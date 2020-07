Vamos Roque Pérez, ahora es momento de estar unidos!!!

Iba a ocurrir y ocurrió. Importa cómo para que no ocurra nuevamente y también importa quién. Pero no para culpar a nadie, sino para aprovechar y sentir empatía por la persona que ha dado positivo en Covid-19. Porque nadie quiere contagiarse, porque debe estar asustada, porque su familia debe estar pasando también malos momentos y porque seguramente es pariente, amiga o conocida de alguien de nosotros.

No busquemos culpables, busquemos ser más humanos y tratemos de ponernos un minuto en el lugar del otro, aún con nuestros miedos, aún con nuestro egoismo.

Vamos Roque Pérez! No saquemos lo peor, colaboremos y pensemos que mañana podemos ser nosotros.

Pensemos un poco antes de escribir lo que sea en las redes sociales, somos seres humanos, todos.

En rpereznetonline.com.ar abrazamos desde nuestro lugar a quienes hoy no la están pasando bien. Fuerza!!!

Carlos Zampini

