Apple informa cómo identificar accesorios con conector Lightning falsificados o que no cuenten con certificación

Para identificar los cables y los accesorios falsificados o que no cuenten con certificación, examina detenidamente el embalaje del accesorio y el propio accesorio. Los accesorios de terceros que cuentan con certificación presentan el distintivo MFi en el embalaje:

Algunos accesorios pueden presentar una versión anterior del distintivo MFi:

Un cable de conector Lightning a USB de Apple tiene “Designed by Apple in California” y “Assembled in China”, “Assembled in Vietnam” o “Indústria Brasileira” inscrito en el cable a unos 17 cm del conector USB. Al final del texto verás un número de serie de 12 dígitos.