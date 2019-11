YouTube cambiará los términos y condiciones de su servicio (desde el 10 de diciembre) y le avisó a sus usuarios

Términos del Servicio.

Fecha: 10 de diciembre de 2019.

Le damos la bienvenida a YouTube.

Introducción.

Gracias por usar la plataforma de YouTube y los productos, servicios y características que ponemos a su disposición como parte de ella (en conjunto, el “Servicio”).

Nuestro Servicio.

El Servicio te permite descubrir, mirar y compartir videos y otros tipos de contenido, proporciona un foro para que las personas se conecten, se informen y se inspiren mutuamente en todas partes del mundo. También funciona como una plataforma de distribución para creadores de contenido original y anunciantes grandes y pequeños. Proporcionamos mucha información sobre nuestros productos y cómo usarlos en nuestro Centro de ayuda. Entre otros, puedes encontrar información sobre YouTube Kids, el Programa de socios de YouTube y las Membresías Pagadas y Compras de YouTube (donde estén disponibles). También puedes leer información sobre cómo disfrutar contenido en otros dispositivos, como tu televisor, consola de juegos o Google Home.

Su proveedor de servicios.

La entidad que proporciona el Servicio es Google LLC, una empresa que opera bajo las leyes de Delaware y está ubicada en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (a la que se hace referencia como “YouTube”, “nosotros”, “nos” o “nuestro”). Las menciones de los “Afiliados” de YouTube en estas condiciones hacen referencia a las otras empresas dentro del grupo corporativo Alphabet Inc. (ahora o en el futuro).

Condiciones aplicables.

Tu uso del Servicio está sujeto a estas condiciones, los Lineamientos de la Comunidad de YouTube y las Políticas Generales, de Seguridad y de Derechos de Autor de YouTube, que pueden actualizarse periódicamente (en conjunto, este “Acuerdo”). Tu Acuerdo con nosotros también incluirá las Políticas Publicitarias de YouTube en caso de que proporciones publicidad o patrocinio al Servicio o incorpores promociones pagadas en tu contenido. Los otros vínculos o referencias que se proporcionen en estas condiciones tienen fines exclusivamente informativos y no son parte del Acuerdo.

Lee este Acuerdo detenidamente y asegúrate de comprenderlo. Si no lo comprendes o no aceptas algún apartado, no podrás usar el Servicio.

¿Quiénes pueden usar el Servicio?

Requisitos de edad.

Debes tener al menos 13 años para usar el Servicio. Sin embargo, los niños de todas las edades pueden usar YouTube Kids (donde esté disponible) si lo permite uno de tus padres o tutor legal.

Permiso del padre, de la madre o del tutor.

Si eres menor de 18 años, afirmas que cuentas con el permiso de tu padre, madre o tutor para usar el Servicio. Pídele a esa persona que lea este Acuerdo contigo.

Si eres padre, madre o tutor de un usuario menor de 18 años, cuando permites que tu hijo utilice el Servicio, quedas sujeto a las condiciones de este Acuerdo y eres responsable de la actividad de tu hijo en el Servicio. Puedes encontrar herramientas y recursos que te ayudarán a administrar la experiencia de tu familia en YouTube en nuestro Centro de ayuda y a través de Family Link de Google.

Empresas.

Si utilizas el Servicio en nombre de una organización o empresa, declaras que tienes la autoridad de actuar en nombre de esa entidad y que ésta acepta el Acuerdo.

Tu uso del Servicio.

Contenido del Servicio.

El contenido del Servicio incluye videos, audio (por ejemplo, música y otros sonidos), gráficos, fotografías, texto (como comentarios y guiones), desarrollo de la marca (incluidos nombres comerciales, marcas registradas, marcas comerciales del servicio o logotipos), funciones interactivas, software, métricas y otros materiales proporcionados por ti, YouTube o un tercero (en conjunto, el “Contenido”).

El Contenido es responsabilidad de la persona o entidad que lo proporciona al Servicio. YouTube no tiene ninguna obligación de alojar ni publicar Contenido. Si ves Contenido que, a tu parecer, no satisface este Acuerdo (por ejemplo, porque incumple los Lineamientos de la Comunidad o la ley), puedes denunciarlo.

