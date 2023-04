Con Máximo Kirchner a la cabeza, el PJ bonaerense da otro paso y presiona a Alberto Fernández para que se baje de la reelección

Hay pesimismo sobre la situación económica y el número de la pobreza fue tema de debate en la última reunión partidaria. Llamado a la mesa del Frente de Todos y CFK en el centro de la escena.

Ante la incertidumbre de la estrategia electoral que atraviesa por estos días el Frente de Todos, hay una certeza o un plan que se trabaja desde el peronismo K con domicilio en la provincia de Buenos Aires: seguir apostando a una eventual candidatura de Cristina Kirchner y presionar al presidente Alberto Fernández a que desista de sus intenciones reeleccionistas o, al menos, que diga qué va a hacer. Todo bajo una sensación de pesimismo y autocrítica atada a los números que arroja la realidad: crecimiento económico, pero con el 39% del país bajo la línea de pobreza.

La reunión que encabezó el titular del Partido Justicialista, Máximo Kirchner, fue una secuencia catártica de la dirigencia kirchnerista sobre la realidad y las posibilidades electorales del espacio en las próximas elecciones. La tesis: en la provincia de Buenos Aires todavía hay posibilidades; a nivel nacional es una incógnita. Y como en el peronismo creen que en territorio bonaerense pueden retener el poder es desde ese lugar que aceleran la presión sobre Alberto Fernández con el objetivo final de que renuncie a una reelección presidencial.

Muy enfático fue el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, al salir del encuentro en La Plata: “Estamos en una inflación muy dura, que no la pudimos bajar. Creo que hay que hacerle entender al señor presidente de la república que no se puede presentar, que tiene que haber un candidato único”. Zurro habla a título personal y con un anhelo. Pero a la vez es un dirigente que tiene diálogo directo con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Como muchos otros referentes K, milita por la candidatura presidencial de CFK. “Tiene que ser Cristina”, plantea.

Con menos vehemencia, pero con el mismo fin, otros sectores kirchneristas buscan que Alberto Fernández convoque nuevamente a la mesa del Frente de Todos. Hubo entusiasmo antes de aquella reunión del 16 de febrero. Pero tras el encuentro que se dio en la sede del PJ nacional en calle Matheu, no hubo más señales hacia adelante. A doce semanas del cierre de listas la inquietud empieza a ganar espacio.

“Se ha dilatado mucho desde aquella primera reunión que fue una reunión a la que asistió todo nuestro sector del peronismo bonaerense. Necesitamos ese tipo de mesa, que en el Frente de Todos ocurra con periodicidad. Esa primera mesa fue interesante, pero la verdad es que después no se volvió a repetir. Lo que necesitábamos era que fuera algo de periodicidad, hasta ahora resultó un evento aislado. Necesitamos que eso ocurra, lo volvemos a pedir porque las definiciones son urgentes. Necesitamos tener candidato o candidata…candidata”, explicó la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez. La candidata por la que repite es, obviamente, Cristina Kirchner. La funcionaria del gobierno de Axel Kicillof forma parte de la estructura del grupo de organizaciones La Patria es el Otro.

Hay, además, otro problema en la estrategia electoral. El desencuentro de la cúpula del Frente de Todos en parte paraliza hacia abajo. Falta una conducción clara y explícita para un espacio verticalista y orgánico como lo es el peronismo que no pudo amoldarse a una coalición de gobierno como lo fue el Frente de Todos. Cristina Kirchner es para la mayoría de la dirigencia la conductora. Pero la vicepresidenta tampoco explicita si será candidata o no. Puertas adentro de la reunión del PJ en La Plata el planteo hacia Máximo Kirchner fue que intervenga. Contestó que no es una tarea que exclusivamente tenga que llevar adelante él solo. Pidió que también “hablen con la compañera”, pero que para eso hay que generarle las condiciones. “Todos los miembros del consejo y todos los sectores que tengan el partido también tienen la posibilidad de hablar con ella y pedir una reunión”, contó el ministro de Desarrollo de la Comunidad y referente del espacio La Patria es el Otro, Andrés “Cuervo” Larroque.

En lo que se refiere a las condiciones que hay que generar, como planteó Kirchner se desprende como consecuencia lo que será la movilización que convocó el PJ bonaerense para el próximo 13 de abril a los tribunales de Comodoro Py. Se trata de una foto que buscará sumarse al álbum que ya viene completando el plenario militante que ocurrió en Avellaneda el 11 de marzo, el de Formosa de este sábado, o la marcha multitudinaria que desplegó La Cámpora y otras organizaciones kirchneristas el 24 de marzo, en una columna que llegó a alcanzar las 15 cuadras de extensión. El final ideal de la película es materializar la candidatura de Cristina Kirchner.

Sin embargo, como viene contando Infobae, en el kirchnerismo ya imaginan un escenario de PASO y creen que el presidente estirará su definición todo lo que pueda. El alto perfil que viene asumiendo el ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro es una señal de que si la carta de CFK no se juega con su nombre en la boleta, el kirchnerismo maneja otras alternativas para disputar una interna.

Además de lo electoral, la presión sobre el gobierno nacional también es de gestión. Los números de la pobreza que se conocieron esta semana son un golpe de realidad. La meta inflacionaria de llegar a una aceleración del 3% al mes de abril quedó como un deseo. Por eso desde el peronismo bonaerense piden una suma fija, sumado a las paritarias.

En el comunicado oficial de su última reunión del consejo partidario, el ámbito que preside Kirchner planteó “lograr un gran acuerdo provincial y nacional para revertir la desigualdad existente. Para esto, es fundamental retomar el proyecto para otorgar una suma fija a todas y todos los trabajadores que hoy no llegan a fin de mes y necesitan una respuesta inmediata”. Hasta ahora, la avanzada cristinista esquiva al ministro de Economía, Sergio Massa.

