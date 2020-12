Ya recibimos 3 e-mails de la denominada Estafa Nigeriana

Este es el tercer e-mail de diferentes “estudios jurídicos o abogados” que pretenden estafarnos.

Este es el último:

“Mi nombre es Lloyd Peterson, abogado asociado de Shakespeare Law Firm LLP, una firma de abogados muy respetada en Columbia Británica, Canadá. Somos abogados altamente calificados con amplia experiencia en derecho testamentario y patrimonial.

Me preguntaba si tuvo la oportunidad de revisar mi correo electrónico anterior sobre fondos no reclamados en virtud de un Plan Relacionado con Inversiones de mi cliente fallecido Robert Pastellas, de quien yo era su asesor legal y creía que podría estar relacionado o no, por lo que me comunicó con usted como considere oportuno. el mismo apellido y tiene una mejor oportunidad de asociarse conmigo para reclamar los ahorros y el valor en efectivo, por lo tanto, no es necesario insinuar que debe ser familiar o conocer al fallecido, pero de acuerdo con la ley testatada, manejaré los procedimientos. de manera muy profesional para designarlo como heredero de la herencia de acuerdo con la Última Voluntad y Testamento.

Así, estaré encantado de brindarles más información y aclaraciones sobre el debido trámite para formalizar el reclamo que será de beneficio mutuo para posibles proyectos de inversión.

Quedo a su disposición y esperando su pronta respuesta.

Gracias y saludos,

Lloyd Peterson / Abogado

Oficina de abogados de Shakespeare LLP

2100-1075 West Georgia Street

Vancouver, BC V6E 3C9 Canadá.”.-