Cuentas de Google y Canales de YouTube.

Puedes usar partes del Servicio, como la exploración y la búsqueda de Contenido, sin tener una Cuenta de Google. Sin embargo, existen algunas funciones para las que sí necesitarás una cuenta de Google. Con una Cuenta de Google, puedes poner me gusta en los videos, suscribirse a canales, crear tu propio canal de YouTube y mucho más. Puedes seguir estas instrucciones para crear una Cuenta de Google.

Si creas un canal de YouTube, obtendrás acceso a características y funciones adicionales, como subir videos, hacer comentarios o crear listas de reproducción (donde esté disponible). A continuación, presentamos algunos detalles acerca de cómo crear tu propio canal de YouTube.

Para proteger tu Cuenta de Google, mantén tu contraseña como confidencial. No debes reutilizar la contraseña de tu Cuenta de Google en aplicaciones de terceros. Obten más información acerca de cómo mantener segura tu Cuenta de Google, lo que incluye qué hacer si sabes de un uso no autorizado de tu contraseña o Cuenta de Google.

Tu información.

En nuestra Política de Privacidad, se explica cómo tratamos tus datos personales y protegemos tu privacidad cuando usas el Servicio. El Aviso de Privacidad de YouTube Kids proporciona información adicional sobre nuestras prácticas de privacidad de YouTube Kids.

Procesaremos cualquier contenido de audio o audiovisual que subas al Servicio de acuerdo con las Condiciones del Procesamiento de Datos de YouTube, salvo en los casos en que subas ese contenido con propósitos personales o en actividades del grupo familiar. Más información

Permisos y restricciones.

Puedes acceder al Servicio y utilizarlo cuando esté disponible para ti, siempre que cumplas con este Acuerdo y la ley aplicable. Puedes ver o escuchar el Contenido para s uso personal y no comercial. También puedes mostrar videos de YouTube a través del reproductor incorporable de YouTube.

Se aplican las siguientes restricciones aluso del Servicio. Lo siguiente no está permitido:

acceder a cualquier parte del Servicio o a cualquier Contenido, reproducirlos, descargarlos, distribuirlos, transmitirlos, mostrarlos, venderlos, conceder licencia sobre ellos, alterarlos, modificarlos o, de otro modo, utilizarlos, salvo: (a) según lo expresamente autorizado por el Servicio; o (b) con permiso previo y por escrito de YouTube y, si corresponde, de los respectivos titulares de los derechos eludir cualquier parte del Servicio, inhabilitarla, interactuar con ella de forma fraudulenta o, de otro modo, interferir en ella (o tratar de realizar cualquiera de estas acciones), lo cual incluye las características relacionadas con la seguridad o las funciones que (a) impiden o restringen la copia o cualquier otro uso del Contenido o (b) limitan el uso del Servicio o el Contenido acceder al Servicio con cualquier medio automatizado (como robots, botnets o scrapers), salvo (a) en el caso de los motores de búsqueda públicos, de acuerdo con el archivo robots.txt de YouTube; o (b) con el permiso previo y por escrito de YouTube recopilar o recolectar cualquier información que pueda identificar a una persona (por ejemplo, nombres de usuario), a menos que la persona lo permita o que se permita en la sección (3) anterior usar el Servicio para distribuir contenido promocional o comercial no solicitado u otras solicitudes masivas o no deseadas provocar o fomentar cualquier medición inexacta de la participación genuina de los usuarios en el Servicio, lo que incluye pagarles a otras personas o proporcionarles incentivos para que aumenten las vistas, los me gusta o los no me gusta de un video, aumenten la cantidad de suscriptores de un canal o realicen cualquier otro tipo de manipulación de las métricas realizar un uso inadecuado de cualquier proceso de denuncia, marcación, reclamo, impugnación o apelación, lo que incluye hacer envíos infundados, molestos o frívolos realizar concursos en el Servicio, o a través de él, que no satisfagan las políticas y los lineamientos de YouTube sobre los concursos usar el Servicio para ver o escuchar Contenido con un uso que no sea personal o no comercial (por ejemplo, no puede mostrar videos o transmitir música de forma pública desde el Servicio) usar el Servicio para (a) vender publicidad, patrocinios o promociones colocadas en el Servicio o Contenido, o alrededor de estos, salvo por lo que se permite en las políticas de Publicidad en YouTube (como colocaciones de producto que satisfacen las normas); o (b) vender publicidad, patrocinios o promociones en una página de cualquier sitio web o aplicación que solo tiene Contenido del Servicio o donde el Contenido del Servicio es la base principal de las ventas (por ejemplo, vender anuncios en una página web en la que los videos de YouTube son la atracción principal para que los usuarios visiten la página web)

