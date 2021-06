¿Y el olorcito? Cande Molfese contó que riega las plantas de su casa con la sangre de su menstruación

La conversación de Cande Molfese, Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nati Jota empezó a raíz de «los calores» de la menopausia, pero a falta de testimonios de primera mano derivó en una interpretación de lo que significa la menstruación, y sobre qué hacer con la sangre que se junta en la copa menstrual.

Molfese, de 30 años, explicó que en la menopausia «te deja de venir para siempre, perdés la menstruación», y que eso, «como mujer debe ser fuerte».

«El momento en que una menstrúa te sentís como mujer, no sé cómo explicarlo. Yo me siento feliz cuando menstrúo. Amo menstruar. Voy a sonar medio cursi, pero me siento como viva, porque me está pasando algo re zarpado y siento una liberación», señaló entre risas porque le pareció que su aporte era «re esotérico».

«Voy a decirles algo que puede darles asco o no, pero yo aparte riego mis plantas con mi menstruación, tengo un compost y lo riego con eso porque es vida», contó la actriz en el programa «Nadie dice nada».

«La menstruación es vida. Pensá que es un proceso re zarpado, es como una liberación del cuerpo que expulsa solo para mí, todos los males, lo que queremos soltar. Flasheo que las mujeres lo hacemos por el mundo», siguió.

«Como yo uso la ‘copita’, la volcás en las plantas, tenés que diluirlo en agua y es fertilizante puro», explicó Molfese, quien se sinceró sobre su antigua dependencia en la industria farmacológica para su gestión menstrual.

«Empecé a disfrutar de mi menstruación con la copita. Tomé anticonceptivos como 10 años, y me venía cuando quería, y cuando dejé de tomar entendí mucho más mi menstruación. Sí me pasa que estoy mas manija de comida, pero no me reprimo porque estoy menstruando», comentó.

Molfese aseguró que «si bien para mí hoy en día vienen mucho mejor que antes» no planea volver a las pastillas anticonceptivas porque «me parece que estás coartando un proceso natural del cuerpo», y a la nutrición de la tierra del compost.

¿Y cómo será el tema del olor, porque no deja de ser sangre?.-