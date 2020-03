YPF PONE EN MARCHA ACCIONES PARA GARANTIZAR EL SERVICIO A LOS CAMIONEROS. AQUÍ EL LISTADO DE ESTACIONES

EL VIDEO QUE CONMUEVE A TOD@S!

FUERZA CAMIONEROS CARAJO!!!Por favor cambien la actitud y dejen que los camioneros usen los servicios en las estaciones. Espero que no pase en todas, pero recibí mensajes que esto está pasando en varios lugares. Tampoco los dejan ingresar a las oficinas de las balanzas, donde antes entraban a tomar un café.Que el miedo no nos haga peores personas.Ellos también se la están jugando!!!

Hay una gran cantidad de quejas de decenas de camioneros porque no los dejan ni bañarse, ni estar en algunas estaciones de servicio del país. Incluso hay un video donde un camionero, cuenta lo doloroso y difícil que es para ellos poder, aunque sea, sentarse a «calentar agua para tomar un mate cocido».

Esta situación también se vive en algunas balanzas de control, donde antes los camioneros ingresaban a tomar un café o a descansar un rato, y ahora no los dejan ni entrar.

Debido a estas situaciones, que además de ser totalmente inhumanas, ponen en riesgo el abastecimiento de todo el país, YPF difundió un mensaje en el cual se informa que pondrá en marcha acciones con el propósito de garantizar el servicio a los camioneros. Transcribimos aquí el mensaje con el listado de estaciones de servicio:

«CABA, 24 de marzo de 2020.

Sr. Presidente de FADEEAC – Hugo Bauza:

En primer lugar, desde YPF agradecemos la enorme labor de abastecimiento que están llevando a cabo en un momento muy delicado para nuestro país.

A continuación, le comunico las acciones que YPF pondrá en marcha para dar respuesta a las necesidades planteadas por la institución que usted representa.

• YPF hará sus mejores esfuerzos para establecer un sistema de expendio de mercaderías comestibles permanente durante las 24 horas en las estaciones de servicio de la red de YPF que expresamente se detallan en documento adjunto, a los fines de que los trabajadores de la actividad de transporte terrestre de cargas puedan acudir, sin permanencia en las tiendas, ante circunstancias de necesidad de abastecerse de dicho tipo de mercadería; trabajaremos con el fin de garantizar el abastecimiento de mercaderías comestibles, durante las 24 horas, en las estaciones de servicios de la red YPF indicadas.

• Asimismo, garantizará la existencia de jabón y/o alcohol en gel en las estaciones de servicios de la red de YPF señaladas en el documento adjunto.

• Pondrá a disposición, en las estaciones de la red de YPF individualizadas en el documento adjunto, baños en condiciones de higiene y aseo adecuadas para el uso de los conductores de carga.

A efectos de contribuir a la limitación de la circulación del nuevo Coronavirus (COVID-19), los conductores que presenten síntomas febriles y/u otros compatibles con el COVID-19, deberán abstenerse de ingresar a las estaciones de servicio y en todo momento les solicitaremos, respetar los protocolos de seguridad establecidos por YPF, a los fines de que éstos puedan ingresar y/o permanecer en el ámbito de la estación de servicios.»

El listado de estaciones de servicio adjunto podrá ser actualizado por YPF. Se podrá acceder al listado actualizado a través del website de YPF, ingresando por el siguiente link: www.ypf.com

OPERADOR

DIRECCION

LOCALIDAD

PROVINCIA

1

PETROGUAZZ S.A.

RUTA NACIONAL 5 KM 263 (Ascendente)

9 De Julio (Buenos Aires)

BUENOS AIRES

2

PETROGUAZZ S.A.

RUTA PROVINCIAL 65 KM 100 (Ascendente) Y EVA PERON

9 De Julio (Buenos Aires)

BUENOS AIRES

3

BERAZA Y CIA SRL

RUTA NACIONAL 5 KM 189.1 (Ascendente) Y ACCESO

Alberti

BUENOS AIRES

4

OPESSA RICCHERI CAPITAL

AUTOPISTA TTE GRAL PABLO RICCHERI LADO SUR KM 3,6 (Descendente)

ALDO BONZI

BUENOS AIRES

5

OPESSA RICCHERI EZEIZA

AUTOPISTA TTE GRAL PABLO RICCHERI LADO NORTE KM 3.3 (Ascendente)

ALDO BONZI

BUENOS AIRES

6

OPESSA AUTOPISTA NORTE

AUTOPISTA BUENOS AIRES / LA PLATA (NORTE) KM 13.500 (Descendente)

AVELLANEDA

BUENOS AIRES

7

OPESSA AUTOPISTA SUR

AUTOPISTA BUENOS AIRES – LA PLATA (SUR) KM 13.500 (Ascendente)

AVELLANEDA

BUENOS AIRES

8

ACA AZUL

RUTA NACIONAL 3 KM 299 (Descendente) Y CAMINO VIEJO A TANDIL (7300)

AZUL

BUENOS AIRES

9

BALLESI ALICIA B

Ruta 35 KM 9 (Descendente)

Bahía Blanca

BUENOS AIRES

10

PETROESTE SA

Calle Ex Don Bosco

Bahía Blanca

BUENOS AIRES

11

ROZA HNOS SA

RUTA NACIONAL 226 KM (Ascendente) Y RUTA PROV 55

Balcarce (Buenos Aires)

BUENOS AIRES

12

CONSTANTINO RAUL ALONSO

Ruta 3 KM 401

Benito Juarez

BUENOS AIRES

13

LAS CAVAS SERVICIO & AGRO SA

RUTA NACIONAL 226 KM (Ascendente)