Reserva.

El hecho de utilizar el Servicio no te da derechos de propiedad ni de ningún otro tipo sobre ninguno de los aspectos del Servicio, lo cual incluye los nombres de usuario o cualquier otro Contenido que publiquen otras personas en YouTube.

Cambios en el Servicio.

YouTube realiza cambios y mejoras en el Servicio constantemente. Es posible que necesitemos modificar o discontinuar el Servicio, o cualquier parte de él, a fin de realizar mejoras en su rendimiento o seguridad, cambiar la funcionalidad y las características, realizar cambios para satisfacer las leyes o evitar que se produzcan actividades ilegales o abuso en nuestros sistemas. Estos cambios pueden afectar a todos los usuarios, a algunos o incluso a uno solo. Siempre que sea razonablemente posible, proporcionaremos aviso cuando dscontinuemos nuestro Servicio o realicemos cambios importantes en él que tengan un efecto adverso en su uso. Sin embargo, reconoces y aceptas que habrá ocasiones en que realizaremos esos cambios sin previo aviso, por ejemplo, si creemos que es necesario tomar medidas para mejorar la seguridad y el funcionamiento de nuestro Servicio, impedir abusos o satisfacer requisitos legales.

Tu Contenido y conducta.

Carga de Contenido.

Si tienes un canal de YouTube, podrás subir Contenido al Servicio. Puedes usar tu Contenido para promocionar tu negocio o emprendimiento artístico. Si eliges subir Contenido, no debes subir al Servicio contenido que no cumpla con este Acuerdo (incluidos los Lineamientos de la Comunidad de YouTube) o la ley. Por ejemplo, el Contenido que envíes no debe incluir propiedad intelectual de terceros (como material protegido por derechos de autor), a menos que usted cuente con el permiso del titular esa parte o esté legalmente autorizado a usar ese contenido por otros motivos. Eres legalmente responsable del Contenido que envías al Servicio. Nosotros podemos utilizar sistemas automáticos que analizan el Contenido para detectar incumplimientos y abuso, como spam, software malicioso y contenido ilegal.

Derechos que otorgas.

Tu conservas los derechos de propiedad de tu Contenido. Sin embargo, debes otorgarles a YouTube y a otros usuarios del Servicio los derechos que se indican a continuación.

Licencia para YouTube.

Cuando proporcionas Contenido al Servicio, le otorgas a YouTube una licencia mundial, no exclusiva, no sujeta al pago de regalías, sublicenciable y transferible para usar ese Contenido (lo que incluye reproducirlo, distribuirlo, preparar obras derivadas, mostrarlo y ejecutarlo) en relación con el Servicio y el negocio de YouTube (y sus sucesores y Afiliados), lo que incluye el fin de promocionar y re-distribuir el Servicio, parcialmente o en su totalidad.

Licencia para otros usuarios.

También les otorgas a otros usuarios del Servicio una licencia mundial, no exclusiva, no suejta al pago de regalías para acceder a su Contenido a través del Servicio y usar ese Contenido, lo que incluye reproducirlo, distribuirlo, preparar obras derivadas, mostrarlo y ejecutarlo, solo según lo permita una función del Servicio (como la reproducción de video o las incorporaciones). Para mayor claridad, esta licencia no otorga ningún derecho o permiso para que un usuario utilice su Contenido de forma independiente del Servicio.

Duración de la licencia.

