temático religioso pionero en América Latina. Asimismo, se armaron paseos de compras por el Barrio Chino, Palermo Soho, mercados gastronómicos, ferias y bares de la Ciudad. Además, se celebró el Food Fest en La Rural, un festival pet friendly que combinó la gastronomía con música. Muchos turistas recorrieron en el bus turístico los principales barrios de la metrópoli, y otros se sumaron al programa Pedaleando Buenos Aires, una experiencia que incluye pasear por distintas zonas de la urbe en bici. Mientras, hubo visitas guiadas por el Jardín Japonés, los bosques de Palermo, el Jardín Botánico y la Reserva Ecológica de Costanera Sur 3) Catamarca. Múltiples propuestas religiosas, culturales, ofertas naturales y circuitos hídricos lograron que la provincia estuviera en la lista de puntos preferidos para Semana Santa. En la capital, se lanzaron promociones para estimular las compras del viajero, y turistas y residentes ganaron premios comprando en comercios, hoteles y restaurantes. Mientras, hubo paseos guiados por el patrimonio arquitectónico y cultural de los principales edificios emblemáticos de la ciudad y se organizó la Feria de Artesanías y Diseño. En tanto, Las Termas de Fiambalá estuvieron casi completas. En La Puerta, se llevó a cabo el recorrido de las 7 iglesias en bicicleta. En El Rodeo, trekking a Bañadero de los Cóndores y la tradicional Misa Criolla. En Las Juntas, se celebró el Vía Crucis Viviente y organizaron circuitos como senderismo guiado a la cascada de los Pinares. Por otro lado, en Santa María se llevó a cabo el 1er. Encuentro Gastronómico de las Colectividades, y los visitantes llegaron hasta el observatorio astronómico “Quilla Punco”, realizaron paseos en bus turístico y un Bici Tour a emprendimientos productivos. 4) Córdoba. Las reservas crecieron a último momento y varios alojamientos subieron sus tarifas en respuesta a la alta demanda. Operadores del sector local evaluaron como positivo el fin de semana, en el marco de la crisis. Una variada agenda en varias localidades fue la fórmula para atraer al visitante, y algunas ciudades como La Cumbrecita estuvieron al 100%. En Villa Carlos Paz, el hospedaje en hoteles de 3 y 4 estrellas superó el 93%, no así en los de menor categoría que estuvieron bastante por debajo. Mientras, Calamuchita tuvo más del 85% de ocupación hotelera, con un promedio de 4 noches. En tanto, La Falda y La Cumbre el 90% y Capilla del Monte el 88%. Asimismo, Villa Cura Brochero, centro del turismo religioso, ocupó más del 90% de sus plazas hoteleras, y además de circuitos por santuarios y museos, ofreció al visitante senderismo y turismo aventura. Por su parte, en Mina Clavero, arrancaron el fin de semana con el 75% de reservas, pero las cifras treparon por una gran afluencia de visitantes que llegaron espontáneamente y contrataron directamente en el lugar y otros que fueron a pasar el día, desde localidades vecinas. También, San Javier Yacanto y Nono informaron tener más del 80% de sus plazas hoteleras colmadas. Por el lado de Villa General Belgrano la gran atracción fue la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa, con actividades litúrgicas, espectáculos artísticos, y repostería artesanal de origen centroeuropeo. Alta Gracia traccionó con la Fiesta de la Peperina, en su octava edición, y la presencia de reconocidos chefs del país. Y en la capital cordobesa se llevó a cabo la tradicional Feria Internacional de Artesanías con más de 700 expositores, enmarcada con propuestas gastronómicas y recreativas. Los hoteles mantuvieron en general los precios de carnaval y la gastronomía remarcó entre un 10% y 15%. 5) Chaco. El promedio provincial de ocupación fue de 61% con mayor densidad en la zona del litoral que alcanzó el 64%, seguida por la región de El Impenetrable con 60%. La provincia promociona el turismo religioso, por lo que varias localidades brindaron diferentes celebraciones por las Pascuas. Resistencia preparó una visita guiada por las distintas iglesias y otro programa, similar pero con recorrido en bicicleta, fue la tradicional Misa Criolla y un vía crucis viviente. Mientras, en Villa Angela, además de actos litúrgicos los visitantes llegaron atraídos por el turismo rural. En tanto, en Castelli se realizó la Feria de Pascuas con el Árbol de los Buenos Deseos. Mientras que para los amantes de los circuitos y terapias hídricas, el complejo termal en Sáenz Peña ofreció además de sus piscinas diversas, la experiencia de “flotar”, cascadas y picos de hidromasaje. Como cada fin de semana largo, los principales parques nacionales estuvieron colmados de turistas, especialmente “El Impenetrable”. 