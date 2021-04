Volnovich dijo que “falló la logística de la Ciudad” en el operativo de vacunación

La titular del PAMI insistió con las denuncias respecto de la asignación de turnos para inocular a los adultos mayores afiliados a la obra social con residencia en la Ciudad de Buenos Aires.

La titular del PAMI, Luana Volnovich, volvió a señalar las inconsistencias en el manejo del sistema de asignación de turnos para vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. “Lo que falló fue la logística» del distrito porteño, aseguró.

Volnovich insistió este viernes con sus denuncias respecto de los problemas en la asignación de turnos de vacunación para adultos mayores a través de la página del Gobierno porteño.

Al hablar con FM Metro explicó que “empezamos a ver que de la totalidad de gente que tenía que venir a vacunarse (en las sedes del PAMI) venían tres de cada diez”.

“Los empezamos a llamar y nos decían que no tenían los turnos, que ya tenían turno en otra sede o que ya se habían vacunado”, expresó Volnovich.

Agregó que durante la semana en curso el objetivo era “vacunar a cinco mil personas, pero vacunamos 1.700, y el resto de las vacunas están en las heladeras”.

Volnovich: «a las sedes del PAMI venían tres de cada diez personas anotadas”.

“Nosotros estamos garantizando un flujo extra de vacunas para la Ciudad a través del PAMI. Estas vacunas extras que el Presidente nos pidió que lleguen a los afiliados de la Ciudad no están llegando porque falló la logística de la Ciudad, la turnera de la Ciudad”, indicó la funcionaria.

Al ser consultada respecto de la respuesta que dio el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, respecto a errores en el padrón que el propio PAMI dio a la Ciudad, indicó: “Nosotros actualizamos permanentemente el padrón y vamos a actualizar el padrón, pero lo importante es que un padrón no define un criterio de vacunación”.

“Hasta hoy yo pensaba que te anotabas y en base a esa turnera la autoridad competente, en este caso la Ciudad, te daba un turno, pero a lo largo de los días empezamos a ver que no es así”, subrayó Volnovich.

Remarcó también que esta situación “generó dos problemas: el primero es que la gente no va, no se entera; y el segundo es que la vacuna está allí y yo tengo la heladera con un montón de vacunas y no podemos vacunar, ya que sólo podemos vacunar a los turnos que asigna la Ciudad”.

En otro orden, remarcó que está “preocupada” con el sistema de salud porteño e indicó que desde el PAMI están “derivando al 15 por ciento de los afiliados porteños a la provincia de Buenos Aires” por falta de camas en la Ciudad de Buenos Aires.