Las licencias que otorgas siguen vigentes por un período comercialmente razonable después de que bajes o borres el Contenido del Servicio. Sin embargo, reconoces y aceptas que YouTube puede retener en sus servidores copias de los videos que subas y que posteriormente se bajen o sean borrados, aunque no podrá mostrarlas, distribuirlas ni ejecutarlas.

Eliminación de tu Contenido.

uedes quitar tu Contenido del Servicio cuando lo desees. También tienes la opción de crear una copia de tu Contenido antes de quitarlo. Si en algún momento dejas de contar con los derechos que se exigen en estas condiciones, deberás quitar tu Contenido.

Eliminación del Contenido por parte de YouTube.

Si creemos razonablemente que alguna parte de tu Contenido incumple este Acuerdo o que puede provocar daño a YouTube, a nuestros usuarios o a terceros, quitaremos o eliminaremos ese Contenido a nuestra discreción. te notificaremos el motivo de nuestra acción, a menos que creamos razonablemente que hacerlo: (a) constituiría un incumplimiento de la ley o de las indicaciones de una autoridad de aplicación de la ley, o expondría a YouTube o a nuestros Afiliados a una posible responsabilidad legal de alguna otra forma; (b) pondría en riesgo una investigación o la integridad o el funcionamiento del Servicio; o (c) causaría daño a algún usuario, a otro tercero, a YouTube o a nuestros Afiliados. Puedes obtener más información sobre la presentación de denuncias y la aplicación de las normas, incluido el proceso de apelación, en la página de Solución de problemas de nuestro Centro de ayuda.

Protección de los derechos de autor.

Proporcionamos información para ayudar a que los titulares de derechos de autor administren su propiedad intelectual en línea en nuestro Centro de derechos de autor de YouTube. Si consideras que se infringieron tus derechos de autor en el Servicio, envíanos un aviso.

Respondemos a los avisos de presuntos incumplimientos de los derechos de autor de acuerdo con el procedimiento establecido en nuestro Centro de derechos de autor de YouTube, en el que también encontrarás información sobre cómo resolver una advertencia por incumplimiento de los derechos de autor. Las políticas de YouTube prevén la rescisión, si las circunstancias así lo ameritan, del acceso al Servicio para los infractores reincidentes.

Suspensión y rescisión de cuentas.

Rescisión de tu parte.

Puedes dejar de usar el Servicio en cualquier momento. Sige estas instrucciones para borrar el Servicio de tu Cuenta de Google, lo que implica el cierre de tu canal de YouTube y la eliminación de tus datos. También tienes la opción de descargar primero una copia de tus datos.

Rescisiones y suspensiones por parte de YouTube debido a una causa justificada.

YouTube puede suspender o rescindir tu acceso, tu Cuenta de Google o el acceso de tu Cuenta de Google a todo o parte del Servicio si (a) incumples significativa o repetidamente este Acuerdo; (b) se nos exige hacerlo para satisfacer un requisito legal o una orden judicial; o (c) creemos que existe una conducta que genera (o podría generar) responsabilidad o dañar a algún usuario, a un tercero, a YouTube o a nuestros Afiliados.

Rescisiones por parte de YouTube debido a cambios del Servicio.

YouTube puede rescindir tu acceso o el acceso de su Cuenta de Google a todo o parte del Servicio si YouTube cree, a su exclusiva discreción, que prestarte el Servicio ya no es comercialmente viable.

Aviso de rescisión o suspensión

te notificaremos el motivo por el cual YouTube rescinde o suspende tu cuenta, a menos que creamos razonablemente que hacerlo: (a) constituiría un incumplimiento de la ley o de las indicaciones de una autoridad de aplicación de la ley o expondría a YouTube o a nuestros Afiliados a una posible responsabilidad legal de alguna otra forma; (b) pondría en riesgo una investigación o la integridad o el funcionamiento del Servicio; o (c) causaría daño a algún usuario, a otro tercero, a YouTube o a nuestros Afiliados. Si YouTube rescinde su acceso debido a cambios del Servicio, cuando sea razonablemente posible, se le proporcionará tiempo suficiente para exportar el Contenido que tiene en el Servicio.

Efecto de la suspensión o rescisión de la cuenta.

