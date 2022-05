El 52,9% no reelegiría a Macri en las elecciones de 2019

Mauricio Macri podría sufrir una importante derrota se postulara para la reelección en 2019. De acuerdo con un sondeo de la consultora Raúl Aragón, donde el 52,9% de los encuestados aseguró que no lo votaría.

Se trata de un porcentaje de rechazo mayor a los votos que sacó cuando derrotó a Daniel Scioli en el balotaje de 2015, cuando sacó el 51,34%.Para ganar en primera vuelta, Macri debería obtener un piso de 40 puntos, con más de 10 de ventaja sobre el segundo. La encuesta lo muestra muy lejos de esos números.

De ese 52,9% que no votaría a Macri el 56,5 pertenecen a un nivel socioeconómico medio y el 55,4 a un nivel bajo. A su vez, el 68,4 que se inclinó por la negativa a la reelección se encuentran en el grupo etario que va de los 16 a los 35 años.

De acuerdo con el relevamiento, sólo el 30,8% reelegiría a Macri, de entre los cuales el 41,7 proviene de un nivel socioeconómico alto.

Por otro lado, el 59,6 por ciento dice que no le cree al jefe de Estado cuando dice que le “duele” la pobreza. De estos, el 66,7 es de un nivel socioeconómico bajo y el 58,8%, medio. Incluso, el 93,7% de quienes contestaron que no le creen también aseguraron que no lo votarían en 2019. Nota gentileza de Infonews.-