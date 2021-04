Ocurrió ayer, miércoles 21 de abril en Argentina. Los usuarios del navegador no pudieron (pudimos) ingresar y quienes estaban on line, observaron que no respondía, pero si otras páginas.

En una situación casi insólita, el dominio Google.com.ar no estuvo funcionando este miércoles.

Según explicó a través de su cuenta de Twitter Pablo Alejandro Fain, se venció el dominio y curiosamente fue dado de alta por otra persona, aparentemente ajena a la compañía. Por estos motivos, al intentar ingresar a google.com.ar, el navegador desconocía la página. Instantes después, Google Inc recuperó la propiedad del dominio, por lo que la situación se normalizaría en las próximas horas. Gentileza de MinutoUno.-