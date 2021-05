Vecinos del Barrio la Copa se preguntan ¿dónde están los «servicios»?

El Barrio La Copa de Roque Pérez, son 8 hectáreas en donde la Municipalidad local dividió 153 lotes para venderlos a quienes reunían ciertas condiciones y para la construcción de una vivienda.

Los boletos de compra-venta de los lotes son de fecha 10 de octubre de 2018 y en la Cláusula Primera expresa: «…lote con servicios…».

A casi tres años de las firmas de esos boletos de compra-venta y en la actualidad con varios vecinos viviendo en el mencionado barrio, aún esos «servicios» brillan por su ausencia.

Un vecino comentó que «no entra el recolector de residuos, tampoco entra el regador». «Las únicas luces son las que encendemos los que vivimos aquí».

Cabe destacar que no hay gas natural, no hay agua corriente y los vecinos que tienen energía eléctrica es porque han hecho los trámites particulares en EDEN, porque no hay luminarias de ningún tipo en el interior del barrio.

Llama la atención el olvido que desde el municipio local se ha tenido con este barrio en cuestión. Casi tres años han pasado desde las firmas de esos boletos de compra-venta, pero solo a veces una máquina repasa las calles internas.

De acuerdo a información recibida por este medio, el municipio habría comprado o estaría por comprar luminarias para el citado barrio, pero la realidad es que hasta hoy, los servicios solo figuran en los boletos de compra-venta de los 153 propietarios de los lotes.-