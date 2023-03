«Argentina Humana» Juan Grabois precandidato a presidente

Juan Grabois precandidato a presidente.

A través de su cuenta oficial en Instagram, Juan Grabois se lanzó como precandidato a presidente para las próximas elecciones. ¿Quién se suma? fue la pregunta que Grabois puso junto a un video.

Con la fórmula convencional de la presentación de un libro, Juan Grabois ya había anunciado el jueves 24 de febrero, su precandidatura presidencial, con un espacio propio pero dentro del Frente de Todos, y se sumó así a la cada vez más amplia lista de referentes del oficialismo con aspiraciones de disputar el máximo sillón de la Casa Rosada.

Grabois no precisó si su nominación se someterá a la PASO dentro la coalición oficialista o competirá por fuera de la estructura formal del FdT. Se propuso en otra sintonía del gobierno de Alberto Fernández y con el desafío, según advirtió, de que en los comicios “no tengamos que apelar a otro tibio, a otro cobarde que no haga lo que tiene que hacer”.

El anuncio del lanzamiento del dirigente social tuvo lugar en la ciudad de La Plata durante un acto que compartió con el gobernador Axel Kicillof, en un formato de conversatorio, donde se abordó “la etapa actual del capitalismo” que, según coincidieron ambos, es expulsor de grandes contingentes humanos del mercado laboral.

Pero ayer sumó las publicaciones en su cuenta de Instagram (fotos).-