Bolivar

BUENOS AIRES

14

OPESSA AUSOL CAMPANA KM 72 ASCENDENTE

COLECTORA NORTE DE RUTA NACIONAL N° 9 KM 72 (Ascendente)

CAMPANA

BUENOS AIRES

15

ALONSO HNOS

RUTA NACIONAL 205 KM 57.5 (Ascendente)

Cañuelas

BUENOS AIRES

16

OGP CAÑUELAS SRL

RUTA NACIONAL 6 KM 92 (Descendente) E/ SAN JUAN Y CALLE S/N

Cañuelas

BUENOS AIRES

17

PETROCAÑUELAS SRL

RUTA NACIONAL 3 KM 72 (Descendente)

Cañuelas

BUENOS AIRES

18

OPESSA CAÑUELAS

RUTA NACIONAL 205 KM 65.750 (Ascendente)

CAÑUELAS

BUENOS AIRES

19

CASA ELICEIRY SA

RUTA NACIONAL 2 KM 182.5 (Ascendente)

Castelli

BUENOS AIRES

20

LA POSTA DE CHIVILCOY SA

RUTA NACIONAL 5 KM 158.8 (Ascendente) Y ACCESO

Chivilcoy

BUENOS AIRES

21

PILA SA

RUTA NACIONAL 8 KM 261 (Descendente)

Colon (Buenos Aires)

BUENOS AIRES

22

PETROPRINGLES SA

RUTA PROVINCIAL 85 KM 108 (Ascendente)

Coronel Pringles

BUENOS AIRES

23

COMBUSTIBLES RUTA 26

PANAMERICANA RAMAL PILAR Y RUTA PROVINCIAL 26

Del Viso (Buenos Aires – Pilar)

BUENOS AIRES

24

OPESSA DOLORES

RUTA NACIONAL 2 KM 202.300 (Ascendente)

DOLORES

BUENOS AIRES

25

SUPER SERVICIOS SA

MARCOS SASTRE 1520 Y AUTOPISTA PANAMERICANA COLECTORA ESTE KM 31300

El Talar (Buenos Aires)

BUENOS AIRES

26

NUEVO MADERO SRL

Ruta 5 km 383

Francisco Madero

BUENOS AIRES

27

LA TRI-VIA SRL

RUTA NACIONAL 3 KM (Descendente) 704,5

General Daniel Cerri

BUENOS AIRES

28

OPESSA ACCESO OESTE CAPITAL

ACCESO OESTE KM 54.800 (Descendente)

GRAL. RODRIGUEZ

BUENOS AIRES

29

OPESSA ACCESO OESTE LUJAN

ACCESO OESTE KM 54.800 (Ascendente) A LUJAN

GRAL. RODRIGUEZ

BUENOS AIRES

30

ACA VILLEGAS

RUTA NACIONAL 188 KM 360 Y RUTA NACIONAL 33 KM 440

GRAL.VILLEGAS

BUENOS AIRES

31

OPESSA GUAMINI

RUTA PROVINCIAL 65 KM (Ascendente) Y RUTA NACIONAL 33

GUAMINI

BUENOS AIRES

32

GUIDO COMBUSTIBLES SA

Ruta 2 KM 249,5

Guido

BUENOS AIRES

33

ACA INGENIERO MASCHWITZ

RUTA NACIONAL 9 KM 44.5 (Ascendente)

Ingeniero Maschwitz

BUENOS AIRES

34

OPESSA LA AGRARIA

RUTA NACIONAL 7 KM 245 (Descendente)

LA AGRARIA

BUENOS AIRES

35

OPESSA LAS FLORES

AV. MANUEL VENANCIO PAZ 1497

LAS FLORES

BUENOS AIRES

36

TRISTAN COMBUSTIBLE SRL

Ruta 2 KM 157

Lezama

BUENOS AIRES

37

ROTONDA LINCOLN SA

RUTA NACIONAL 188 KM 218.5 (Descendente) Y ACCESO H IRIGOYEN

Lincoln

BUENOS AIRES

38

ESTACION DE SERVICIO EL ALBA SA

RUTA NACIONAL 2 KM 60 (Ascendente)

Lisandro Olmos

BUENOS AIRES

39

ALONSO CONSTANTINO RAUL

RUTA PROVINCIAL 88 KM (Ascendente) Y SOLIS

Mar Del Plata

BUENOS AIRES

40

LA CAMINERA SA

RUTA NACIONAL 2 KM 399 (Descendente)

Mar Del Plata

BUENOS AIRES

41

CIRO MAR SA

Av Champagnan y Av Colon

Mar del Plata

BUENOS AIRES

42

EL PARADOR DE MERCEDES SA

RUTA PROVINCIAL 5 KM 107 (Ascendente)

Mercedez

BUENOS AIRES

43

JENSPECK SRL

AUTOPISTA 228 KM 2.5 (Ascendente)

Necochea

BUENOS AIRES

44

ZITO Y PRIOLA

AUTOPISTA NACIONAL 226 KM 295.9 (Descendente) AV. PELLEGRINI

Olavarria

BUENOS AIRES

45

HERNANDO HERMANOS SA

Ruta 51 Km 453

Olavarría

BUENOS AIRES

46

PARADOR ROBLES SRL

RUTA NACIONAL 8 KM 78 (Ascendente)

Parada Robles

BUENOS AIRES

47

SBARBATTI, FELICE Y MAGNO SA

RUTA NACIONAL 33 KM (Ascendente)

