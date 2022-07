AUTOCRÉDITO

“Desde sus inicios acompaña a la mujer y su crecimiento laboral”

La Compañía N° 1, líder en sistema de capitalización de la Argentina, abre oportunidades para mujeres emprendedoras y lanza un plan para la apertura de nuevas Agencias Oficiales.

AUTOCRÉDITO S.A. es la empresa N° 1 en Sistema de Capitalización de la Argentina y líder indiscutido en el mercado. Posee más de 30 años de actividad comercial, cuenta con una red nacional con más de 54 agencias oficiales distribuidas estratégicamente en todo el país y posee una cartera con más de 300 mil suscriptores activos.

A la fecha, Autocrédito, ha cumplido el sueño de 25.625 familias y ha entregado un monto equivalente a más de $6000 millones en adjudicaciones, con el fin de concretar la ilusión de todas las personas que confiaron en la empresa, posibilitando así, que estas familias logren tener su casa propia, un auto 0Km o dinero en efectivo para el destino de su preferencia.

Autocredito te ayuda a ahorrar, no es un gasto mensual, sino una inversión a futuro. Te ayuda a tomar conciencia de la utilidad, beneficios y de la importancia en la prevención y cuidado de tu capital.

La compañía reconoce en la mujer una mirada diferente del negocio, su fuerza y empoderamiento aportan nuevas ideas, proyectos y opiniones. Sabe también que el mercado es un segmento muy competitivo, formar parte de una red comercial, es un gran logro que les permite desarrollarse, interactuar con pares, aprender y superarse.

Virginia, una de las primeras mujeres en ser agente oficial de Autocredito, está hoy en día a cargo de la Agencia Oficial de Catamarca. Para eso pasó por un camino de superación y lo expresó de la siguiente manera: “Es un placer ser parte de Autocrédito. Comencé en la compañía hace más de 10 años, la conocí a través de una amiga. Fue un gran desafío, pero me animé, le puse mucha actitud y predisposición. Hoy lo recuerdo como un gran reto, era el inicio de Autocrédito en Catamarca, siempre conté con el apoyo del Gerente Regional. Luego con el tiempo me convertí en agente oficial y dueña de la marca. Lo más importante que tengo hoy es el recurso humano, es lo más valioso que tengo. Y estoy feliz de haberme lanzado en este emprendimiento, que no se trata de dinero, sino de calidad de vida e independencia económica”

La empresa cuenta con más de 419 mujeres trabajando en diferentes áreas y secciones y cuatro de ellas dirigen sus propias agencias oficiales. Autocrédito siempre ha privilegiado el trabajo de la mujer y le ha dado el espacio que se merecen para que lleven adelante su sueño de independizarse y tener sus propios ingresos.

Es importante aclarar que el plan de expansión es posible a través de las Agencias y no de Autocrédito S.A, brindando una oportunidad para emprendedoras e inversionistas que deseen ser parte de la Empresa N° 1 al sumarse como Agentes Oficiales.

Autocrédito ofrece una oportunidad única, a las mujeres que se decidan deberán contar con experiencia en negocios de comercialización de intangibles, con espíritu emprendedor y amplia convicción sobre el valor de los RR.HH. para el éxito de su negocio, puedan sumarse y ser parte de un modelo de alta rentabilidad en la compañía más exitosa de su categoría, con principios y valores sólidos desarrollados a lo largo de toda su trayectoria.

La compañía brinda ventajas a las mujeres con actitud de superación que cuenten o no con preparación académica que deseen crecer y desarrollarse económicamente, o bien insertarse en el mercado laboral. Autocrédito les ofrece una profesión rentable y segura con la confianza de estar dentro del marco de una gran compañía.

En este plan de Expansión, Autocrédito brindará a sus nuevas Agentes Oficiales:

Una Bonificación total del canon de ingreso en el negocio.

La implementación de sistemas tecnológicos totalmente bonificada.

También se bonificará, para quienes se sumen en esta campaña de expansión, el fee de marketing y de capacitación.

Estos beneficios se suman a los que ya disponen los agentes actuales de la red:

o Acompañamiento a través de acciones publicitarias digitales o tradicionales.

o Capacitación constante.

o Acompañamiento permanente con un equipo de profesionales.

o Eventos motivacionales frecuentes de manera virtual o presencial.

o Entre otros.

El proyecto de inversión ofrece como aspecto más relevante, la rápida recuperación de la inversión estimada en 12 meses con un break-even en el mes 8.

Cabe una especial mención a la Cámara Argentina de Agentes de Capitalización que otorga a todos los agentes una matrícula profesional, mediante la que les brinda representación y amparo a nivel comercial, económico y legal.

Estamos convencidos que esta es una oportunidad para que las mujeres puedan comercializar un producto masivo a un precio accesible dirigido a un mercado de clientes potenciales compuesto por más del 80 % de la población y, a su vez, es hacerlo dentro de la compañía más exitosa de su rubro que se distingue por incorporar constantemente avances tecnológicos para simplificar y abaratar costos a la hora de comercializar sus productos.

En Autocrédito nos ocupamos de ayudar a los clientes a hacer realidad sus sueños y concretar sus proyectos, también somos un ecosistema para emprendedores que buscan desarrollarse profesionalmente y nuestros Agentes Oficiales son quienes lo hacen posible a través de un negocio sumamente rentable.

“Necesitamos un mundo de mujeres que apoyen a otras mujeres”

Para más información: https://agenteoficial.autocredito.com