6) Chubut. El distrito informó 80% de ocupación de sus plazas hoteleras. En Lago Puelo, se celebró el Festival del Alfajor Patagónico con sorteos, masterclass y espectáculos musicales en vivo. Mientras que en Puerto Madryn tuvo lugar el habitual Vía Crucis Submarino con participación de buzos de distintas partes del país, una cita única donde parte de la procesión se hace bajo el agua con una cruz adaptada para la inmersión y que desde el año 2014, cuenta con la bendición del Papa Francisco. En tanto, Puerto Pirámides organizó un Paseo de Artesanos con música en vivo, actividades para niños, y un área de comidas típicas “con cocina de mar”. Por su parte, en Gaimán se armaron visitas guiadas a bodegas con cata y degustación de vinos. Del mismo modo, El Hoyo celebró el Festival Provincial de la Vendimia del Paralelo 42º, donde las bodegas y establecimientos vitivinícolas recibieron a los turistas, proponiendo actividades de gastronomía, visitas guiadas y enoturismo, pisada de uvas, degustación y cata de vinos. 7) Corrientes. Con múltiples propuestas religiosas, culturales y deportivas, la provincia fue de las más elegidas por gran cantidad de turistas para las “mini- vacaciones” de Semana Santa. El alojamiento hotelero fue 85%, equivalente a 17.708 plazas, con una estadía promedio de 5 noches. En el desagregado, se destacaron Pellegrini y Concepción con el 100% y 99% de ocupación, respectivamente. También hubo una importante afluencia en la región del Paraná Sur (82%) y en la del Iberá (80%). En la capital se llevó a cabo el tradicional recorrido guiado por las Siete Iglesias y el Vía Crucis. También, en Itatí hubo misas, procesiones y paseos guiados. En tanto, en Paso de la Patria, además de las playas, los turistas pasearon en catamarán, realizaron cabalgatas, un torneo de pesca y hasta cine debajo de las estrellas. 8) Entre Ríos. Fue uno de los polos preferidos para esta Semana Santa. Viajando desde Buenos Aires, ya antes del Puente Zárate-Brazo Largo, la ruta estaba cargada y los autos iban a paso de hombre durante el miércoles por la tarde y el jueves santo. En Villa Elisa se trabajó al 96% y en Colón, con una amplia infraestructura hotelera, al 95%, aunque se notó una merma en el gasto del turista. Mientras, en Gualeguaychú, a pesar de los destrozos que había dejado la creciente, se registró una ocupación hotelera de 85%, ayudados por la concurrencia de muchos visitantes uruguayos. Hubo Misa criolla en el Teatro Gualeguaychú, shows en el corsódromo, y se celebró una nueva edición de “El Museo No Duerme”, con espectáculos de danza, música, pintura y sorteos en vivo. En tanto, Concepción del Uruguay atrajo al visitante que buscaba combinación de playas y tranquilidad. La ciudad organizó actividades religiosas, ferias, visitas guiadas y un bus descapotable desde el centro hasta la Isla del Puerto. Por su parte, Federación, otro de los clásicos destinos de la provincia, ocupó el 90%, con algunas bajas en las reservas a último momento, debido a casos de dengue. Además de sus famosas termas, los turistas asistieron al parque acuático, y a la fiesta de la cerveza. Hubo actividades litúrgicas, una carrera de autos locos y un festival de rock. De igual forma, en Concordia el hospedaje superó el 90% con diversas citas, además de su oferta de paisajes y naturaleza, que traccionaron la concurrencia, la Expo Pascua, la Feria de las Golondrinas y la Convención Tattoo. Mientras, en Paraná se celebró la 9° edición de la Maratón “Malvinas No Olvidar”; en la costanera los excursionistas pudieron montarse a un globo aerostático para ver la ciudad desde el aire y se organizó una gran feria gastronómica. 