Pigue

BUENOS AIRES

48

UNITY OIL SA

RUTA NACIONAL 8 KM (Ascendente) Y DEL CANAL

Pilar

BUENOS AIRES

49

GAS IMPULSO SA

RUTA PROVINCIAL DR HONORIO PUEYRREDON KM 619 (Ascendente) Y PIROVANO

Pilar

BUENOS AIRES

50

CENTRO PAMPEANA COMERCIAL SRL

RUTA NACIONAL 9 KM 211.5 (Ascendente)

Ramallo

BUENOS AIRES

51

PETROCELA SA

RUTA NACIONAL 188 KM 110.3

Rojas

BUENOS AIRES

52

OPESSA SALADILLO

RUTA NACIONAL 205 KM 182 (Descendente) Y FROCHAM

SALADILLO

BUENOS AIRES

53

EST DE SERVICIOS LA ESTANCIA SA

RUTA NACIONAL 7 KM 97 (Descendente)

San Andres De Giles

BUENOS AIRES

54

BARBERO HERMANOS SA

RUTA PROVINCIAL 41 KM (Ascendente) Y RUTA PROVINCIAL 215

SAN MIGUEL DEL MONTE

BUENOS AIRES

55

JORGE ALBERTO CASO SA

Ruta Nac 9 km 162

San Pedro

BUENOS AIRES

56

PETROGAS TANDIL SA

RUTA NACIONAL 226 KM 165.5 (Ascendente) Y LAS MALVINAS

Tandil

BUENOS AIRES

57

ZARATE EDUARDO JOSE

Ruta 51 Km 270

Tapalque

BUENOS AIRES

58

OPESSA AUSOL PILAR NORTE

PANAMERICANA ENTRE LOS OLIVOS Y CONSTITUYENTES (NORTE) (LADO PILAR) KM 36.500 (Ascendente)

TORTUGUITAS

BUENOS AIRES

59

OPESSA AUSOL PILAR SUR

PANAMERICANA ENTRE LOS OLIVOS Y CONSTITUYENTES TORTUGUITAS (SUR) (LADO BS.AS.) KM 36.500 (Descendente)

TORTUGUITAS

BUENOS AIRES

60

OPESSA AUSOL CAMPANA ESTE

RUTA PANAMERICANA Y AV. CONSTITUYENTES RAMAL CAMPANA (LADO CAMPANA) KM 36.500 (Ascendente)

TORTUGUITAS

BUENOS AIRES

61

OPESSA AUSOL CAMPANA OESTE

RUTA 9 (AUTOPISTA DEL SOL RAMAL CAMPANA) (LADO A BS. AS.) KM 36.500 (Descendente)

TORTUGUITAS

BUENOS AIRES

62

Aca Trenque Lauquen

Ruta 5 cure Ruta 33

Trenque Lauquen

BUENOS AIRES

63

ACA OPELAUQUEN

RUTA NACIONAL 5 KM 446 (Descendente)

TRENQUE LAUQUEN

BUENOS AIRES

64

OPESSA TRES ARROYOS

VELEZ SARSFIELD 1645 Y RUTA NAC. 3

TRES ARROYOS

BUENOS AIRES

65

SALGAS SA

AVENIDA BRIG GRAL JUAN MANUEL DE ROSAS 4884

Villa Ballester

BUENOS AIRES

66

FORCHEZATTO EDUARDO ALBERTO

Ruta 3 KM 850 (Ascendente)

Villa Longa

BUENOS AIRES

67

DUFAU HNOS SA

RUTA NACIONAL 3 KM 34.7 (Ascendente)

Virrey Del Pino

BUENOS AIRES

68

ACA ZARATE

RUTA NACIONAL 12 KM (Ascendente) Y 193

ZARATE

BUENOS AIRES

69

OPESSA BR ZARATE

RUTA NACIONAL 193 KM 3 (Descendente)

ZARATE

BUENOS AIRES

70

ACA SAN ANTONIO DE LA PAZ

RUTA NACIONAL 157 KM 1072 (Ascendente)

SAN ANT.DE LA PAZ

CATAMARCA

71

ACA BARRANQUERAS

RUTA NACIONAL 16 KM 6 (Ascendente)

ANTEQUERAS

CHACO

72

ROSTAN MARIA ELENA

RUTA NAC. 11 KM. 945.5

Basail

CHACO

73

RAUL HONORIO SILVESTRI SA

RUTA NACIONAL 90 KM (Descendente) Y AV ING MA#ANES (EX 25 DE MAYO)

General San Martin (Chaco)

CHACO

74

PETRO BREÑAS SA

RUTA 89 Y 6

Las Breñas

CHACO

75

CAPIOVI SRL

RUTA NAC. 11 KM 1020

Margarita Belen

CHACO

76

ALFREDO BRUGNOLI E HIJOS SCC

RUTA NAC. 16 Y ACCESO ESTE

Pampa del Infierno

CHACO

77

MACHAGAI COMBUSTIBLES SRL

RUTA NACIONAL 16 KM 116 (Ascendente) Y ACCESO PCIA DE LA PLAZA

Presidencia De La Plaza

CHACO

78

EL CRUCE SRL

RUTA NACIONAL 16 KM (Descendente) Y RUTA NACIONAL 95

Presidente Roque Saenz Peña

CHACO

79

EL CRUCE SA

RUTA NACIONAL 11 Y ACCESO AV ALVEAR

Resistencia

CHACO

80

NEUMATICOS Y COMBUSTIBLES EUREKA SRL

RUTA NACIONAL 3 KM (Descendente)

