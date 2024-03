En la mira: ¿cuáles son las cooperativas de la Provincia en peligro de “depuración”?

El portavoz presidencial Manuel Adorni confirmó que el Gobierno de Javier Milei y el Ministerio de Capital Humano van a «depurar y controlar» el padrón nacional de cooperativas en el marco del ajuste fiscal que se encuentra en marcha. Entre los anuncios sostuvo que se va a suspender la operatoria de todas las creadas entre el 2020 y el 2022, mientras que más de 4.000 serán inspeccionadas. «Vamos a revisar 4.355 cooperativas creadas en el 2023 y se va a retirar la autorización para operar a 11.853 que habían sido suspendidas en el 2019 y que, por alguna razón que no comprendemos y sin motivo, el gobierno anterior decidió seguir financiando», declaró. El portavoz aportó números para justificar la decisión que seguramente agravará la tensión entre el gobierno de Milei y las organizaciones gremiales: “El padrón (de cooperativas) aumentó 138% en los últimos cuatro años. El 72% de ellas fueron constituidas entre 2020 y 2022, y de ese universo el 70% no presentó balances ni asambleas”. Para sellar el tema, Adorni sumó unos datos llamativos: “El 22% repiten asociados entre ellas; el 20% usó el mismo mail para registrarse; y el 9%, increíblemente, comparte domicilio”. De acuerdo a la información dispuesta en el Ministerio de Capital Humano, La Tecla realizo un recorte de todas las cooperativas que se encontrarían en la mira del Gobierno. Fuentes del Ministerio de Producción de la Provincia sostienen que “todavía no hay nada publicado en el Boletín Oficial”, por lo que no hay detalles específicos del objetivo directo de la motosierra. “No hay noción aún del alcance de la resolución que, por ahora, sólo fue anunciada por el vocero de Presidencia”, señalaron. Del 2020 al 2022, hay 2412 cooperativas vigentes en la Provincia.