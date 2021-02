VIVIENDAS Y ESCRITURAS EN ROQUE PÉREZ, HAY QUE SABER EL CUENTO COMPLETO

Días atrás se entregaron escrituras en la Ciudad de Roque Pérez. Fue un acto al aire libre (debido a la pandemia), que contó con la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que en honor a la verdad, había venido a lanzar el Programa de mejoramiento de Caminos Rurales en Carlos Beguerie y luego concurrió a observar el «Vacunate» en la EP Nº 2 y la entrega de escrituras en el exterior del Galpón de Exposiciones Jorge Caro, ubicado en el predio de la estación.

CRAVERO ENTREGÓ LAS VIVIENDAS:

rpereznetonline.com.ar llevó a cabo las averiguaciones del caso en este tema de las viviendas.

Varias de esas viviendas fueron entregadas a los vecinos cuando era intendente municipal Jorge Jesús Cravero. Fueron planes de viviendas con facilidades de pago para que muchos vecinos y vecinas pudieran acceder a cumplir el sueño de la casa propia. Por supuesto, tal como pasa con otros barrios, hasta que no se completen los pagos, las escrituras no pueden gestionarse.

Por supuesto que otros mandatarios comunales también hicieron entrega de viviendas, el ex intendente Hugo Pablo Oreja, el intendente Juan Carlos Gasparini y otros en años anteriores también.

GASPARINI GESTIONÓ LAS ESCRITURAS:

También rpereznetonline.com.ar sabe que fue el propio intendente municipal (en uso de licencia) Juan Carlos Gasparini, el que gestionó la entrega de estas escrituras (al menos de algunas), ante el gobierno provincial. Ya que esto nos informaron algunos vecinos/as y por supuesto que le están sumamente agradecidos/as.

HORNA ENTREGÓ LAS ESCRITURAS:

En el acto al que hacemos referencia, con la presencia del gobernador Kicillof y la presencia del intendente Gasparini (en uso de licencia), fue el propio intendente interino Dr. José Luis Horna, el que presidió la entrega de las escrituras a los vecinos/as.

De modo que, aunque parezca mentira, los poderes políticos de diferentes sectores, se unieron (quizá de casualidad) para darles una gran alegría a la gente, al pueblo.

Y este es el cuento completo. Porque no hay vivienda propia sin escritura, y tampoco sirve una escritura si no existe la vivienda.

Desde este medio felicitamos a todos quienes posibilitaron que esas familias de Roque Pérez hayan logrado tener su vivienda.

No nos interesan los colores políticos, nos interesa el bienestar de nuestros vecinos y vecinas.

Foto aérea ilustrativa de FZ Zampi.-