Comodoro Rivadavia

CHUBUT

81

ORVE SRL

RUTA NACIONAL 3 KM 1847 (Ascendente) Y CALLE 143

Comodoro Rivadavia

CHUBUT

82

ACA GARAYALDE

RUTA NACIONAL 3 KM 1660 (Ascendente)

Garyalde

CHUBUT

83

ZANET SA

RUTA NACIONAL 3 KM (Ascendente)

Puerto Madryn

CHUBUT

84

FORCAS SRL

GRAL SAN MARTIN Y ROCA

Rio Mayo

CHUBUT

85

MATEO JOSE LUIS

SOLDADO AUSTIN Y GUEMES S/N°

Tecka

CHUBUT

86

MICA SA

RUTA NACIONAL 3 KM 1443 (Ascendente)

Trelew

CHUBUT

87

TRECONT SA

RUTA NACIONAL 9 KM (Ascendente) Y CORRIENTES

Jesus Maria (Cordoba)

CORDOBA

88

LAS SIERRAS SRL

RUTA NACIONAL 36 KM (Ascendente) Y ACCESO 005

Rio Cuarto

CORDOBA

89

JORGE OSVALDO LIZZI

AVENIDA LIBERTADOR Y RUTA 30

Achiras

CORDOBA

90

VESINM S.A.I.C.F.

AVENIDA DR. A. CAPDEVILA 2946 Y AV. CIRCUNVALACION

Córdoba

CORDOBA

91

VIEJA ESTACION SA

AVENIDA VELEZ SARSFIELD 6500

Córdoba

CORDOBA

92

ROBERTO FIORANI E HIJOS SCC

AVENIDA EVA PERON Y RUTA NACIONAL 38

Cruz de Eje

CORDOBA

93

LUIS A CARRIZO Y CIA SRL

RUTA NACIONAL 60 KM 822 (Descendente)

Dean Funes

CORDOBA

94

FONTI DE MARTINATTO N Y OTROS SH

RUTA NACIONAL 19 KM 216 (Ascendente)

