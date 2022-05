5° EDICIÓN TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL “COPA DE VERANO 2018”

La Dirección de Deporte y Recreación Municipal informa e invita a la 5° edición del Torneo de Fútbol Infantil “COPA DE VERANO 2018” a desarrollarse conforme al siguiente cronograma:

Sábado 24/02 ATLÉTICO vs SARMIENTO.

Sábado 3/03 ALUMNI vs ATLETICO.

Domingo 4/03 SARMIENTO vs ALUMNI.

(En esta edición, todos los partidos se jugarán en el Estadio del Club Alumni).

Los horarios de los partidos de la 1° fecha son los siguientes:

11 hs. 6º div.

12:30 hs. 8º div.

14:00 hs 7º div.

15:00 hs. 4º div.

16:45 hs. 5º div.