OPERACIÓN «CUADERNOS» Y DETENCIONES A FULL

La noticia aparece por supuesto con muchísima difusión en los medios afines al gobierno de Macri y al de Vidal.

Oscar Centeno, chofer de la ex mano derecha de Julio De Vido, dicen que registró durante casi diez años los recorridos a bordo de su auto. Los apuntes aparecen en cuadernos escolares y son los que fueron claves para la investigación de Carlos Stornelli, que debería investigar la veracidad de los hechos.

En Diario 26 la noticia dice lo siguiente: El fiscal federal Carlos Stornelli comenzó a investigar una trama de presuntas coimas en la obra pública a partir de la entrega por parte de periodistas de documentación que pertenecería a Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta.

De acuerdo a la investigación, el chofer del ex funcionario de la cartera de Planificación Federal registró durante casi diez años los recorridos a bordo de su auto.

En los recorridos se habrían realizado presuntos de coimas provenientes de empresarios del sector energético y de la obra pública.

Los apuntes aparecen en cuadernos escolares, donde se registraban kilómetros recorridos y viajes, al tiempo que se menciona a ex funcionarios contratistas de empresas, dominios de autos y montos de dinero.

Si bien la suma de los montos detallados en los ocho cuadernos es de 53 millones de dólares, de acuerdo a la investigación a cargo del fiscal Stornelli, la trama completa involucraría 160 millones de dólares.

En los cuadernos se registran viajes del ex subsecretario de Coordinación y Gestión, Roberto Baratta; el ex ministro Julio De Vido; el fallecido secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz; el secretario de Baratta, Nelson Lazarte; el ingeniero y ex director de Energías Renovables, Ezequiel García; y un ex asesor del ministerio, Hernán Camilo Gómez.

La documentación fue entregada a la Justicia en abril pasado y esta mañana el juez federal Claudio Bonadio dispuso la detención de Baratta y otras diez personas, entre ellos empresarios.

En los documentos se registran más de 30 domicilios, mientras que los automóviles donde se realizaban los traslados estaban registrados a nombre de Jefatura de Gabinete o de distintas empresas automotrices que prestaban vehículos a Presidencia. Diario26.-



