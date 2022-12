Jóvenes desaparecidos en Florencio Varela: habló el testigo que los vio por última vez

”, detalló un joven que se identificó como Agustín, quien aclaró que no es amigo de los jóvenes desaparecidos.

El joven se refirió a una fiesta y aseguró que Lautaro y Lucas sufrieron una golpiza hasta quedar inconscientes.

Lautaro Morello y Lucas Escalante desaparecieron después del partido de Argentina.

“Los vi a los dos. La fiesta era en Cevallos, no sé cómo supieron de la fiesta. Se pudieron a pelear todos y no los vi más, yo me fui adentro de la casa”, relató y atribuyó la riña a “broncas entre barrios”.

“Los golpearon y no los vi más”, mencionó Agustín en diálogo con C5N. “Los dejaron mal, inconscientes. Volaron botellas y palos”, detalló y aseguró: “Hasta las 5 am del sábado los pude ver en la fiesta”.

Indicó también que el auto marca BMW de color azul “estaba estacionado en la esquina” de la casa donde se realizaba el evento y que «los mismos que los golpearon se llevaron el auto«.

¿Qué dijo el testigo que vio por última vez a los jóvenes desaparecidos en Florencio Varela?

“Me sorprende que no estén en un hospital por cómo los golpearon”, mencionó y aclaró que «hubo allanamientos en el lugar donde se realizó la fiesta» y que él declaró ante la policía todo lo sucedido.

Respecto a Lautaro y Lucas, el testigo dijo que «estaban tirados en la esquina, solos, no tengo dudas de que eran ellos«.

La desaparición de Lautaro y Lucas

El viernes a las 23.30, la madre de Lautaro, Estefanía Nataly Morello, denunció la desaparición de su hijo en la comisaría cuarta de Florencio Varela.

Según consta en la denuncia, Lautaro se fue con su amigo Lucas en un auto marca BMW de color azul, luego del partido que la Argentina le ganó a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

El auto apareció calcinado en la Ruta 53 a la altura de la localidad de La Capilla.

En ese momento, Lautaro Morello vestía camiseta de la Selección Argentina, jeans modelo Mom celeste, y zapatillas negras marca Vans.

Es delgado, cabello negro corto, tez blanca, ojos color café, mide 1,60 y no posee tatuajes.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal N° 2 de Quilmes.

Nota gentileza de MinutoUno.-