El Fuertecito

CORDOBA

# OPERADOR DIRECCION LOCALIDAD PROVINCIA

95 RICARDO RISATTI SACIF RUTA NACIONAL 35 KM (Ascendente) Y ACCESO NORTE Huinca Renanco CORDOBA

96 COOP AGR UNION DE JUST POSEE LTD RUTA PROVINCIAL 3 KM (Ascendente) Y RUTA PROVINCIAL 6 Justiniano Posee CORDOBA

97 DUEL SRL RUTA NACIONAL 8 KM 500 (Descendente) La Carlota (Cordoba) CORDOBA

98 MARIA M B DE SOLDANO Y CIA SRL RUTA NACIONAL 36 KM (Ascendente) Y PROVINCIAL 5 La Dormida (Mendoza) CORDOBA

99 OSCAR FELIX CHIANTORE SRL RUTA NACIONAL 17 KM 176 (Descendente) La Para CORDOBA

100 RICARDO RISATTI SACIF RUTA NACIONAL 7 KM (Ascendente) Y ACCESO A LABOULAYE Laboulaye CORDOBA

101 LUICO SA RUTA NACIONAL 9 KM 803 (Descendente) Las Peñas CORDOBA

102 OPESSA LEONES AUTOPISTA ROSARIO – CORDOBA KM 448 LEONES CORDOBA

103 CATTANEO HNOS SRL RUTA PROVINCIAL 19 KM 313 (Ascendente) Monte Cristo CORDOBA

104 ARIEL JOSE STRUMIA BELGRANO Y ALEM Piquillin CORDOBA

105 OSCAR BRUERA Y CIA SRL TUCUMAN Y 25 DE MAYO Porteña CORDOBA

106 SABY HNOS SRL RUTA NACIONAL 158 KM 5 (Descendente) Río Cuarto CORDOBA

107 MARIJO SA AYACUCHO Y AVENIDA GODOY CRUZ Río Cuarto CORDOBA

108 LA CUARTA S.A. AUTOPISTA ROSARIO – CORDOBA KM 655 (Ascendente) RN 9 Rio Segundo CORDOBA

109 LA CUARTA SA AUTOPISTA CORDOBA (RUTA NACIONAL 9) KM 655 (Ascendente) Y VILLA MARIA Rio Segundo CORDOBA

110 OPESSA SAN FRANCISCO RUTA NACIONAL 19 KM (Ascendente) Y RUTA NAC. 158 S.FRANCISCO CORDOBA

111 ACA SAN FRANCISCO AVENIDA ROSARIO DE SANTA FE (INTERPROVINCIAL) San Francisco CORDOBA

112 SANTA VICTORIA SRL RUTA NACIONAL 158 KM (Ascendente) Y RUTA PROVINCIAL 2 Villa Nueva CORDOBA

113 JUAN TORRES S.A. CORDOBA Y PARANA BELLA VISTA CORRIENTES

114 PETROCOR D F CAPURRO SA AVENIDA LIBERTAD Y RUTA NACIONAL 12 Corrientes CORRIENTES

115 OSCAR LEANDRO SRL RUTA NACIONAL 12 KM 1024 (Ascendente) Y MAIPU Corrientes CORRIENTES

116 OSCAR LEANDRO SRL RUTA 5,KM 1.2 CORRIENTES CORRIENTES

117 COMBUSTIBLES S.A. RUTA 12 ACCESO NORTE QUINTA N° 4 0 ESQUINA CORRIENTES

118 ACA ITA IBATE RUTA NACIONAL 12 KM 1181 (Ascendente) Y ITA IBATE Ita Ibate CORRIENTES

119 CAPNI SH DE ASPLINDH A N GONZALEZ G B NICOLAS REU ET YA C1A2P YD AECVCILEAS OJ E 0 ITUZAINGO CORRIENTES

120 PETROVALLE SA RUTA NACIONAL 14 KM 496 (Descendente) Paso De Los Libres CORRIENTES

121 JUAN JOSE RAMIREZ RUTA NACIONAL 14 KM 620 (Ascendente) Saladas CORRIENTES

122 CUATRO BOCAS S.R.L. RUTA NAC. 12 Y 118 0 SALADAS CORRIENTES

123 PETROVALLE SA RUTA NACIONAL 14 KM 142.9 (Ascendente) Colon (Entre Rios) ENTRE RIOS

124 ORGANIZACION DELASOIE HNOS SA RUTA NACIONAL 14 KM 105 (Ascendente) Concepcion Del Uruguay ENTRE RIOS

125 KM 248 SRL RUTA NACIONAL 14 KM 248 (Ascendente) Concordia ENTRE RIOS

126 LA AGRICOLA REGIONAL COOP LTDA RUTA PROVINCIAL11 KM 40 ASC Diamante ENTRE RIOS

127 SILVESTRI SERGIO ALBERTO RUTA NACIONAL 14 KM 296 (Ascendente) Y ACCESO FEDERACION Federacion ENTRE RIOS

128 EMPRESA DUVAL FLORES SA RUTA NACIONAL 12 KM (Ascendente) Y RUTA PROV 1 La Paz (Entre Rios) ENTRE RIOS

129 GRUPO COMERCIAL SRL RUTA NACIONAL 12 KM Y BELGRANO Nogoya ENTRE RIOS

130 EL EMPALME SRL ANTONIO SALELLAS Y AVDA JORGE NEWBERY Parana ENTRE RIOS

131 MACO – BAPE SRL ACCESO ACCESO NORTE REP. DE ENTRE RIOS 3005 Y ESQ. BAZAN DE BUSTOS Parana ENTRE RIOS

132 FRANCISCO MONTIEL S A C A F I RUTA NACIONAL 34 KM 1245 (Ascendente) (PARQUE INDUSTRIAL) LEDESMA JUJUY

133 CIA PETROLERA PALPALA SRL RUTA NACIONAL 66 KM 9 (Ascendente) Y ACCESO PALPALA PALPALA JUJUY