9) Formosa. El distrito tuvo un fin de semana concurrido, con turistas nacionales e internacionales que recorrieron sus lugares más atractivos y participaron de las propuestas ofrecidas. Toda la provincia organizó festejos religiosos que reunieron multitudes, donde se destacaron los vía crucis y los circuitos por siete iglesias. La ciudad capital fue el lugar por donde pasaron casi todos los visitantes, recorrieron el céntrico casco histórico, el paseo costanero y llegaron hasta la Reserva de Biósfera Laguna Oca del Río Paraguay, a realizar caminatas, safaris fotográficos y observar la flora y fauna. El Bañado de la Estrella fue otro de los puntos más concurridos. También, San Francisco del Laisha fue una opción atrayente para visitar los vestigios de la obra franciscana, mientras que, en la localidad de Herradura, más de 8000 personas llegaron a la Fiesta Provincial del Pastelito herradureño. 10) Jujuy. Con una oferta religiosa, cultural y turística muy solvente, el distrito logró promediar una ocupación del 90% y encabezó el ranking de reservas para Semana Santa a nivel país. La Quebrada, superó el 95% con la celebración de sus tradicionales vía crucis, atractivos paisajes y la organización de su cita “Sabores y Saberes”, para difundir su producción vitivinícola. Mientras, en la región del Valle, incluida la capital, el hospedaje fue del 85%. En tanto, Yungas, pulmón verde donde habita la mitad de la biodiversidad de Argentina y región famosa por el Parque Nacional Calileguaa, el alojamiento alcanzó un nivel del 75%. Los visitantes de la Puna (70%) se acercaron al lugar para conocer las Doctrinas de Yavi y presenciar la procesión de las «Lloronas” durante el Viernes Santo. Además, varias ciudades recrearon el Calvario y la Pasión de Cristo con distintas estaciones del Vía Crucis. Por su parte, en San Salvador de Jujuy, se organizó un recorrido por el centro histórico, hubo coros litúrgicos y una orquesta de instrumentos andinos. Por último, las termas de Reyes y de Jordán fueron la opción para quienes buscaban esparcimiento y relax. 11) La Pampa. En el marco del programa implementado recientemente para atraer al turista, “La Pampa Original» que pone en valor sus tradiciones, historia y bellezas naturales la provincia registró un movimiento turístico importante. Así, en Victorica la ocupación alcanzó el 95% de la mano de la “Fiesta Nacional de la Ganadería” y la localidad de Realicó llegó casi al 80%. Mientras, el alojamiento en General Pico se ubicó en un 55%. En tanto, Santa Rosa trabajó con un buen nivel de reservas y muchos turistas viajaron 35km hasta la Reserva Provincial Parque Luro, para presenciar la brama de los ciervos, acompañados por guías expertos, excursiones que tuvieron cupo completo. También en la capital, se llevó a cabo su tradicional vía crucis que convoca a visitantes y aledaños. Además, las termas de Bernardo Larroudé estuvieron repletas, casi al 100%. Por su lado, Eduardo Castex atrajo al visitante con la presentación del artista Luck Ra y una variedad de citas deportivas y religiosas. Las estancias con infraestructura para turismo rural informaron una ocupación del 65% durante el fin semana largo. 12) La Rioja. De corte netamente religioso, la provincia convocó a feligreses de todo el país y del extranjero, sobre todo chilenos, brasileños y uruguayos, para sus celebraciones pascuales, con distintos encuentros, misas y vía crucis. Chilecito y Villa Unión informaron el 92% de ocupación hotelera, mientras que la ciudad capital, el 70%. El gasto diario por persona tuvo un promedio de $35.800. La oferta turística se diseñó en base a circuitos, como el “costeño” desde Sanagasta, con visitas a la bodega Vista Larga, el señor de la Peña, finalizando con un almuerzo en Anillaco. En tanto, el Parque Nacional Talampaya, con el Cañón de Shimpa, Los Balcones y Quebrada Don Eduardo, concentró gran parte de los visitantes. Quienes se alojaron en el interior riojano optaron por actividades como turismo aventura o senderismo, mientras que en el oeste predominó el enoturismo. Por su parte, en la capital se ofreció el bus turístico con un recorrido religioso y cultural de 2 horas. Mientras, las Termas de Santa Teresita, en el departamento de Arauco, fueron las elegidas para quienes buscaban circuitos hídroterapéuticos. También el departamento de Famatina, donde la ocupación también llenó las expectativas de los operadores turísticos, hubo un variado menú de eventos religiosos y recreativos. Se destacaron el vía crucis hasta el Cristo de la Hermandad. la tradicional bajada de Cristo en la iglesia San Pedro, de la cabecera departamental; además de senderismo, parapente, y visitas a bodegas y al Dique Chañarmuyo. 