Murió un operario que trabajaba para poner en marcha medios de elevación en el Cerro Catedral

Germán Cofian sufrió un accidente mientras realizaba trabajos de descongelamiento. El fallecimiento se da en el marco de una serie de reclamos de los trabajadores, que el viernes realizaron un corte de la ruta de acceso al Centro Invernal en reclamo por mejoras salariales y de las condiciones de trabajo.

Un operario murió ayer sábado luego de sufrir un accidente en el sector Cóndor del Cerro Catedral, en Bariloche, mientras realizaba trabajos de descongelamiento de las sillas de elevación de ese centro de esquí, informó la empresa concesionaria del servicio.

«En el día de la fecha, alrededor de las 8.50 horas, dentro de las tareas de puesta en marcha de los medios de elevación para la recepción del público, hubo un accidente en el medio Cóndor II que involucró a uno de los Jefes del Medio del sector, Germán Cofian», señaló el texto de la firma Catedral Alta Patagonia Sociedad Anónima (CAPSA) de ayer.

El operario «recibió atención en el lugar y luego fue trasladado al Sanatorio San Carlos. A pesar de los intentos del personal médico falleció», completó el texto de la concesionaria.

Cofian trabajaba en el Cerro Catedral desde hacía 18 años y en los últimos 16 años se desempeñó como Jefe de Medio Cóndor III, indicó la empresa, que agregó que el hombre «se incorporó a Catedral en el año 2004 como operario de medios de elevación».

«Lamentamos profundamente su fallecimiento y acompañamos a su familia en este difícil momento», concluyó el comunicado.

El fallecimiento de Cofian se da en el marco de un a serie de reclamos de los trabajadores, que el viernes realizaron un corte de la ruta de acceso al Centro Invernal en reclamo por mejoras salariales y de las condiciones de trabajo.

Desde la empresa Catedral Alta Patagonia, informaron además que el sector norte de la montaña permanecerá cerrado durante el sábado.

Consultado sobre el accidente, el secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio de Bariloche (de la que depende el 90 % de los operarios de CAPSA), Walter Cortez, aseguró a Télam que el gremio «viene advirtiendo hace mucho tiempo sobre las condiciones de trabajo. Nosotros vemos que se hacen grandes inversiones en lo que son materiales pero no se hace una inversión con el hombre que trabaja, que es el que pone el cerro en marcha», acotó.

Foto: Eugenia Neme.

«De los medios de elevación existentes, algunos son modernos y otros no son tan modernos. Hay un desmanejo en las situaciones, como por ejemplo en lo que estaba haciendo este operario, que no tenía que hacer ese trabajo ya que lo tenía que hacer una persona que es especifica para esa tarea», indicó Cortez.

«Sus compañeros -agregó- me dicen que hay muy mala comunicación, que no cuentan con comunicación de radio, esto, sumado a la presión que sufren los trabajadores en esta época por la cantidad de turistas que usan el cerro, constituyen un gran problema.»

Cortez también recordó que una de las cosas que reclamó el gremio «es que tengan mas seguridad, que puedan tener acceso a un baño, que tengan comida caliente, que tengan agua y ropa de trabajo, calzados adecuados y la empresa en esos temas no esta trabajando bien».

Foto: Eugenia Neme.

«El domingo todos vamos a acudir al velorio de este compañero y luego con el Ente Autárquico Municipal Fiscalizador de la Concesión del Cerro Catedral, vamos a hacer en conjunto una requisitoria para que los medios vuelvan a abrir pero con la seguridad necesaria para que no ocurran mas estas cosas», afirmó.

«Esta empresa está facturando entre 150 y 200 millones de pesos por día, dinero que se va de Bariloche, los que nos quedamos acá somos los trabajadores, y luego tenemos que llorar a nuestra gente«, agregó.

Por su parte, el legislador provincial por el Frente de Todos Ramón Choconi, experto montañista y extrabajador del Cerro, dijo estar «conmovido».

«Germán fue mi compañero de trabajo durante muchos años y no es aceptable que a un trabajador le pase esto, si se habla de tanta plata, tanta inversión, cualquier modernización lo primero que tiene que pensar es que los trabajadores y las trabajadoras estén mejor y esto no puede pasar, no debió pasar y no puede pasar nunca mas», sostuvo.

Foto: Eugenia Neme. Télam.-

Foto deportada: Eugenia Neme.-