134 CARMEN ROSA ROMANO RUTA NACIONAL 34 KM () Y ACCESO A PAMPA BLANCA PAMPA BLANCA JUJUY

135 ACA PASO DE JAMA RUTA NACIONAL 52 KM 349 (Ascendente) PASO DE JAMA JUJUY

136 MILENIUM SRL VILCAPUGIO ENTRE DIAZ VELEZ Y GUAYAQUIL S.S.DE JUJUY JUJUY

137 CAYO CAILO LORENZA RUTA NACIONAL 34 KM 1193 (Descendente) SAN PEDRO JUJUY

138 LOMA S A C I Y A RUTA NACIONAL 34 KM 1285 (Descendente) Y ACCESO EL BANANAL YUTO JUJUY

139 ACA COLONIA 25 DE MAYO RUTA NACIONAL 151 KM 161 (Ascendente) 25 De Mayo (La Pampa) LA PAMPA

140 CEYMA CONBUSTIBLE SRL Ruta 35 Km 476 Castex LA PAMPA

141 PETROSURCO SA RUTA PROVINCIAL 101 KM 2.5 (Ascendente) Y RUTA PROVINCIAL 102 General Pico LA PAMPA

142 GRUPO NORTE SRL RUTA NACIONAL 35 KM (Ascendente) Y RUTA NACIONAL 152 La Paloma (La Pampa) LA PAMPA

143 CASA ALARCIA SACIFIAG RUTA PROVINCIAL 18 KM (Ascendente) Y RUTA PROV 1 Macachin LA PAMPA

144 LA PAMPAGONIA SRL COLECTORA RN 188 878 Y ACCESO Realico LA PAMPA

145 CARLOS GADEA E HIJOS SA RUTA NACIONAL 5 KM 606 (Ascendente) Santa Rosa LA PAMPA

146 GRUPO NORTE SRL RUTA NACIONAL 35 KM (Ascendente) Santa Rosa LA PAMPA

147 PETROCAPITAL SRL RUTA NACIONAL 35 KM 328.5 (Descendente) Santa Rosa LA PAMPA

148 HORACIO BRIGIDO SRL RUTA NACIONAL 38 KM 1160 (Ascendente) LA RIOJA LA RIOJA

149 GUERRERO ISABEL CHACON DE GUERRERO RUTA NACIONAL 7 KM (Ascendente) Y CALLE GUTIERREZ Alto Verde (Mendoza) MENDOZA

150 CLOP ERACLIO RICARDO RUTA NACIONAL ACCESO ESTE KM (Ascendente) Y AGUSTIN ALVAREZ Fray Luis Beltran (Mendoza) MENDOZA

151 NG EL LIBERTADOR SRL RUTA NACIONAL 143 KM 582 (Ascendente) E INGENIERO LANGE General Alvear (Mendoza) MENDOZA

152 RUTA 188 SA RUTA NACIONAL 188 KM (Ascendente) Y AVENIDA CIRCUNVALACION General Alvear (Mendoza) MENDOZA

153 PEDRO Y CARLOS MONTEVERDI SRL RODRIGUEZ PE#A E INDEPENDENCIA Godoy Cruz MENDOZA

154 OPESSA MAIPU RODRIGUEZ PEÑA 1130 Y CORONEL RODRIGUEZ GRAL.GUTIERREZ MENDOZA

155 ALLUB HNOS SRL RUTA NACIONAL 7 KM 941 (Descendente) La Dormida (Mendoza) MENDOZA

156 RUMAOS SA RUTA NACIONAL 40 SUR KM 6.5 (Ascendente) Y SUAREZ Lujan De Cuyo MENDOZA

157 COMERCIAL MANITTA Calle Azcuenaga 747 Lujan de Cuyo MENDOZA

158 LA CORDILLERA SRL SAN MARTIN 1111 Malargue MENDOZA

159 SANOGUERA AV.MENDOZA 230 Monte Coman – San Rafael MENDOZA

160 RUMAOS SA RUTA NACIONAL RUTA NACIONAL 40 KM 23 (Descendente) Perdriel MENDOZA

161 CLOP ORLANDO RUBEN ACCESO 7 Y BONFANTI Rodeo de la Cruz MENDOZA

162 ASTIE DIESEL SRL RP50 – Rodeo del Medio Rodeo del Medio MENDOZA

163 DISTROLUBE SRL RUTA 7 Y RODRIGUEZ PEÑA Rodeo del Medio MENDOZA

164 LOS PUENTES SRL RUTA PROV 143 Y144 s/n (143 y Los claveles) San Rafael MENDOZA

165 CIA HNOS SRL AVENIDA PRES H YRIGOYEN 2460 San Rafael (Mendoza) MENDOZA

166 DOS MIL SA LOTE AGRICOLA Apostoles MISIONES

167 ERIKSEN Y CIA SA RUTA NACIONAL 12 KM (Ascendente) Y AVENIDA EL FUNDADOR El Dorado (Misiones) MISIONES

168 PETROVALLE SA RUTA NAC. 12 KM 1440 Jardín América MISIONES

169 ADOLFO SARTORI SA PROGRESIVA Y RUTA 14 Leandro N. Alem (Misiones) MISIONES

170 OPESSA POSADAS FATIMA RUTA NACIONAL 12 KM 9 (Ascendente) POSADAS MISIONES

171 BASES SA RUTA NACIONAL 22 KM 1266 (Ascendente) Arroyito (Neuquen) NEUQUEN

172 PETRO LAS LAJAS SRL RUTA NACIONAL 22 KM (Descendente) Y RUTA NAC 40 S Las Lajas NEUQUEN

173 NEUQUEN PETRO OESTE SRL RUTA NACIONAL AU CIRCUNVALACION NEUQUEN / PLOTTIER KM 1458.5 (DescendentNee) uquen Capital NEUQUEN

