Lanata se hartó de Milei y lo va a denunciar ante la Justicia

Continúa la guerra de Javier Milei contra sus miles de enemigos invisibles. El último de los nombres que el presidente argentino sumó a su lista es el de Jorge Lanata. En redes sociales, Milei retrucó en duros términos al periodista del Grupo Clarín, quien criticó la presencia del embajador de Israel en el denominado «comité de crisis» que con pompa y circunstancia se reunió el fin de semana en Buenos Aires, tras el ataque de Irán sobre Israel.

«No me parece que un embajador extranjero esté en una reunión de gabinete», apuntó Lanata durante su programa en Radio Mitre.

Milei, cada día más intolerante a las críticas, respondió a su estilo: «Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas (sic)», disparó el Presidente.

Luego, añadió: «En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo ala reunión formal del CC. Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre? (sic)».

La obsesión de Milei por los presuntos «sobres» que cobran o cobrarían los periodistas que no le responden parecería, quizá, encontrar algún tipo de freno en la denuncia de Lanata, quien llevará el caso a la Justicia.

La opinión de Lanata que enojó a Milei

«Me parece bien que Milei esté o no preocupado por Israel, lo que no me parece bien es que un embajador extranjero, sea de Israel o sea belga, no me importa, esté en una reunión de gabinete en Argentina, me parece que hay formas que mantener», sostuvo Jorge Lanata este lunes en Mitre.

Tras su dura respuesta, Lanata afirmó que iba a estudiar el caso con su abogado , aunque luego dejó en claro que la denuncia´irá para adelante: «Yo le voy a hacer una demanda al Presidente por calumnias e injurias así se acostumbra a no insultar con libertad», disparó. «Él no puede decir que uno recibe sobres al menos que tenga las pruebas, sea el presidente de las Naciones Unidas o de la Argentina. Entonces nos encontraremos en tribunales con el Presidente y veremos si él lo puede sostener», agregó Lanata. «Esta actitud del Presidente de decir cualquier barbaridad, ‘el larretista Lanata, el sobre de no sé qué’. Yo no soy larretista, podría serlo, me importa un pomo, y sobres no recibo: me parece que es público. Hace 40 años que laburo», subrayó. Sobre los cruces del Milei con los medios de comunicación, el comunicador manifestó: «Hay muchos periodistas que en el medio de los ataques lo único que han hecho es responder dialécticamente: ‘Esto me parece bien, esto me parece mal’. Uno no le puede decir a los demás qué hay que hacer, cada uno puede hacer lo que quiera, me parece que esto está empezando un color un poquito más oscuro y tendríamos que hacer algo, no se me ocurre qué».