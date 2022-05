¿Otra Wanda Nara? Una estudiante subasta su virginidad en la web para abrir su propio local

Jasmin, una estudiante de 26 años proveniente de Londres, Inglaterra, puso su virginidad en venta a través del sitio web alemán Cinderella Escorts, con la esperanza de recaudar millones que le permitan abrir su propio negocio.

Hasta el momento, la joven, que será examinada por un doctor para verificar que no haya tenido sexo, logró recaudar 90 mil libras (alrededor de 118.000 dólares) y espera que el precio siga creciendo.

El fundador del sitio web, Jan Zakobielski, de 27 años, que dirige el negocio desde una habitación en la casa de sus padres, en Dortmund, Alemania, comparó la virginidad de la joven con un “vino añejo” y “un auto de lujo”, asegurando que la venta de la virginidad de Jasmin es única para los potenciales compradores debido a su edad.

Jasmin, que no quiso revelar su apellido, reveló al diario The Sun que sus padres estuvieron de acuerdo con la idea de que venda su virginidad en lugar de “esperar al chico adecuado”. “Realmente respeto a las mujeres tradicionales que esperan a tener sexo después del matrimonio. Yo era una de ellas. Realmente intenté esperar por el hombre adecuado, pero ya no quiero esperar más. Es por eso que elegí otro camino que me haga feliz. Estoy segura de mi decisión”, dijo la joven.

Zakobielski, que recibirá un 20% del precio final, contó que él mismo se asegurará de la seguridad de Jasmin en caso de que ella quiera seguir adelante con el plan. Además, indicó que la joven puede cancelar la transacción cuando lo desee.

El encuentro tendrá lugar en un hotel en Alemania, donde la transacción es legal. M1.-