174 ACA PIEDRA DEL AGUILA DR. GREGORIO ALVAREZ PIEDRA DEL AGUILA NEUQUEN

175 NEUQUEN PETRO OESTE SRL RUTA NACIONAL 22 KM 1234 (Descendente) Plaza Huincul NEUQUEN

176 EL TRIANGULO SRL SANTA FE NORTE Y RIVADAVIA Plottier NEUQUEN

177 BIANCUCCI JORGE EDUARDO AVENIDA 7 LAGOS Y CHOS MALAL Villa La Angostura NEUQUEN

178 GEN SRL RUTA NACIONAL 151 KM 126 (Ascendente) Catriel RIO NEGRO

179 RIO SALADO SRL RUTA NACIONAL 22 KM 1117 (Ascendente) Chichinales RIO NEGRO

180 GLOBAL OIL SRL RUTA NACIONAL 22 KM 1045 (Ascendente) Y ALEM Chimpay RIO NEGRO

181 JORGE SANTIAGO COGNIGNI Y JORGE KENNEDY R N 22 Y ALTE BROWN Choele-choel RIO NEGRO

182 SERVICIOS CIPOLLETI SRL RUTA NACIONAL 151 KM (Ascendente) Y AVENIDA SAN LORENZO Cinco Saltos RIO NEGRO

183 ACA Cipolletti AVENIDA LUIS TOSCHI E ING CESAR CIPOLLETTI Cipolletti RIO NEGRO

184 PI#EYRO MIGUEL A E HIJOS SRL RUTA NACIONAL 258 KM (Ascendente) Y RODRIGUEZ PE#A El Bolson (Rio Negro) RIO NEGRO

185 NUEVO MADERO SRL ACCESO LA CRIOLLITA 21 Y ACCESO A LOCALIDAD Fernandez Oro RIO NEGRO

186 PETROSUR SRL PRESIDENTE GRAL J A ROCA Y BELGRANO General Enrique Godoy RIO NEGRO

187 MATIAS CALVO SACI AVENIDA LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN Y HANSEN SELER Jacobacci RIO NEGRO

188 VALLE FULL SRL RUTA NACIONAL 250 KM 270.5 (Descendente) Y AVENIDA ESPA#A Lamarque RIO NEGRO

# OPERADOR DIRECCION LOCALIDAD PROVINCIA

189 ZGAIB DANIEL OSCAR RUTA NACIONAL 23 KM 340 (Descendente) Maquinchao RIO NEGRO

190 LUIS ALONSO Y CIA CASA AZNARES RUTA NACIONAL 22 KM 857 (Ascendente) Y ACCESO Rio Colorado (Rio Negro) RIO NEGRO

191 LA 251 SRL RUTA NACIONAL 3 KM (Ascendente) Y RUTA NAC 251 San Antonio Oeste RIO NEGRO

192 ACA SIERRA GRANDE RUTA NACIONAL 3 KM 1268 (Ascendente) Sierra Grande RIO NEGRO

193 LA ROTONDA SRL COLECTORA MANZANA 649 – LOTE 01 ACCESO A SIERRA GRANDE Sierra Grande RIO NEGRO

194 K Y M SA RUTA NACIONAL 34 KM 1409 (Descendente) Y ACCESO CNEL.CORNEJO SALTA

195 K Y M SA RUTA NACIONAL 34 KM 1348.500 (Ascendente) EMBARCACION SALTA

196 EL JAGUEL S A RUTA NACIONAL 34 KM 1138 (Ascendente) GRAL GUEMES SALTA

197 LUIS A CARRIZO Y CIA SRL RUTA NACIONAL 34 KM 1426 (Ascendente) Y RUTA 51 GRAL GUEMES SALTA

198 MOSCOM SRL RUTA NACIONAL 34 KM 1425.500 (Descendente) GRAL.ENR.MOSCONI SALTA

199 ESTACION DE SERVICIO RUTA 34 SRL RUTA NACIONAL 34 KM 1328.900 (Descendente) METAN SALTA

200 K Y M SA RUTA NACIONAL 34 KM (Ascendente) Y RUTA NACIONAL 50 PICHANAL SALTA

201 LUIS A CARRIZO Y CIA SRL RUTA NACIONAL 34 KM 1300 (Ascendente) ROSARIO DE LA FRONTERA SALTA

202 B PETROL SRL AVENIDA GENERAL SAN MARTIN Y GÜEMES SALVADOR MAZZA SALTA

203 ACA TARTAGAL RUTA NACIONAL 34 KM 1434 (Ascendente) TARTAGAL SALTA

204 VICTOR H. MALAISI RUTA NACIONAL 40 KM (Ascendente) Y CENTENARIO ESTE Chimbas SAN JUAN

205 COMBUSTIBLES BARCELO SRL Calle Maurin (entre 6 y 7) Pocito SAN JUAN

206 COMBUSTIBLES BARCELO SRL Gral Acha y Mosconi (lateral RN40) Rawson SAN JUAN

207 EESS RUIZ HERMANOS SRL HIPOLITO YRIGOYEN 6727 Santa Lucia (San Juan) SAN JUAN

208 TODO CAMPO SRL Ruta Nacional 148 y Acceso a Buena Esperanza Buena Esperanza SAN LUIS

209 ALBERTO Y OSCAR RASSO SH Ruta Nacional 148 y Acceso a Naschel Naschel SAN LUIS

210 CARLETTI HERMANOS SRL RUTA NACIONAL 7 KM 783.5 (Ascendente) Y RUTA NACIONAL 147 San Luis Capital SAN LUIS

211 BRIO NORTE SRL RUTA NACIONAL 8 KM (Ascendente) Y PTE TTE GRAL JUAN DOMINGO PERON Villa Mercedes (San Luis) SAN LUIS

212 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL CRUCE S.A. RUTA NACIONAL 7 KM (Descendente) Y RUTA NAC. 148 Villa Mercedes (San Luis) SAN LUIS

213 OTAMENDI Y COMPA#IA SRL RUTA NACIONAL 3 KM 1918 (Descendente) Y ACCESO NORTE Caleta Olivia SANTA CRUZ

214 OTAMENDI Y CIA SRL RUTA PROVINCIAL RUTA PROVINCIAL N°99 Y RUTA PROV.N°12 KM (Ascendente) INTERSECCION RPN°Cañadon Seco 99 Y RPN°12-ACCESSOA CNAT#AA CDROUNZ SECO