Si se rescinde tu Cuenta de Google o se restringe el acceso de esta al Servicio, podrás seguir usando algunos aspectos del Servicio (como la visualización) sin una cuenta, y este Acuerdo seguirá aplicándose a ese uso. Si consideras que tu Cuenta de Google se rescindió por error, puedes apelar la decisión por medio de este formulario.

Acerca del software del Servicio.

Software descargable.

Cuando el Servicio requiere o incluye software descargable (como la aplicación YouTube Studio), autorizas que ese software se actualice automáticamente en tu dispositivo cuando se encuentren disponibles versiones o funciones nuevas, según la configuración del dispositivo. A menos que ese software se rija por condiciones adicionales, que proporcionen una licencia, YouTube te otorga una licencia personal, mundial, sin regalías, no cedible y no exclusiva para usar el software que te proporciona como parte del Servicio. Esta licencia tiene el único propósito de permitirte usar y disfrutar el Servicio proporcionado por YouTube, en la forma en que lo permite este Acuerdo. o puedes copiar, modificar, distribuir, vender ni arrendar ninguna parte del software, ni realizar ingeniería inversa o intentar extraer el código fuente de ese software, a menos que la ley prohíba estas restricciones o tengas tenga permiso por escrito de YouTube para hacerlo.

Código abierto.

Parte del software utilizado en nuestro Servicio se puede ofrecer bajo una licencia de código abierto que ponemos a tu disposición. En una licencia de código abierto, puede haber disposiciones que anulen expresamente algunos de estos términos, por lo que debes asegurarte de leer esas licencias.

Otros términos legales.

Renuncia de responsabilidad de la garantía.

EXCEPTO POR LO QUE SE ESTABLECE EXPRESAMENTE EN ESTE ACUERDO O SEGÚN LO EXIJA LA LEY, EL SERVICIO SE PROPORCIONA “TAL COMO ESTÁ” Y YOUTUBE NO ASUME NINGÚN COMPROMISO NI GARANTÍA RESPECTO AL SERVICIO. POR EJEMPLO, NO OFRECEMOS NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A LO SIGUIENTE: (A) EL CONTENIDO PROPORCIONADO A TRAVÉS DEL SERVICIO; (B) LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SERVICIO O SU EXACTITUD, CONFIABILIDAD, DISPONIBILIDAD O CAPACIDAD DE SATISFACER SUS NECESIDADES; (C) QUE SE PODRÁ ACCEDER EN EL SERVICIO A CUALQUIER CONTENIDO QUE USTED ENVÍE.

Limitación de responsabilidades.

EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE LO REQUIERA LA LEY APLICABLE, YOUTUBE, SUS AFILIADOS, EJECUTIVOS, DIRECTORES, EMPLEADOS Y AGENTES NO SERÁN RESPONSABLES DE NINGUNA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INGRESOS, OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS, FONDOS DE COMERCIO NI AHORROS ANTICIPADOS; PÉRDIDA O CORRUPCIÓN DE DATOS; PÉRDIDA INDIRECTA O RESULTANTE; DAÑOS PUNITIVOS CAUSADOS POR LO SIGUIENTE:

ERRORES, EQUIVOCACIONES O INEXACTITUDES EN EL SERVICIO LESIÓN PERSONAL O DAÑO A LA PROPIEDAD RESULTANTES DE SU USO DEL SERVICIO CUALQUIER ACCESO AL SERVICIO O USO DE ESTE DE UNA FORMA QUE NO ESTÉ AUTORIZADA CUALQUIER INTERRUPCIÓN O CESE DEL SERVICIO CUALQUIER VIRUS O CÓDIGO MALICIOSO QUE ALGÚN TERCERO TRANSMITA AL SERVICIO O POR MEDIO DE ESTE CUALQUIER CONTENIDO ENVIADO POR UN USUARIO O YOUTUBE, INCLUIDO SU USO DEL CONTENIDO, Y/O LA ELIMINACIÓN O NO DISPONIBILIDAD DEL CONTENIDO

ESTA DISPOSICIÓN SE APLICA A CUALQUIER RECLAMO, SIN IMPORTAR SI EL RECLAMO ASEVERADO SE BASA EN UNA GARANTÍA, CONTRATO, CULPA O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL.

LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE YOUTUBE Y SUS AFILIADOS POR CUALQUIER RECLAMO QUE SURJA DEL SERVICIO O SE RELACIONE CON ÉL SE LIMITA AL IMPORTE QUE RESULTE MAYOR ENTRE LAS SIGUIENTES OPCIONES: (A) EL IMPORTE DE INGRESOS QUE YOUTUBE LE PAGÓ A USTED POR SU USO DEL SERVICIO EN LOS 12 MESES PREVIOS A LA FECHA DE SU AVISO POR ESCRITO DEL RECLAMO A YOUTUBE, Y (B) USD 500.

Indemnización.

En la medida en que lo permita la ley aplicable, aceptas defender, indemnizar y eximir de toda responsabilidad a YouTube, sus Afiliados, ejecutivos, directores, empleados y agentes, ante y de cualquier reclamo, daño, obligación, pérdida, responsabilidad, costo o deuda y gastos (incluidos, entre otros, los honorarios de abogados) que surjan de lo siguiente: (I) el uso del Servicio y acceso a este; (II) el incumplimiento de cualquier condición de este Acuerdo; (III) el incumplimiento de cualquier derecho de un tercero, incluidos, sin limitarse a ello, los derechos de autor, de propiedad o de privacidad; o (IV) cualquier reclamo que indique que su Contenido causó daños a terceros. La obligación de indemnización y defensa permanecerá vigente después de que caduque este Acuerdo y finalice su uso del Servicio.

Vínculos de terceros.

El Servicio puede contener vínculos a sitios web y servicios en línea de terceros que no son propiedad de YouTube ni están bajo su control. YouTube no tiene control sobre esos sitios web y servicios en línea, y no asume ninguna responsabilidad por ellos. Esté atento al momento en que salga del Servicio; le sugerimos que lea las condiciones y la política de privacidad de cada sitio web y servicio en línea de terceros que visite.

Acerca de este Acuerdo.

Modificación del Acuerdo.

Podemos modificar este Acuerdo, por ejemplo, para reflejar cambios en nuestro Servicio, o por motivos legales, normativos o de seguridad. YouTube te informará con anticipación razonable sobre cualquier modificación importante de este Acuerdo y le dará la oportunidad de revisarla, salvo que esas modificaciones estén relacionadas con funciones del Servicio nuevas puestas a disposición de los usuarios o que se trate de modificaciones realizadas por motivos legales, las cuales entrarán en vigor de inmediato, sin previo aviso. Las modificaciones de este Acuerdo sólo se aplicarán en el futuro. Si no está de acuerdo con las condiciones modificadas, debe quitar cualquier Contenido que haya subido al Servicio y discontinuar su uso.

Continuación de este Acuerdo.

Si tu uso del Servicio finaliza, las siguientes condiciones de este Acuerdo seguirán aplicándose, en su caso: “Otros términos legales”, “Acerca de este Acuerdo”. Además, las licencias que otorgues seguirán vigentes según se describe en “Duración de la licencia”.

Divisibilidad.

Si alguna de las condiciones de este Acuerdo resultara inaplicable por cualquier motivo, ello no afectará la validez de las otras condiciones.

Sin renuncia.

En caso de que incumplas con este Acuerdo, el hecho de que no tomemos medidas de forma inmediata no constituirá una renuncia de nuestra parte a ninguno de los derechos que puedan correspondernos (como el derecho de tomar medidas en el futuro).

Interpretación.

En estas condiciones, “incluir” o “incluido” significa “incluido entre otros” y los ejemplos que se proporcionan son meramente ilustrativos.

Ley vigente.

Todos los reclamos que surjan de estas condiciones o del Servicio, o que se relacionen con estos, se regirán por la legislación de California, excepto por las reglas de California en materia de conflicto de leyes, y se deberán presentar exclusivamente en los tribunales federales o estatales del Condado de Santa Clara, California, en EE.UU. Tanto tu como YouTube aceptan someterse a la jurisdicciónde esos tribunales.

Vigente a partir del 10 de diciembre de 2019.-