13) Mendoza. La provincia superó el 80% de ocupación hotelera, con una fuerte apuesta al turismo religioso organizada por la Pastoral de Turismo, de la arquidiócesis mendocina, que armó una variada agenda en distintos puntos con misas, vigilias, vía crucis y recorridos por distintas iglesias. Además, los visitantes recorrieron la ruta enoturística con sus 209 bodegas, y asistieron a la celebración de “Música Clásica por los Caminos del Vino”, uno de los festivales más tradicionales, con la puesta en escena de 60 conciertos. Las localidades más escogidas fueron San Rafael, Potrerillos y el Valle de Uco. con más del 85% de alojamiento hotelero. En tanto, en Tupungato los visitantes realizaron senderismo, en un circuito destinado a identificar y conocer la flora y fauna nativa. Del mismo modo, en Malargüe se ofrecieron excursiones para disfrutar de la naturaleza, como el Volcán Malacara, la Caverna de las Brujas, y la Cascada de Manqui Malal. Por otra parte, hubo un Bus Religioso en San Martín y turismo aventura en San Rafael. La provincia completó la agenda con sus 4.800 espacios gastronómico con diferentes categorías y particularidades: restaurantes, cantinas, pubs, y bodegas con oferta de platos típicos y degustaciones. 14) Misiones. Superó, a nivel provincia, el 80% de ocupación hotelera, y bajo el lema “Naturaleza Santa”, atrajo a miles de visitantes con una variada agenda de actividades religiosas, culturales, deportivas y al aire libre, convocatoria que replicaron varios municipios. En Iguazú, implementaron un programa de descuentos exclusivos el «Pre Viaje Iguazú” para atraer al turista y recibirlo con agasajos y comidas típicas. La ocupación hotelera en el principal destino misionero, superó el 95% con picos del 100% y cerca de 10 mil turistas por día, que además de visitar las pasarelas del Parque Nacional Iguazú, realizaron actividades náuticas y senderismo. También, miles de feligreses se convocaron en la Misa Popular de las Misiones en el predio jesuítico de San Ignacio. Con una masiva asistencia y el emocionante cierre chamamecero de Los de Imaguaré, este encuentro religioso superó todas las expectativas. Funcionarios provinciales estuvieron presente y resaltaron su importancia cultural y espiritual. Por su parte, en Apóstoles, el hospedaje llegó al 85%. Allí la cita convocante fue la celebración del Pesanké, antigua tradición ucraniana y polaca, caracterizada por huevos coloridos, que simbolizan buenos augurios, amor y vida, y que vinculados antiguamente a las costumbres precristianas, evolucionaron hacia la Pascua. En tanto, en Posadas (75%) se destacó el circuito guiado Siete Iglesias, mientras que en San Javier se celebró el tradicional vía crucis de Cerro Monje. 15) Neuquén. Algunos destinos de la cordillera neuquina alcanzaron el 100% de ocupación, sobre todo aquellas localidades pequeñas que organizaron encuentros especiales para captar al turista. Es el caso de Aluminé, sede de la Fiesta del Pehuén, donde las plazas hoteleras ya estaban completas hace más de diez días. En Rincón de los Sauces, también el alojamiento se completó de la mano de un concurso de asadoras. También, en Caviahue-Copahue, con una ocupación del 100%, además de turistas que buscaban sus inigualables paisajes y termas, llegaron visitantes de localidades vecinas como Bariloche, que escapaban de la afluencia de gente. Por su parte, Villa La Angostura informó el 75% de reservas, sin contar los turistas que llegaron espontáneamente desde Chile. Mientras que en la capital hubo un 50% de reservas en los hoteles de la ciudad, focalizados en captar al turismo de paso. Por su parte, en Junín de Los Andes brilló el Vía Christi, la imponente obra del arquitecto Alejandro Santana junto con un equipo interdisciplinario de artistas plásticos. Un recorrido por la montaña donde se une la historia de la humanidad y de América, a través de estaciones con esculturas gigantes, construidas con paneles de vidrio, y un sistema de iluminación solar que se activa cuando cae la noche. Al llegar a la cima está la imagen de Cristo recostado para recibir a los peregrinos. 