215 OTAMENDI Y COMPA#ÍA SRL RUTA PROVINCIAL 43 KM (Ascendente) Y ACCESO ESTE Colonia Las Heras SANTA CRUZ

216 SUR ATLANTIC OIL SA RUTA NACIONAL 3 KM 2404 (Ascendente) Y ACCESO PIEDRABUENA Comandante Luis Piedrabuena SANTA CRUZ

217 El Griego SRL RUTA NACIONAL 3 KM 2240 (Ascendente) Y BELGRANO S/N Fitz Roy SANTA CRUZ

218 EL ALAMO SRL ANTARTIDA ARGENTINA S/N° Gobernador Gregores SANTA CRUZ

219 ANA MARIA DRISALDI RUTA NACIONAL 40 KM (Ascendente) PARAJE LA EZPERANZA La Esperanza SANTA CRUZ

220 SAN CRISTOBAL SA A J BARCK Y RUTA NACIONAL 3 Rio Gallegos SANTA CRUZ

221 EL ALAMO SRL RUTA NACIONAL 3 KM 2235 (Ascendente) San Julian SANTA CRUZ

222 ANA MARIA DRISALDI RUTA NACIONAL 3 KM (Descendente) (PARAJE TRES ARROYOS) Tres Cerros SANTA CRUZ

223 OPESSA COLASTINE AUTOPISTA ROSARIO / SANTA FE KM 101 (Ascendente) AROCENA SANTA FE

224 AVANZAR SRL RUTA NACIONAL 34 KM 129 (Ascendente) Cañada Rosquin SANTA FE

225 COMERCIAL DIEGO SRL RUTA NAC.7 KM 368 Diego de Alvear SANTA FE

226 OPESSA FIGHIERA ESTE (ex 15 de Diciembre) AUTOPISTA P E ARAMBURU KM 256 ESTE (Ascendente) FIGHIERA SANTA FE

227 OPESSA FIGHIERA OESTE AUTOPISTA P E ARAMBURU KM 256 OESTE (Descendente) FIGHIERA SANTA FE

228 GUSTAVO HERNAN ZILLI RUTA NACIONAL 11 KM 619 (Descendente) Y GARAY Gobernador Crespo SANTA FE

229 N S DE FERNANDEZ E HIJOS SH RUTA NACIONAL 8 KM 301.5 (Descendente) Hughes SANTA FE

230 ACA RECONQUISTA BOULEVARD H. YRIGOYEN Y PATRICIO DIEZ RECONQUISTA SANTA FE

231 FABRICCINI EDUARDO Y FABRICCINI ENZO V SH RUTA 34 Y CRUCE SAN GENARO San Genaro SANTA FE

232 DANTE LUIS MAZZON RUTA NACIONAL 11 KM 568 (Ascendente) San Justo SANTA FE

233 ACCESO SUR SAN LORENZO SRL RUTA PROVINCIAL AO12 KM (Ascendente) Y VIAS FCGB MITRE San Lorenzo SANTA FE

234 SUCATA SA RUTA NACIONAL 10 KM 7 (Ascendente) San Lorenzo SANTA FE

235 HUINCAS SA RUTA NACIONAL 33 KM 587.5 (Ascendente) Y ACCESO Sancti Spiritu SANTA FE

236 ESTACION DE SERVICIO YPF SUNCHALES SRL RUTA NACIONAL 34 KM 2605 (Descendente) Y ACCESO Sunchales SANTA FE

237 OPESSA LA RIBERA AUTOPISTA BRIGADIER ESTANISLAO LOPEZ KM 29 (Ascendente) TIMBUES SANTA FE

238 EUGENIO DEFAGO SAC RUTA NACIONAL 95 KM 777 (Ascendente) Y RUTA NACIONAL 98 Tostado SANTA FE

239 PEDRO MANUEL FANTIN RUTA NACIONAL 11 KM 872 (Descendente) Y ACCESO Villa Ocampo SANTA FE

240 SUCESORES DE ANTONIO LLADHON SRL RUTA NACIONAL 34 KM 565 (Descendente) Y RUTA PROVINCIAL 92 COLONIA DORA SANTIAGO DEL ESTERO

241 PETROSERVICE S R L RUTA NACIONAL 34 KM 682 (Descendente) FERNANDEZ SANTIAGO DEL ESTERO

242 PETROFRIAS SRL RUTA NACIONAL 157 KM (Ascendente) Y PTE. DE LA PLAZA FRIAS SANTIAGO DEL ESTERO

243 YADON OLGA ESTER RUTA NACIONAL 157 KM (Ascendente) Y RUTA NACIONAL 64 LAVALLE SANTIAGO DEL ESTERO

244 ACA OJO DE AGUA RUTA NACIONAL 9 KM 929 (Ascendente) OJO DE AGUA SANTIAGO DEL ESTERO

245 MAS SINERGIA SA RUTA NACIONAL 34 KM 406 (Ascendente) SELVA SANTIAGO DEL ESTERO

246 AUTOSUR RIO GRANDE SRL ISLAS MALVINAS 830 Y CATAMARCA Rio Grande TIERRA DEL FUEGO

247 AUTOSUR RIO GRANDE SRL RUTA NACIONAL RUTA CIRCUNVALACION KM 8.900 (Descendente) Rio Grande TIERRA DEL FUEGO

248 SARO SRL AVENIDA DE LOS SHELKNAM’S Y RUTA NACIONAL 3 Tolhuin TIERRA DEL FUEGO

249 KAMBY SA AVENIDA PERITO MORENO 4788 Ushuaia TIERRA DEL FUEGO

250 REGI GRUPO S A VELEZ SARFIELD Y RIVADAVIA AGUILARES TUCUMAN

251 PETRONORTE S A SAN MARTIN 171 BANDA D.RIO SALI TUCUMAN

252 NAHUEN SRL ACCESO BICENTENARIO ACC. CONCEPCION / E/RN38 Y NUEVA TRAZA RN38 CONCEPCION TUCUMAN

253 LUBRE SRL AUTOPISTA AU RN38 KM 779 (Ascendente) FAMAILLA TUCUMAN

254 ACA J. BAUTISTA ALBERDI RUTA NACIONAL 38 KM 1447 (Ascendente) JUAN BAUTISTA ALBERDI TUCUMAN

255 REGI LA COCHA SA RUTA NACIONAL 38 KM 1424 (Ascendente) RP 334 LA COCHA TUCUMAN

256 HERRERA NEDER RUBEN RUTA NACIONAL 157 KM 100.500 (Descendente) LAMADRID TUCUMAN

257 FULL SERVICE SRL RUTA NACIONAL 9 KM 1285 (Ascendente) PACARA PINTADO TUCUMAN

258 FULL SERVICE SRL RUTA NACIONAL 38 KM (Ascendente) Y CORDOBA RIO SECO TUCUMAN

259 SARA ROSA SAIFAN RUTA NACIONAL 157 KM 50 (Ascendente) Y ACCESO SIMOCA TUCUMAN

260 SOLANO SA AVENIDA DR RAUL ALFONSIN COLECTORA CABO OSCAR QUIPILDOR TAFI VIEJO TUCUMAN.

FUENTE: YPF. Mariano Navarro

Gerente Comercial Transporte YPF SA.-