¿Vidal se quiere acercar a Cristina?

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) invitó a la gobernadora saliente a participar de un almuerzo en el Sheraton Libertador que la tuvo como protagonista.

En ese marco Vidal se refirió a los liderazgos de las mujeres en la política y sorprendió al cuestionar que Cristina , no sea invitada a esa clase de foros. «¿Se habla de liderazgo femenino y no se invita a la vicepresidenta electa?», remarcó Vidal.

«Hace unos días me invitaron a un seminario de Liderazgo Femenino y me preguntaron por el rol de Lilita y el de Cristina, traté de ser lo más ecuánime posible en relación a Cristina y pregunté ¿hacemos un seminario sobre liderazgo femenino y no estamos dispuestos a que esté acá Cristina? independientemente de lo que pensemos sobre su gobierno, sus políticas y su liderazgo político» planteó Vidal.

«Buenos Aires es una provincia impactada por la macroeconomía. Hay que entender a la gente que no nos votó, que le aumentaba la luz y que separaba la plata para el transporte y después no le alcanzaba» por los aumentos, reconoció. M1.

¿Es un tipo de acercamiento de Vidal hacia Cristina?.

Lo cierto es que sus palabras fueron inesperadas y extrañaron a todos.-

El diálogo con la gobernadora estuvo a cargo del presidente de ACDE Juan Vaquer y participaron, entre otros Gastón Bourdieu yMaría Elena Casanovas, del Banco Galicia; Andrés Beibe de Corteva y Miguel Trucco, de AySA.