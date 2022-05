Pañuelazo de trabajadoras de prensa en todas las redacciones por el aborto legal

En el marco de la campaña “Pañuelazo en todas las redacciones”, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) convocó el miércoles 16 de mayo, a las 16, a todas las compañeras colaboradoras y trabajadoras de prensa freelance a sumarse a apoyar el#AbortoLegalSeguroYGratuito en una foto a realizarse en la sede.

Trabajadoras de prensa de la mayoría de los medios de la Ciudad de Buenos aires se sumaron esta semana a la campaña “Pañuelazo en todas las redacciones”, organizado por la Secretaria de Mujeres y Géneros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).

Así, posaron con los emblemáticos peñuelos verdes de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, compañeras y compañeros de Tiempo Argentino, Clarín, Perfil, TV Pública, ámbito.com, Atlántida, Publiexpress, Télam y Radio Nacional, entre otros.

En el marco de esta campaña, el Sindicato convoca el miércoles 16 de mayo, a las 16, a todas las compañeras colaboradoras y trabajadoras de prensa freelance a sumarse a apoyar el #AbortoLegalSeguroYGratuito, que por estas semanas se debate en el Congreso de la Nación.

La convocatoria incluye a compañeras afiliadas y no afiliadas, con la idea de hacer un pañuelazo, pero también para tener una primera reunión y tratar temas específicos de las trabajadoras de prensa colaboradoras.

«Las mujeres somos las primeras excluidas de los medios, las más precarizadas, las primeras que trabajamos como freelance para poder ocuparnos de las tareas domésticas y de cuidado, que no es ni más ni menos que trabajo no remunerado. Tanto colaboradoras eventuales como permanentes padecen condiciones de desigualdad de derechos laborales: no tienen vacaciones, ni licencias por enfermedad o maternidad, mucho menos el derecho a los jardines materno paternales para sus hijos e hijas. En la mayoría de los casos, además, las empresas no se hacen cargo de sus obras sociales, prepagas ni aportes jubilatorios», expresa la convocatoria, a la vez que relata la grave situación que vive el género en los medios de comunicación.

«De cara al 3 de Junio, en el cuarto aniversario del Ni Una Menos, y al 7 de Junio, Día de las/os Periodistas, queremos conocer sus inquietudes, sus dificultades y pensar juntas planes de acción y pliegos de reivindicaciones que nos incluyan a todas/os. ¡Basta de despidos y precarización laboral! ¡Las esperamos!», concluye la convocatoria del SiPreBA.

La cita es este miércoles 16 de mayo, a las 16 horas, en la casa del SiPreBA en México 441 2°D.

