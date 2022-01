Violencia de género: quiso ahorcarla

Una estudiante de Derecho denunció públicamente a su ex pareja por violencia de género y tras la difusión de su historia en redes sociales se sumaron numerosos testimonios de otras mujeres que vivieron episodios similares a manos del mismo hombre.

Sofía Timo, de 23 años, estuvo en pareja con Lautaro Leonel García entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, y llegó a convivir con él en la casa de su suegra en Ensenada, provincia de Buenos Aires.

Para ese entonces la joven ya había sido víctima de los celos y enojos de su pareja, un tatuador a quien conoció por una amiga en común, y hasta había sufrido violencia de género en forma económica, física y psicológica.

«Me voy a la casa de su mamá , que es donde él vivía, en Ensenada, y ahí es cuando él empieza a cambiar totalmente», relató Sofía a C5N.

De ser encantador el hombre pasó a ser avasallante y a mostrar su malhumor hasta el punto de hacer desplantes, escenas y otras demostraciones de violencia, no siempre física.

«Primero te decía lo que estaba mal y después te daba una explicación lógica, digamos, de por qué él creía que estaba mal y yo no tenía que hacer esas cosas», explicó Sofía acerca del accionar del tatuador en su manipulación de la realidad para lograr confundirla.

La violencia de género se hizo evidente al principio de la relación en el modo en que García controlaba a Sofía en todo momento, incluso cuando la joven trabajaba de manera temporal.

«Era un tabajo de 15 días solamente, él se ocupaba de llevarme, acompañarme en todo el proceso de lo que tenía que hacer -porque era domiciliario- y después me devolvía a mi lugar de trabajo donde me esperaba hasta el minuto en que yo saliera y después nos volvíamos a donde vivíamos», recordó Sofía. «Después de que me separé me di cuenta de que no era normal, pero en el momento no lo veía, de eso me di cuenta mucho después», convino.

El punto de quiebre llegó el 16 de noviembre de 2021, cuando la estudiante de Derecho encontró trabajo por una amiga y al comentárselo a García él la golpeó dos veces en la cara, e intentó ahorcarla.

«Me ha encerrado en la habitación de la misma casa donde convivíamos con su mamá y su hermano y él se iba a la mañana porque él decía que si me dejaba sin llave en la habitación me ina a escapar para tener relaciones sexuales con su hermano», recordó. «La familia no sabía que yo estaba encerrada pero sí fue testigo de muchas situaciones violentas», aseguró la joven.

A raíz de que el testimonio de Sofía se hizo viral dieron un paso al frente más ex parejas de García, que ya expresaron su intención de presentar sus denuncias por violencia de género ante la justicia.

Nota gentileza de MinutoUno.-

Llamá al 144 si sos victima de violencia o si sabés de algún caso.-