16) Río Negro. Con un alto promedio de reservas y el arribo de más de 30 mil pasajeros a los distintos puntos turísticos de la provincia, se evaluó este fin de semana XXL como muy positivo, con ingresos estimados en unos $12 mil millones. Con más del 85% de reservas, en Bariloche se celebró la Fiesta Nacional del Chocolate como todos los años para esta época, con miles de turistas que llegaron desde distintos puntos del país y de Chile para una agenda cargada de actividades para toda la familia y admirar la barra de chocolate más grande del mundo con 218 metros. Se repartieron vinchas de orejas de conejos y 12.000 huevos de pascua. Los visitantes contrataron turismo aventura y excursiones lacustres y terrestres. Mientras, en El Bolsón las reservas fueron del 65% y se ofreció al visitante un recorrido a través de su riqueza gastronómica, con puestos de platos y bebidas regionales. También, Las Grutas tuvo 65% de ocupación, y tuvo su octava edición de la Feria de Sabores. En tanto, Choele Choel organizó la Carrera de Pascuas, una gran paella y su 3° edición del Concurso Huevo de Pascua. 17) San Juan. Durante el fin de semana largo, el hospedaje hotelero en San Juan alcanzó el 85% y en el Gran San Juan fue del 65%. En el Jáchal superó el 76%, mientras que, en Calingasta, Iglesia y Valle Fértil, las reservas llegaron al 100%. El trabajo mancomunado público-privado ha convertido a la provincia en uno de los destinos favoritos de la mano de agendas colmadas en cada departamento, con 500 actividades en total. En la ciudad capital se celebró la Fiesta del Turista, en el punto el Carrascal, mientras en Zonda se implementó el programa «Catando San Juan», donde los turistas degustaron una amplia variedad de vinos locales y productos de la economía regional, como aceite de oliva y dulces de membrillo. En tanto, Vallecito fue uno de los lugares elegidos para turismo religioso, con miles de creyentes que se acercaron hasta el Paraje de la Difunta Correa, para hacer promesas o peticiones y compartir “Historias de Fe”, con testimonios, agradecimientos y relatos relacionadas con Deolinda Correa. 18) San Luis. En la provincia puntana se registró un alto nivel de ocupación, en esta línea, Villa de Merlo estuvo al 96%, Potrero de los Funes 98%, La Punta 95%, Juana Koslay al 100% y El Trapiche 90%. La mayoría de los turistas llegaron en auto, y en menor porcentaje en colectivo, desde Buenos Aires, Mendoza, San Juan, La Pampa y Córdoba, principalmente. La promoción de 12 cuotas del Banco Nación contribuyó positivamente a atraer al turismo. Los viajeros visitaron al Parque Yucat en Merlo, la mina de oro en Antu Ruca y la reserva de llamas en Inti Huasi, entre los muchos atractivos naturales puntanos. En Nogolí se celebró la VIII Edición del Festival del Asador, con shows de artistas locales, desfile gaucho, presentación de academias folklóricas y el tradicional concurso de asadores. Dentro de la oferta de actividades, las más solicitadas fueron trekking y turismo aventura. 19) Santa Cruz. La provincia recibió al turista con la celebración del Vía Crucis en el cerro Montecristo, en Puerto San Julián, lugar donde se ofició la primera misa en territorio argentino. La ciudad más concurrida fue El Calafate, seguida por El Chaltén, Río Gallegos, Los Antiguos, Caleta Olivia y Perito Moreno. Lo más solicitado por los visitantes fueron los recorridos por el Parque Nacional Los Glaciares y las rutas de senderismo en el Lago Argentino. También los espacios de observación de pingüinos, guanacos y cóndores en el Parque Nacional Monte León y la Cueva de las Manos, cerca de Perito Moreno, un sitio arqueológico de importancia mundial, con pinturas rupestres que datan de hace más de 9.000 años. 20) Santa Fe. En los complejos ubicados sobre Ruta 1 y 11, cabañeros informaron una ocupación de casi el 100%, lo cual significa una mejora respecto al último fin de semana largo del carnaval, en lo que respecta a este sector. Las localidades de la costa santafesina como Santa Rosa de Calchines, Cayastá, Helvecia o San