Las voces de los intendentes en medio de la crisis y el pedido del PRO al Gobierno

El gobernador Axel Kicillof protagonizó el acto de firma del tercer desembolso del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal y reunió a 92 intendentes del peronismo, radicalismo, PRO, vecinalistas y del GEN. Un total de $38.106 millones serán transferidos a todos los municipios en tiempos donde el ajuste del presidente, Javier Milei, impacta de lleno en los territorios.

Al finalizar la actividad varios alcaldes dialogaron con La Tecla y expresaron su preocupación ante la crisis económica que atraviesa el país. Asimismo, indicaron cómo van a utilizar los fondos recibidos. Por su parte, desde el PRO enviaron una crítica y un pedido al Poder Ejecutivo.

Al respecto, la jefa comunal de Carlos Tejedor, María Celia Gianini (Unión por la Patria), dijo que “ya está direccionado a la infraestructura de 198 lotes que hicimos en Carlos Tejedor por la ley de hábitat, eso va todo para ese lugar”.

“La mayor parte de la demanda que nosotros estamos cubriendo es porque tenemos también el apoyo de él, porque él también nos habilita con recursos económicos a poder cubrir toda esa demanda, que la verdad que es muy triste, es tremendo lo que está pasando la gente”, sostuvo en relación a la coyuntura económica.

Asimismo, expresó que “lo que a nosotros nos llama la atención de aquellos vecinos y vecinas que nunca habían entrado al municipio más puntualmente a la Secretaría de Desarrollo Social, que hoy están viniendo. Por el otro lado también se ha incrementado la cantidad de personas que van a los hospitales municipales”.

“Nosotros tenemos también la posibilidad esa de poder llegar a ese vecino y ayudarlo con el pago del alquiler, con el pago de la luz, con el pago del gas, porque sabemos de estas políticas nefastas, tan duras y tan dolorosas del Gobierno Nacional. Nosotros tenemos que salir a cubrir eso porque eso es lo que nos dice permanentemente el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, estar al lado de ellos, de estar tratando de solucionar”, añadió.

Por su parte, el radical Salvador Serenal (Lincoln) aseguró que “es muy importante. Creo que no solo para Lincoln, sino para los 135 municipios y más aún en esta situación que seguimos viviendo en el país. Poder atender las políticas de seguridad y educación son cosas que quizás los intendentes en algunas de ellas no tenemos competencia pero sí tenemos que estar al lado del vecino”.

“Nosotros principalmente tratamos de implementar y fortalecer las políticas que mencioné, principalmente salud”, agregó.

Además, remarcó que “hoy los municipios estamos complicados si tenemos hospitales municipales porque es de público conocimiento los insumos, medicamentos, lo que han aumentado. Hay gente que no que no puede pagar su prepaga o teniendo obra social no puede pagar al médico en consultorio termina yendo al hospital”.

En tanto, la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino (PRO), contó que «la verdad que es muy importante recibir este fondo, lo vamos a seguir destinando en obras para seguir transformando la ciudad como lo venimos haciendo».

No obstante, señaló que «no estábamos contando hasta el momento con ninguna ayuda del Gobierno de la provincia. Venimos hablando con el Gobernador las necesidades que tiene Capitán Sarmiento y lo invitamos a conocer la ciudad y a recorrer las obras que llevamos a cabo».

«Esta semana hemos tenido una conversación con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que ojalá cambie su opinión respecto a los intendentes del PRO, Capitán Sarmiento no recibe un crédito del Banco Provincia desde el año 2020», añadió y concluyó: «Es muy importante porque el municipio necesita adquirir nuevas maquinarias asi que ojalá nos den la aprobación para conseguir el crédito».

Nota de Andrés Sosa gentileza de Revista La Tecla.-