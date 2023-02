Construcción por parte del Gobierno Nacional del Nuevo Centro de Desarrollo Infantil en el Barrio Virgen de Luján en Lobos

Cómo vecino del Barrio Virgen de Luján y además de haber tenido el orgullo cómo vecino de Presidir la Junta de Fomento del Barrio .

Veo con mucha Alegria , Satisfacción y Orgullo la Obra y Construcción del Nuevo Centro

de Desarrollo Infantil en el Barrio Virgen de Luján y en Especial la Utilización del Terreno de la Junta de Fomento el cual fue cedido por el Gobernador de la Pcia de Bs.As. Antonio Cafiero quien le entregara a la Junta. El Cual en la Gestión del Intendente Prof. Gustavo Sobrero recuperamos para la misma .

Me imagino aquellos Vecinos Fundadores , Hijos ,Familias y aquellos que se sumaron para poblar el Barrio y que Lucharon para el Desarrollo del Barrio la Alegría que tendrán , el Orgullo del deber Cumplido de haber podido contribuir como vecinos a tan Importante Obra Social qué con el aporte del Terreno se puso en Marcha en nuestro Barrio.

Además generadora de Empleo ya que el Gobierno Nacional Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner están plasmando en nuestro barrio y que por intermedio del Ministerio de Obras Públicas de la Nación a cargo de Gabriel Katopodis y el Ministerio de Desarrollo Social En primer término Juanchi Zabaleta y ahora continuado por Victoria Tolosa Paz llevan adelante esta Obra qué se podrá plasmar en el corto tiempo .

El Municipio de Lobos debe solventar la sostenibilidad con presupuesto propio de los Recursos Humanos Necesarios para su Operatividad y el

Mantenimiento Edilicio Futuro para su Optimo Funcioniemto de esta manera es más trabajo para los Vecinos y Vecinas de Lobos .

Quiero Agradecer al Gobierno Nacional por demostrar una vez más su solidaridad para con todos los municipios por igual , al Municipio Lobos y en especial a cada uno de los vecinos y vecinas de nuestro barrio qué me imagino sentirán el mismo Orgullo y Alegría que me produce en lo personal teniendo en cuenta qué con esta Obra El Barrio vuelve a tener una posición geográfica ineludible entre lo que es la Ciudad de Lobos y Empalme Lobos en cuanto a Entidades Nacionales cómo lo imaginaron aquellos vecinos qué fueron los pioneros de este barrio y que como lo dije al principio tuve el orgullo de presidir dicha junta.

una vez más siento la obligación de compartir el pensamiento con nuestros Vecinos y Vecinas .

Como Siempre lo Expreso , Acá no es «ni River ni Boca o Independiente, Lobos es la Selección» .

Comparto este sentir y este pensamiento con todos aquellos que interpreten el sentir de pertenencia de Todas y Todos los Lobense por eso esta Obra es una Obra de Entera Justicia Social.

Por tal motivo es Muy Importante que Lobos Vuelva a estar Unido al Tren del Progreso en pos de Nuestros/as Vecinas y Vecinos, y para eso este 2023 Lobos debería estar Alineado con Nación y Provincia para el mejoramiento de la calidad de vida de Todas y Todos los Lobense.

Saludos !!!

A Todas y Todos los Lobenses !!!

Fabián Emir Volpe Vecino del Barrio Virgen de Luján. Precandidato a Intendente por el Frente de Todos Lobos 2019. acompañando la fórmula Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner y en la Pcia . Axel Kicillof Verónica Magario.

Fotos Fabián Volpe.-