Javier, estuvieron muy concurridas, principalmente por el turista de cercanía y procedentes de Córdoba. Quienes se alojaron en la zona costeña realizaron paseos en lancha y kayak, pesca guiada, y cabalgatas. La capital provincial ofreció una gran agenda turística, recreativa, cultural y gastronómica promocionando la “Semana del Pescado de Río” con descuentos del 15% en alojamientos. También, se organizaron recorridos por las iglesias y casco histórico. En la Manzana Jesuítica propusieron un menú de visitas guiadas con consignas como “Historias detrás de la imagen”, paseo que puso especial atención a la historia del Milagro de la Virgen en Santa Fe, “La Fe del ayer y del hoy” y “Paseo del Papa Francisco”, entre otros. Muchos turistas optaron por conocer la ciudad en el Bus Turístico. En tanto, en Esperanza se concentró el turismo netamente religioso ecuménico con circuitos en torno a las iglesias y encuentros litúrgicos. Capítulo aparte para Rosario, donde el impacto por los trágicos hechos de las últimas semanas y la inseguridad se hizo sentir con una merma del 50%, respecto a Semana Santa de otros años. 21) Santiago del Estero. En la capital cientos de feligreses participaron de la 40º edición del Vía Crucis en bicicleta y en moto, al que asistieron muchos visitantes de otras provincias, principalmente San Juan, Mendoza, Catamarca y Tucumán. La ocupación hotelera fue del 85% y la estancia promedio de 3 noches, con un costo promedio de $38.000 por jornada. En Termas de Río Hondo, además de sus famosas aguas termales, con una agenda cargada de citas religiosas, deportivas y culturales logró que la ocupación hotelera, estuviera a pleno para los establecimientos de mayor categoría. Los hoteles de 4 y 5 estrellas trabajaron al 100%. Esta bonanza, también alcanzó los complejos de cabañas, que informaron un 90% de ocupación. Las categorías más básicas en servicios e infraestructura, tuvieron menor demanda. En el Dique Frontal, se celebró el show náutico, un espectáculo de primer nivel, con embarcaciones de la F1 Powerboat motos de agua y jets de ski, que atrajo a muchos visitantes. Hubo un vía crucis viviente, una misa de bendición y una procesión de ramos. En tanto, la ciudad de La Banda registró una alta ocupación de la mano de diversos encuentros religiosos. 22) Tierra del Fuego. Reportó un promedio alto de reservas, el mayor movimiento se generó a través de la recalada de cruceros y actividades culturales y deportivas. Ushuaia, con el 75% de ocupación hotelera, y Río Grande, celebraron la tradicional Vigilia y Acto del 2 de Abril, y encuentros que convocaron a residentes y turistas. También se llevó a cabo la 40ª edición de la Vuelta a la Tierra del Fuego, la cita más emblemática del motociclismo fueguino, con un gran número de aficionados que recorrieron toda la provincia. Los turistas visitaron el Parque Nacional Tierra del Fuego donde se encuentra el Tren del Fin del Mundo y navegaron por el Canal de Beagle, para apreciar el Faro del Fin del Mundo y visitar la Isla de Lobos y Pájaros. En Tolhuin, acompañaron “La Vuelta” con stands gastronómicos y la celebración de la Expo Pascua. 23) Tucumán. El distrito superó el 80% de ocupación hotelera de la mano de innumerables citas que combinaron religión, cultura y recreación. En Tafí del Valle, con un alojamiento del 90% tuvo lugar la atracción más relevante: la obra “La Pasión”, en un escenario natural de montañas, en la zona de Ojo de Agua, con una propuesta visual cinematográfica sobre la vida de Jesús, con efectos especiales y cerca de 120 actores en escena, acompañada por una banda sonora. También, en San Javier y Yerba Buena las cifras de hospedaje estuvieron en el orden del 90%. Por su parte, la capital ofreció visitas guiadas por sus templos históricos y los turistas no se perdieron de visitar la histórica Casa de la Independencia. Cada pueblo del interior tucumano aportó al turismo con un calendario de atractivos. Como, Amaicha del Valle con la ruta de los artesanos y bodegas; El Cadillal con las aerosillas, paseos en catamarán, senderismo y gastronomía típica; mientras que en el Cerro San Javier donde está la escultura del Cristo Bendicente se realizó un espectáculo de mapping con imagen, luz y sonido.