Vizzotti confirmó que evalúan nuevas estrategias frente a la suba de casos de Covid

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que «se analizan en forma permanente» los plazos de aislamiento para personas contagiadas con coronavirus, confirmó que está en estudio la autorización para la venta de autotest en las farmacias y ratificó la recomendación para considerar positivos a las personas que sean contacto estrecho de un caso confirmado de Covid-19 y tengan síntomas, sin necesidad de examen de laboratorio.

La ministra dijo que se reunirá en las próximas horas con epidemiólogos y expertos para determinar nuevas recomendaciones y «adecuase a las nuevas variantes» de coronavirus, como el caso de Ómicron, y anunció que mañana celebrará un encuentro con sus pares de las distintas provincias en el marco del Consejo Federal de Salud (Cofesa).

En declaraciones a las radios 10 y Urbana Play, Vizzotti sostuvo que «ante la cantidad de casos leves, el testeo no es la herramienta única para confirmar (un caso de Covid), se lo puede confirmar por clínica siempre y cuando sea contacto estrecho y de un caso confirmado y tenga alguna sintomatología», pero remarcó que esta decisión se adoptará desde las áreas de epidemiología de cada provincia y recordó que ya se implementó durante el año pasado.

Ayer, Vizzotti había propuesto un «cambio de paradigma» para que la persona que sea contacto estrecho de un caso confirmado de coronavirus y tenga un síntoma sea considerado caso positivo «sin necesidad de hacer el test».

«La herramienta que ya se está utilizando en Córdoba concretamente es la confirmación por clínica, nosotros lo hicimos en un momento de la ola anterior», agregó Vizzotti en la oportunidad.

Y añadió que cuando el número de casos es alto, «la indicación de la jurisdicción es que si sos contacto estrecho de un caso confirmado con un síntoma, aunque estés vacunado, se te considera caso sin necesidad de hacer el test».

Las declaraciones de la titular de Salud se conocieron durante una jornada en que el Ministerio reportó 33.902 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, frente a los 20.263 del lunes, es decir un alza del 67%.

Respecto de la duración del aislamiento en caso de ser positivo por coronavirus, la ministra afirmó que se encuentran «analizando de forma permanente el tema», teniendo en cuenta las decisiones que están tomando otros países donde la variante Ómicron ya está más instalada, y destacó que la situación «es muy dinámica» y «esto lo veremos mañana en una reunión con el Consejo Federal de Salud».

Autotest

A su vez, la Ministra de Salud, se refirió a la posibilidad de comercializar los autotest en las farmacias, como se está implementando hace tiempo en Europa y en Estados Unidos.

«El autotest tendría un rol interesante, sobre todo en este contexto epidemiológico con estas nuevas variantes, para ampliar la oferta y trabajar en testeos continuos, un poco lo que está proponiendo la Organización Mundial de la Salud», apuntó.

Y agregó que se encuentran «trabajando con la Anmat, con todas las jurisdicciones, porque tiene varios laboratorios que han presentado la posibilidad de autorización y estamos en el tramo final para que tenga la trazabilidad, es decir, si esos autotest dan positivo hay que ver si hace falta confirmación».

Asimismo, Vizzoti remarcó que, en caso de aprobarse el autotest, resulta muy importante «la notificación y estamos avanzamos con farmacias para que puedan notificar los casos y tengan un rol de seguimiento de los resultados».

Largas colas para testeos

En este contexto, filas de más de dos cuadras con una espera de casi tres horas se registraron hoy frente a los centros de testeos de la ciudad de Buenos Aires, en medio de una nueva ola de la enfermedad.

Decenas de personas esperaban su turno desde temprano tanto en las Unidades Febriles de Urgencias (UFUs), que realizan pruebas de antígenos a quienes tienen algún síntoma de Covid-19, como en los centros de testeo a donde acuden de manera preventiva quienes no tienen sintomatología pero fueron contacto estrecho de algún caso confirmado de la enfermedad.

A su vez, el Gobierno bonaerense difundió el listado de los puntos de testeos ante sospecha de padecer coronavirus instalados en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, en el marco de un aumento de contagios en todo el país, con el objetivo de evitar las aglomeraciones en un sólo centro de hisopado, según explicaron desde la cartera de Salud provincial.

«Para enfrentar esta nuevo brote de Covid-19 se aumentarán los lugares de testeos, y está programado abrir un nuevo centro en la Escuela de Gobierno, en las calles 4 y 51 de La Plata, y otro para menores en el hospital subzonal Elina de la Serna, en las calles 8 entre 41 y 42», adelantó a Télam el Director de la Región Sanitaria XI, Claudio Cardoso.

Además, en paralelo a la apertura de centros de testeos y su difusión, el Gobierno bonaerense convocó a la población a completar el esquema de vacunación para enfrentar este nuevo brote que incluye la cepa Ómicron.

Según reveló la cartera sanitaria, en la provincia aún quedan más de dos millones de personas que no concurrieron a recibir la segunda dosis de la vacuna para estar protegidos contra el virus.

En la actualidad, 14.757.634 bonaerenses recibieron la primera dosis en el marco de la campaña VacunatePBA, es decir el 87,47% de la población bonaerense, de los cuales 12.647.914 se aplicaron la segunda, esto es el 74,97%.

Así, hay un 12,5% de esa población que no se inmunizó con la segunda dosis contra el virus, aclararon.

No obstante, Vizzotti también resaltó hoy que, por el avance de la vacunación, «la situación es diferente no solo en la Argentina sino en el mundo: con un número muy exponencial de casos que tensa y mucho todo el sistema de atención primaria y los testeos, pero que no se está traduciendo en internaciones y muertes».

«En comparación con otras olas, el número que tenemos ahora es de menos de 1.000 personas en terapia intensiva y la cantidad de fallecidos se mantiene muy estable y baja, con lo cual el mensaje más importante que tenemos que dar es muy rápido con la campaña de vacunación y fortalecer los cuidados y estar muy atento con las recomendaciones porque va a ser muy dinámico», remarcó.

Además, Vizzotti destacó que ya que en Argentina casi el 72% de las personas se encuentran vacunadas con dos dosis, «entonces vamos a tener gente vacunada en terapia intensiva, pero el riesgo de entrar a Terapia intensiva de una persona que no está vacunada es muchísimo más alta».

